Incorporare i feed dei social media e le news wall su qualsiasi sito
Mantenete freschi il vostro sito web e i vostri espositori fisici senza aggiornamenti manuali. RSS.app aggrega automaticamente i contenuti delle notizie e dei social media in widget a sincronizzazione automatica. Costruite autorità, migliorate la SEO con contenuti freschi e aumentate il coinvolgimento con zero manutenzione.
- Aggregate i contenuti di LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok e fonti di notizie in un unico feed.
- I widget si aggiornano automaticamente, in modo che il sito visualizzi sempre gli ultimi post senza bisogno di aggiornamenti manuali.
- Incorporazione su qualsiasi piattaforma con una sola riga di codice - nessuna manutenzione continua richiesta
1M+
Feed RSS attivi
100M+
Articoli trattati
15 min
Frequenza di aggiornamento
99.9%
Affidabilità dei tempi di attività
Come funziona
RSS.app si colloca tra le fonti e le destinazioni, convertendo qualsiasi contenuto web in feed di dati strutturati.
Fonti
Destinazioni
Come i team automatizzano l'aggregazione e la visualizzazione dei contenuti
Muri sociali multicanale unificati
Non lasciate che i vostri contenuti migliori rimangano sepolti nei feed sociali. Aggregate i post di LinkedIn, Instagram, Youtube, Facebook e TikTok in un unico social media wall incorporato direttamente nel vostro sito. In questo modo si crea un hub centralizzato che mette in mostra l'attività del marchio e mantiene i visitatori impegnati più a lungo.
Funziona con
Pagina LinkedIn → Widget da parete
Visualizzazione automatica degli aggiornamenti aziendali e dei post sulla leadership di pensiero nella pagina "Chi siamo".
Feed multipiattaforma → Pacchetto feed
Unite gli aggiornamenti aziendali di LinkedIn, le immagini di Instagram e i tutorial di Youtube in un'unica griglia.
Ricerca per hashtag → Muro di contenuti
Aggregare i post pubblici di LinkedIn e Reddit utilizzando hashtag specifici del marchio per mostrare il coinvolgimento della comunità.
Feed sociale → API .JSON
Per gli sviluppatori che vogliono inserire dati sociali aggregati in un'applicazione mobile personalizzata.
Insight strategico
Un social wall unificato trasforma le attività sparse sui social media in un'unica vetrina sempre aggiornata sul vostro sito web. I visitatori vedono che il vostro marchio è attivo ovunque, senza dover lasciare il vostro sito.
Gallerie di notizie e stampa ad aggiornamento automatico
Costruite immediatamente l'autorità del marchio aggregando le menzioni dei media e gli articoli di cronaca. Visualizzateli automaticamente in gallerie professionali che si aggiornano nel momento in cui viene pubblicata una nuova notizia.
Funziona con
Menzioni per parole chiave → Parete delle notizie
Visualizzate automaticamente gli ultimi articoli di cronaca che citano il vostro marchio in un elegante layout a schede.
Blog di nicchia RSS → Elenco Widget
Aggregate i blog di esperti del settore in un elenco di "letture consigliate" sul vostro sito.
Feed dei comunicati stampa → Widget della rivista
Trasformate gli annunci statici di PR in una newsroom visiva.
Feed di notizie filtrate → Webhook
Spingete le notizie aggregate nel backend del vostro sito per attivare notifiche personalizzate.
Insight strategico
Una galleria di notizie professionali sul vostro sito web è un segnale di credibilità per i visitatori e gli investitori. L'aggiornamento automatico fa sì che la vostra newsroom non sia mai stantia.
Ticker di settore e di tendenza
Aggiungete un senso di attività costante alle vostre proprietà digitali. Aggregate i dati ad alta frequenza, come le variazioni di mercato o le ultime notizie, in ticker per intestazioni, piè di pagina o barre laterali.
Funziona con
Ultime notizie → Ticker della testata
Un marquee a scorrimento per l'intestazione del vostro sito web che visualizza gli ultimi titoli del settore.
