Hub di intelligence finanziaria orientato all'azione
Inoltrate i documenti istituzionali, le notizie delle banche centrali, i segnali delle materie prime e i feed di alpha discovery direttamente negli strumenti utilizzati dal vostro trading desk. Trasformate i dati di mercato frammentati in informazioni strutturate e distribuibili in pochi minuti.
- Distribuire in tempo reale agli analisti i documenti istituzionali, le mosse degli attivisti e i segnali smart-money.
- Trasmettere i segnali macroeconomici, delle materie prime e delle banche centrali a Slack, alle dashboard e alle piattaforme di automazione.
- Esportazione di dati di mercato strutturati come RSS, JSON o webhook per l'inserimento diretto nei modelli di trading.
1M+
Feed RSS attivi
100M+
Articoli trattati
15 min
Frequenza di aggiornamento
99.9%
Affidabilità dei tempi di attività
Come funziona
RSS.app si colloca tra le fonti e le destinazioni, convertendo qualsiasi contenuto web in feed di dati strutturati.
Fonti
Destinazioni
Come gli analisti automatizzano le informazioni su mercati e criptovalute
Distribuire segnali di "denaro intelligente" istituzionali
I depositi istituzionali, le partecipazioni di attivisti e le rivelazioni di fondi sovrani sono i principali indicatori della direzione del mercato. Automatizzate l'acquisizione di questi segnali e distribuiteli al desk in tempo reale, in modo che i vostri analisti siano posizionati prima che i flussi retail reagiscano.
Funziona con
Archiviazione dei patrimoni sovrani → Slack
RSS bancario → Filtri RSS.app → Slack. Spingete i documenti di ADIA, GIC e Temasek direttamente nel vostro canale #alpha nel momento in cui vengono pubblicati.
L'investitore attivista cita il → Bot di Telegram
Bundle di notizie finanziarie → Filtro per parole chiave → Telegram. Ricevi avvisi mobili quando vengono segnalati nomi di attivisti in un pacchetto di oltre 50 siti finanziari.
Comunicati stampa degli hedge fund → Digest e-mail
Newsroom di hedge fund → Aggregato → Email. Ricevete un riepilogo giornaliero programmato degli annunci ufficiali di hedge fund e banche target.
Documenti SEC e normativi → Webhooks
SEC → RSS.app → Zapier/Webhooks. Trasferite i dati normativi grezzi in Make o Zapier per attivare modelli di trading personalizzati e voci di Airtable.
Insight strategico
Un singolo documento SEC può far muovere un titolo del 3-5% a pochi minuti dalla pubblicazione. La distribuzione automatizzata offre al vostro desk un vantaggio costante di 10-60 minuti rispetto ai team che controllano ancora i portali a mano.
Centralizzare l'intelligence dei progetti e dell'ecosistema crittografico
Le informazioni sulle criptovalute sono frammentate nei blog dei progetti, nei forum di governance, nei canali degli sviluppatori e nei post dei fondatori. Consolidate l'intero ecosistema in un Market Radar unificato, in modo che il vostro team possa individuare le modifiche alla roadmap e le votazioni dei token prima che queste influenzino il prezzo.
Funziona con
Aggiornamenti della tabella di marcia del progetto → Discord Bot
Blog del progetto → RSS.app → Discord. Sincronizza gli annunci ufficiali dei progetti di crittografia direttamente sul canale #annunci della tua comunità.
Voti della governance → Widget HTML
Forum sulla governance → RSS.app → Widget HTML/JS. Visualizzate un tabellone di notizie organizzative in aggiornamento automatico sul vostro cruscotto di trading interno.
Messaggi del fondatore su LinkedIn → Avviso via e-mail
Fondatore LinkedIn → Filtro → Email. Ricevi una notifica nel momento in cui vengono pubblicati post di grande impatto da parte di fondatori chiave del settore.
Dev GitHub e blog → Feed JSON
Blog degli sviluppatori → RSS.app → JSON. Trasmettete gli aggiornamenti tecnici direttamente alla vostra app di monitoraggio del portafoglio personalizzata tramite JSON per l'inserimento programmatico.
Insight strategico
I mercati delle criptovalute si muovono sull'asimmetria informativa. La centralizzazione degli aggiornamenti frammentati provenienti dai blog dei progetti, dai forum di governance e dai canali degli sviluppatori offre al vostro team un vantaggio rispetto a chi controlla ancora i siti manualmente.
Distribuire i segnali macroeconomici e delle materie prime
Tracciate i fattori che determinano la volatilità del mercato, come i prezzi del carburante, le notizie delle banche centrali e le posizioni dei governi. Costruite un sistema automatico di allerta precoce per i cambiamenti macro, in modo che il vostro team possa modificare le strategie prima che la concorrenza reagisca.
Funziona con
Avvisi della Banca Centrale → Slack
RSS bancario → Filtri RSS.app → Canale Slack. Assicuratevi che i vostri trader non perdano mai un rialzo dei tassi o un cambiamento di politica instradando gli aggiornamenti bancari su un canale #macro-alerts.
Notizie globali sulle materie prime → Telegram multicanale
Blog sull'energia estera → Traduzione automatica → Telegram. Traducete automaticamente le notizie di nicchia sull'energia provenienti dai mercati esteri e inviate il riassunto in inglese al vostro team globale.
Indici di mercato → Widget cruscotto unificato
Feed dei prezzi → RSS.app → Widget HTML/JS. Aggregate i dati sui prezzi in un unico feed incorporato nel cruscotto interno della vostra azienda.
Aggiornamenti del calendario economico → Piattaforma di automazione
Archivi governativi → RSS.app → Zapier/Webhooks. Inviate i dati economici grezzi ai vostri modelli o database personalizzati per attivare segnali di trading automatici.
Insight strategico
I segnali macro spesso precedono di giorni o settimane gli impatti specifici del settore. Un sistema automatico di allerta precoce per i cambiamenti di politica e i movimenti delle materie prime dà agli analisti il tempo di posizionarsi prima che il mercato più ampio reagisca.
Dati alternativi di superficie e segnali "Alfa
I segnali di mercato più efficaci spesso emergono dai subreddit di nicchia, dagli analisti indipendenti di YouTube e dai canali della comunità giorni prima che i terminali istituzionali li colgano. Inserite nel vostro stack feed filtrati da parole chiave, in modo che i vostri modelli ingeriscano le chiacchiere ad alto segnale invece del consenso di Bloomberg.
Funziona con
Analizzare i canali YouTube → Bot di Telegram
YouTube → RSS.app → Telegram. Ricevi gli ultimi approfondimenti video dei migliori crittoanalisti direttamente sul tuo dispositivo mobile.
Tendenze dei subreddit di nicchia → Discord Bot
Reddit → RSS.app → Discord. Monitorate r/BitcoinMining o r/CryptoCurrency per valutare il sentimento dei rivenditori prima che la folla si muova.
Ricerca filtrata per parole chiave → Webhook
Bundle di notizie → Filtri "Long"/"Short" → Webhook. Inviate solo le notizie con segnali elevati direttamente alla vostra webapp di trading o al vostro modello personalizzato.
Fonti alternative → Feed JSON/XML
Blog di nicchia → RSS.app → JSON/XML. Esportazione di dati strutturati per l'inserimento diretto nei flussi di automazione di Zapier, Make o n8n.
Insight strategico
L'obiettivo non è leggere tutte le fonti di dati alternative, ma filtrarle in input strutturati che i modelli possano ingerire. I feed inviati tramite webhook trasformano le chiacchiere del retail in caratteristiche di sentiment quantificabili che si inseriscono direttamente nelle strategie di alfa esistenti.
Strumenti per l'intelligence finanziaria
RSS.app fornisce l'infrastruttura per aggregare, filtrare e distribuire i dati di mercato su scala.
Filtri avanzati
Isolate i segnali che contano. Filtrate i feed in base ai simboli dei ticker, ai nomi dei fondi, ai termini normativi o alle parole chiave personalizzate delle watchlist per eliminare il rumore del mercato.
Nessun duplicato
Eliminate gli avvisi ridondanti quando la stessa notizia viene diffusa da più testate. Il vostro team vede ogni evento di mercato una sola volta, non venti.
Traduzione globale
Monitorate i mercati internazionali nella vostra lingua. Traducete automaticamente le notizie finanziarie in oltre 40 lingue, in modo che il vostro team non si perda mai un cambiamento normativo estero.
Fasci di mangimi
Combinate i documenti istituzionali, i blog sulle criptovalute, le notizie macro e le fonti di nicchia in un unico feed di intelligence unificato per un monitoraggio semplificato.
