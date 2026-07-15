Distribuire segnali di "denaro intelligente" istituzionali

I depositi istituzionali, le partecipazioni di attivisti e le rivelazioni di fondi sovrani sono i principali indicatori della direzione del mercato. Automatizzate l'acquisizione di questi segnali e distribuiteli al desk in tempo reale, in modo che i vostri analisti siano posizionati prima che i flussi retail reagiscano.

Funziona con

Slack Slack Email Email Telegramma Telegramma Ganci web Ganci web Fare Fare Zapier Zapier JSON JSON

Archiviazione dei patrimoni sovrani → Slack RSS bancario → Filtri RSS.app → Slack. Spingete i documenti di ADIA, GIC e Temasek direttamente nel vostro canale #alpha nel momento in cui vengono pubblicati. Website Website → RSS.app RSS.app → Slack Slack Configura L'investitore attivista cita il → Bot di Telegram Bundle di notizie finanziarie → Filtro per parole chiave → Telegram. Ricevi avvisi mobili quando vengono segnalati nomi di attivisti in un pacchetto di oltre 50 siti finanziari. Website Website → RSS.app RSS.app → Telegram Telegram Configura Comunicati stampa degli hedge fund → Digest e-mail Newsroom di hedge fund → Aggregato → Email. Ricevete un riepilogo giornaliero programmato degli annunci ufficiali di hedge fund e banche target. Website Website → RSS.app RSS.app → Email Email Configura Documenti SEC e normativi → Webhooks SEC → RSS.app → Zapier/Webhooks. Trasferite i dati normativi grezzi in Make o Zapier per attivare modelli di trading personalizzati e voci di Airtable. Website Website → RSS.app RSS.app → Webhooks Webhooks Configura