Ricerca per argomento → Ticker della barra laterale
Tenete informati i visitatori con un ticker specifico per la nicchia (ad esempio, "AI Trends") nella barra laterale del vostro sito.
Alimentazione multisorgente → Pacchetto di alimentazione
Unire 5 fonti di notizie diverse in un flusso di notizie unificato e non duplicato.
Ticker in tempo reale → Incorporamento Iframe
Copiate e incollate un'unica riga di codice per aggiungere un news ticker in tempo reale a WordPress, Wix o Shopify.
Insight strategico
Un ticker di notizie in tempo reale segnala che il vostro sito è collegato agli ultimi avvenimenti del vostro settore. Aumenta il tempo di permanenza sulla pagina e posiziona il vostro marchio come risorsa di riferimento.
Segnaletica digitale automatizzata e display per ufficio
Portate i vostri contenuti digitali nel mondo fisico. Aggregate le notizie aziendali, i social media e gli aggiornamenti del settore in feed specializzati progettati per i monitor degli uffici, gli schermi degli eventi e i display delle hall.
Funziona con
Azienda LinkedIn → Schermata dell'ufficio
Aumentate il coinvolgimento dei dipendenti mostrando le ultime tappe aziendali di LinkedIn nella hall.
RSS di settore → Bacheca digitale
Tenete informato il team con un feed a rotazione di notizie sul settore sui monitor della sala pausa.
Offerte di lavoro su LinkedIn → Schermata di reclutamento
Visualizzate automaticamente le posizioni aperte su schermi digitali durante le fiere della carriera o all'ingresso degli uffici.
Feed segnaletico → Webhook/XML
Collegate il vostro feed aggregato a software di segnaletica professionale come Enplug, Raydiant o ScreenCloud.
Insight strategico
La segnaletica digitale alimentata dai feed RSS crea un sistema di visualizzazione delle informazioni a manutenzione zero. Una volta collegati, gli schermi rimangono aggiornati senza che nessuno aggiorni manualmente i contenuti.
Social Media Wall per gli eventi
Create un hub dinamico di contenuti per conferenze, lanci di prodotti o webinar. RSS.app aggrega gli aggiornamenti in diretta dei relatori, gli hashtag dei social media e le notizie in un'unica visualizzazione ad alta energia per i partecipanti.
Funziona con
Altoparlante LinkedIn/X → Parete per eventi
Aggregare i post degli oratori e dei relatori per evidenziare gli approfondimenti dell'evento e gli annunci ufficiali.
Hashtag dell'evento → Widget da parete
Visualizzate le reazioni dei partecipanti e i post sui social dal palco dell'evento per stimolare il coinvolgimento della comunità.
Copertura mediatica → Widget della rivista
Aggregare e visualizzare automaticamente gli articoli di cronaca e le menzioni della stampa sull'evento, man mano che si verificano.
Feed per eventi → Segnaletica digitale
Trasmettete i contenuti aggregati dell'evento ai monitor delle lobby, agli schermi dei palchi o alle app mobili personalizzate per le conferenze.
Insight strategico
I social wall degli eventi creano coinvolgimento e FOMO in tempo reale. I partecipanti vedono i loro post su un grande schermo, favorendo la condivisione sui social ed estendendo la portata dell'evento al di là della sede.
Strumenti per l'aggregazione e la visualizzazione dei contenuti
RSS.app fornisce l'infrastruttura per aggregare, filtrare e visualizzare contenuti da qualsiasi fonte.
Filtri avanzati
Includete o escludete i contenuti in base a parole chiave, fonti o lingue per mantenere i vostri wall e ticker pertinenti.
Nessun duplicato
La deduplicazione automatica garantisce che lo stesso post non appaia mai due volte, anche quando viene aggregato da più fonti.
Widget di aggiornamento automatico
I widget verificano la presenza di nuovi contenuti in base a un calendario, in modo che i display mostrino sempre gli ultimi post senza dover ricaricare la pagina.