Formati pronti per gli sviluppatori
Esportazione dei dati di mercato come RSS/XML, JSON o CSV per integrarli direttamente con dashboard di trading, tracker di portafoglio o pipeline di analisi personalizzate.
Webhook e automazione
Attivate flussi di lavoro automatizzati nel momento in cui arrivano nuovi dati di mercato. Collegate i feed a Zapier, Make, n8n o a qualsiasi sistema che accetti webhook.
Fornire informazioni di mercato ovunque
Un feed RSS. Qualsiasi desk di trading.
RSS è un formato XML standardizzato supportato da migliaia di applicazioni. I vostri feed di intelligence finanziaria si integrano direttamente con Slack, Discord, Telegram, client di posta elettronica, dashboard personalizzati e piattaforme di automazione come Zapier, Make e n8n. Costruite una volta, consegnate ovunque: i dati rimangono portatili indipendentemente dagli strumenti preferiti dal vostro trading desk o dal team di ricerca.
Domande frequenti
RSS.app genera feed RSS strutturati da siti di notizie finanziarie, portali governativi, blog di criptovalute e altre fonti web. Voi fornite gli URL o le parole chiave che volete monitorare e RSS.app crea un URL di feed che si aggiorna secondo un programma (ogni 15-60 minuti, a seconda del vostro piano). Collegate il feed a Slack, Discord, e-mail o qualsiasi altro strumento compatibile con gli RSS per ricevere automaticamente gli aggiornamenti.
La frequenza di aggiornamento dei feed dipende dal vostro piano. I feed vengono aggiornati ogni 15-60 minuti. Ogni aggiornamento verifica la presenza di nuovi contenuti alla fonte e aggiunge i nuovi elementi al feed. Per i mercati sensibili ai tempi, l'intervallo di aggiornamento più rapido garantisce un ritardo minimo tra la pubblicazione e la consegna.
Sì. RSS.app può generare feed da SEC.gov, dai portali governativi e dai siti web delle agenzie di regolamentazione. Puntate RSS.app sulla pagina che volete monitorare e rileverà i nuovi documenti o annunci non appena verranno pubblicati.
Sì. I Feed Bundle consentono di unire i feed di notizie istituzionali, blog di criptovalute, tracker di materie prime e fonti macroeconomiche in un unico feed unificato. In questo modo, il vostro team può monitorare un unico URL invece di destreggiarsi tra decine di fonti separate.
Sì. I feed di RSS.app sono disponibili in formato RSS/XML, JSON e CSV. È possibile utilizzare questi formati direttamente nei cruscotti di trading personalizzati, nei tracker di portafoglio o negli strumenti interni. È inoltre disponibile il supporto per i webhook, che consentono di inviare i feed in modalità push a qualsiasi endpoint.
Creare feed dai blog ufficiali dei progetti, dai forum di governance, dalle pagine di aggiornamento degli sviluppatori e dalle notizie sulle criptovalute. Raggruppateli in un unico feed "Market Radar" e inviatelo a Discord, Slack o alla vostra dashboard personalizzata per un monitoraggio centralizzato.
I feed RSS.app sono RSS/XML standard, supportati in modo nativo da Zapier, Make, n8n, IFTTT e dalla maggior parte delle piattaforme di automazione. Aggiungete l'URL del vostro feed come trigger RSS per creare flussi di lavoro come la registrazione automatica dei documenti in Google Sheets, la creazione di eventi di calendario per gli annunci economici o l'invio di avvisi filtrati a Telegram.
RSS.app offre piani gratuiti e a pagamento. I piani a pagamento consentono di ottenere intervalli di aggiornamento più rapidi, un maggior numero di feed, Feed Bundle, filtri per parole chiave e supporto prioritario. Visitate la pagina dei prezzi per i dettagli e i limiti del piano attuale.
Che cos'è RSS.app?
RSS.app converte pagine web, profili di social media e fonti online in feed RSS strutturati. Questi feed si aggiornano secondo un programma (ogni 15-60 minuti, a seconda del piano) e possono essere consumati da qualsiasi sistema compatibile con gli RSS.
- Formato XML standardizzato e compatibile con migliaia di strumenti
- Aggiornamento programmato ogni 15-60 minuti, a seconda del piano.
- Funziona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualsiasi lettore RSS.
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