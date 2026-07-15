Bot
X / Twitter to Email Bot
Bot di automazione

X / Bot da Twitter a e-mail: per ricevere i tweet nella posta in arrivo

Ricevete i nuovi Tweet direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Monitorate qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o ricerca e ricevete avvisi via e-mail in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

X / Integrazione con Twitter

Creare un feed RSS da qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o query di ricerca.

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Invio automatico alle e-mail

Ogni nuovo Tweet viene recapitato automaticamente nella casella di posta elettronica o nel digest.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot X/Twitter to Email?

Avvisi automatici 24/7
Avvisi automatici 24/7

Non perdete mai i tweet più importanti. Ricevete notifiche via e-mail per i nuovi post degli account che vi interessano di più.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot X/Twitter to Email

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Connettiti X / Twitter

1

Inserite qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.

stepsStep2Title

Collegare l'e-mail

2

Inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete tra avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali.

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Godetevi l'automazione

3

I nuovi tweet arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza e il formato delle e-mail.

Crea ora il tuo bot →
X / Twitter + Integrazione e-mail

Il modo più semplice per ricevere avvisi sui Tweet nella vostra casella di posta. Perfetto per monitorare le menzioni del marchio, i concorrenti e le notizie del settore.

Potenti funzioni per l'automazione da X / Twitter a e-mail

Tutto ciò di cui avete bisogno per automatizzare gli avvisi di Tweet direttamente nella vostra e-mail.

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Modalità istantanea o Digest

Ricevere avvisi e-mail in tempo reale o consolidare in digest giornalieri/settimanali per ridurre l'ingombro della casella di posta.

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Filtri intelligenti per le parole chiave

Includete o escludete i tweet per parola chiave, hashtag o autore. Ricevere solo i contenuti più rilevanti.

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Modelli di e-mail personalizzati

Controllate il modo in cui i tweet appaiono nelle e-mail. Includete immagini, link e testo formattato.

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Indirizzi e-mail multipli

Inviate avvisi Tweet a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un unico feed.

Vedere X / Twitter to Email in azione

Nuovo Tweet pubblicato
Nuovo Tweet pubblicato
Automatizzato
Consegnati istantaneamente alla casella di posta elettronica
Consegnati istantaneamente alla casella di posta elettronica

Chi usa il bot X/Twitter to Email?

Dirigenti e professionisti impegnati
Dirigenti e professionisti impegnati

Rimanete informati sulle tendenze del settore e sulle attività dei concorrenti senza collegarvi ai social media.

Team di PR e comunicazione
Team di PR e comunicazione

Monitorare le menzioni del marchio e la copertura mediatica. Ricevete avvisi istantanei per le situazioni sensibili al tempo.

Ricercatori e analisti
Ricercatori e analisti

Seguite i leader di pensiero, le organizzazioni e gli argomenti. Archiviate i tweet importanti nella vostra e-mail.

Domande frequenti: X / Twitter to Email Bot

Come posso collegare X/Twitter all'e-mail?
È sufficiente inserire qualsiasi URL di profilo X/Twitter, hashtag, elenco o query di ricerca. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi inserire l'indirizzo e-mail e scegliere le preferenze di consegna. La configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot X / Twitter to Email è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include funzioni di base per l'automazione delle e-mail. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, modelli personalizzati e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi Tweet?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi Tweet ogni 15 minuti su tutti i piani. È possibile ricevere e-mail istantanee o digest consolidati in base alle proprie preferenze.
Posso filtrare i Tweet inviati alla mia e-mail?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i tweet in base al contenuto, agli hashtag o agli autori. Potete anche filtrare per tipo di media e impostare limiti di caratteri.
Posso ricevere un digest giornaliero o settimanale invece delle e-mail istantanee?
Sì! Scegliete tra avvisi istantanei via e-mail, digest giornalieri o riepiloghi settimanali. Le e-mail di digest consolidano tutti i nuovi Tweet in un'unica e-mail di facile lettura.
Funziona con i profili X/Twitter, gli hashtag e le ricerche?
Sì, il nostro bot supporta tutti i tipi di contenuti di X/Twitter: profili di utenti, hashtag, elenchi, query di ricerca e persino risposte e retweet di account specifici.
Altre integrazioni

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile