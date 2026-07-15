RSS è un formato di dati universale supportato da tutti i principali CMS, piattaforme di widget e sistemi di segnaletica digitale. Una volta creato un feed in RSS.app, è possibile incorporarlo come widget per pareti, ticker o elenchi su WordPress, Wix, Shopify o Squarespace, oppure collegarlo direttamente a software di segnaletica come Enplug, Raydiant e ScreenCloud. Lo stesso feed funziona ovunque, in modo da poterlo impostare una sola volta e visualizzarlo su tutte le superfici necessarie.