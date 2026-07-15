X / Bot da Twitter a e-mail: per ricevere i tweet nella posta in arrivo
Ricevete i nuovi Tweet direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Monitorate qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o ricerca e ricevete avvisi via e-mail in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
X / Integrazione con Twitter
Creare un feed RSS da qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o query di ricerca.
Invio automatico alle e-mail
Ogni nuovo Tweet viene recapitato automaticamente nella casella di posta elettronica o nel digest.
Perché scegliere il bot X/Twitter to Email?
Avvisi automatici 24/7
Non perdete mai i tweet più importanti. Ricevete notifiche via e-mail per i nuovi post degli account che vi interessano di più.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot X/Twitter to Email
Connettiti X / Twitter1
Inserite qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Collegare l'e-mail2
Inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete tra avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali.
Godetevi l'automazione3
I nuovi tweet arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza e il formato delle e-mail.
X / Twitter + Integrazione e-mail
Il modo più semplice per ricevere avvisi sui Tweet nella vostra casella di posta. Perfetto per monitorare le menzioni del marchio, i concorrenti e le notizie del settore.
Potenti funzioni per l'automazione da X / Twitter a e-mail
Tutto ciò di cui avete bisogno per automatizzare gli avvisi di Tweet direttamente nella vostra e-mail.
Modalità istantanea o Digest
Ricevere avvisi e-mail in tempo reale o consolidare in digest giornalieri/settimanali per ridurre l'ingombro della casella di posta.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includete o escludete i tweet per parola chiave, hashtag o autore. Ricevere solo i contenuti più rilevanti.
Modelli di e-mail personalizzati
Controllate il modo in cui i tweet appaiono nelle e-mail. Includete immagini, link e testo formattato.
Indirizzi e-mail multipli
Inviate avvisi Tweet a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un unico feed.
Vedere X / Twitter to Email in azione
Chi usa il bot X/Twitter to Email?
Dirigenti e professionisti impegnati
Rimanete informati sulle tendenze del settore e sulle attività dei concorrenti senza collegarvi ai social media.
Team di PR e comunicazione
Monitorare le menzioni del marchio e la copertura mediatica. Ricevete avvisi istantanei per le situazioni sensibili al tempo.
Ricercatori e analisti
Seguite i leader di pensiero, le organizzazioni e gli argomenti. Archiviate i tweet importanti nella vostra e-mail.
Domande frequenti: X / Twitter to Email Bot
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