Fasci di mangimi
Combinate LinkedIn, Instagram, YouTube, notizie e qualsiasi altro feed in un unico flusso unificato.
Incorporamenti reattivi
I widget si adattano a qualsiasi dimensione dello schermo, dai browser mobili agli schermi digitali widescreen.
Traduzione globale
Tradurre automaticamente i contenuti aggregati in oltre 40 lingue per il pubblico internazionale.
Visualizzare i contenuti ovunque
Un feed RSS. Qualsiasi visualizzazione.
RSS è un formato di dati universale supportato da tutti i principali CMS, piattaforme di widget e sistemi di segnaletica digitale. Una volta creato un feed in RSS.app, è possibile incorporarlo come widget per pareti, ticker o elenchi su WordPress, Wix, Shopify o Squarespace, oppure collegarlo direttamente a software di segnaletica come Enplug, Raydiant e ScreenCloud. Lo stesso feed funziona ovunque, in modo da poterlo impostare una sola volta e visualizzarlo su tutte le superfici necessarie.
Domande frequenti
RSS.app genera un codice embed (iframe o snippet JavaScript) da incollare nel proprio sito web. Il widget recupera automaticamente i contenuti più recenti dal vostro feed RSS e li visualizza nello stile da voi scelto (wall, magazine, elenco, ticker o carosello). Gli aggiornamenti dei contenuti avvengono in modo programmato, senza alcuna azione da parte dell'utente.
RSS.app è in grado di generare feed dalle pagine aziendali di LinkedIn, dai profili Instagram, dai canali e dalle playlist di YouTube, dalle pagine di Facebook, dai profili di TikTok, da Reddit e molto altro. Questi feed possono essere combinati e visualizzati in qualsiasi formato di widget.
Sì. Ogni tipo di widget offre opzioni di personalizzazione, tra cui i colori, i caratteri, la densità del layout, il numero di elementi visualizzati e la possibilità di mostrare immagini o descrizioni. È possibile adattare il widget alle linee guida del proprio marchio senza scrivere CSS.
I widget verificano la presenza di nuovi contenuti in base all'intervallo di aggiornamento del piano, in genere ogni 15-60 minuti. Quando appaiono nuovi elementi nel feed RSS sottostante, il widget si aggiorna automaticamente sul vostro sito.
Sì. I widget RSS.app funzionano su qualsiasi piattaforma che supporti gli embed HTML o gli iframe. Ciò include WordPress, Wix, Shopify, Squarespace, Webflow, Weebly e siti HTML personalizzati. Ogni widget fornisce un codice di incorporamento di una riga da incollare nell'editor della pagina.
Sì. Utilizzate i Feed Bundle per unire i feed di LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook e altre fonti in un unico feed unificato. Quindi visualizzate il feed combinato in qualsiasi widget. La deduplicazione garantisce l'assenza di post ripetuti.
Sì. I feed RSS.app sono compatibili con software di segnaletica digitale come Enplug, Raydiant e ScreenCloud. È possibile utilizzare l'URL del feed RSS direttamente nelle piattaforme che supportano gli RSS, oppure incorporare il widget tramite un blocco iframe/HTML sul display della segnaletica.
I widget incorporati e la creazione di feed per i social media sono disponibili su tutti i piani a pagamento. La frequenza di aggiornamento e il numero di feed che è possibile creare dipendono dal livello del piano. Visitate la pagina dei prezzi per un confronto dettagliato delle caratteristiche del piano.
Che cos'è RSS.app?
RSS.app converte pagine web, profili di social media e fonti online in feed RSS strutturati. Questi feed si aggiornano secondo un programma (ogni 15-60 minuti, a seconda del piano) e possono essere consumati da qualsiasi sistema compatibile con gli RSS.
- Formato XML standardizzato e compatibile con migliaia di strumenti
- Aggiornamento programmato ogni 15-60 minuti, a seconda del piano.
- Funziona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualsiasi lettore RSS.
Iniziare il monitoraggio oggi stesso
Create il vostro primo feed RSS in meno di un minuto. Non è richiesta alcuna carta di credito.