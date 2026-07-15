Bot
TikTok to Discord Bot
Bot di automazione

Bot da TikTok a Discord: condivisione automatica dei video all'istante

Pubblicate automaticamente nuovi video TikTok sul vostro server Discord. Monitorate qualsiasi profilo o hashtag TikTok e condividete gli aggiornamenti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione di TikTok

Creare un feed RSS da qualsiasi profilo TikTok, hashtag o query di ricerca.

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Post automatico su Discord

Ogni nuovo video viene inviato automaticamente al vostro canale Discord tramite webhook.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da TikTok a Discord?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdere mai un video. Il bot monitora TikTok 24 ore su 24 e pubblica automaticamente i nuovi contenuti su Discord.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot da TikTok a Discord

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Connettersi a TikTok

1

Inserite l'URL di un qualsiasi profilo TikTok o un hashtag. Creeremo automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Discord

2

Create un webhook Discord nel vostro server e incollate l'URL. Ci vogliono solo 30 secondi.

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Godetevi l'automazione

3

I nuovi video appaiono automaticamente su Discord. Personalizzate i filtri, la formattazione e il programma di pubblicazione.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione TikTok + Discord

Il modo più semplice per condividere automaticamente i video di TikTok su Discord. Affidato alle comunità, ai fan server e ai team di marketing di tutto il mondo.

Funzionalità potenti per l'automazione da TikTok a Discord

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di video tra TikTok e Discord.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi video vengono pubblicati su Discord entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per le parole chiave

Includete o escludete i video per parola chiave, hashtag o didascalia. Condividete solo ciò che interessa alla vostra comunità.

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Formattazione incorporata personalizzata

Controllare il modo in cui i video appaiono in Discord. Personalizzate gli embed con miniature, didascalie e una ricca formattazione.

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Supporto multicanale

Inviare video a più canali o server Discord da un unico feed.

Vedere TikTok to Discord in azione

Nuovo video caricato
Nuovo video caricato
Automatizzato
Condiviso in Discord istantaneamente
Condiviso in Discord istantaneamente

Personalizzare l'aspetto del bot TikTok to Discord

È possibile aggiungere facilmente un webhook, che offre funzionalità di modifica avanzate e la possibilità di creare un bot unico.

Aggiungere un webhook
Aggiungere un webhook

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Cambiare il nome del bot
Cambiare il nome del bot

Dopo la creazione del webhook, è disponibile una nuova serie di opzioni che consentono di personalizzare e modificare il nome del bot in base alle proprie preferenze.

Carica Avatar
Carica Avatar

Inoltre, la nostra piattaforma vi offre la possibilità di modificare facilmente l'avatar del vostro bot, garantendo una presenza distintiva e riconoscibile del vostro bot all'interno della comunità Discord.

Elementi della carta
Elementi della carta

Controllate il modo in cui il vostro bot viene presentato: personalizzate il titolo, la descrizione, le immagini, l'autore e altro ancora con la nostra piattaforma. Personalizzate il contenuto del vostro bot.

Chi usa il bot da TikTok a Discord?

Server di meme e intrattenimento
Server di meme e intrattenimento

Mantenete il vostro server Discord aggiornato con contenuti virali di TikTok, tendenze e intrattenimento in modo automatico.

Comunità di fan creatori
Comunità di fan creatori

Condividete i nuovi video dei TikTokers preferiti con la vostra comunità Discord nel momento in cui vengono pubblicati.

Team di marketing e marchio
Team di marketing e marchio

Monitorare le partnership con gli influencer e i contenuti dei concorrenti. Condividere gli aggiornamenti direttamente sui canali del team.

Migliorare Discord con l'integrazione dei feed RSS

Migliorate il vostro Discord con l'integrazione dei feed RSS, con canali, webhook, bot personalizzati, embed, supporto multi-server, menzioni, azioni e filtri avanzati.

Canali Discord
Canali Discord

Collegate o modificate i canali desiderati direttamente da Discord per gestire e visualizzare facilmente i contenuti RSS dove sono più rilevanti per la vostra comunità.

Incorporazione di Discord
Incorporazione di Discord

Adattare l'aspetto dei messaggi Discord incorporati allo stile del vostro server, rendendo i contenuti RSS visivamente attraenti e coerenti con il vostro branding.

Supporto per più server
Supporto per più server

Collegare e gestire più server Discord da un'unica interfaccia, consentendo di distribuire in modo efficiente gli aggiornamenti dei feed RSS in varie comunità

Menzioni e ruoli
Menzioni e ruoli

Utilizzate le menzioni per notificare a utenti o ruoli specifici la pubblicazione di contenuti RSS rilevanti, assicurando che gli aggiornamenti importanti raggiungano tempestivamente il pubblico giusto.

Azioni Discord
Azioni Discord

Impostate azioni automatiche per pubblicare post specifici da feed RSS in base a condizioni o trigger definiti, semplificando la gestione e la distribuzione dei contenuti.

Filtri Discord
Filtri Discord

Configurate filtri avanzati per controllare con precisione quali contenuti RSS vengono visualizzati sul vostro server, consentendovi di evidenziare le informazioni più pertinenti per la vostra comunità.

Domande frequenti: Bot da TikTok a Discord

Come si collega TikTok a Discord?
È sufficiente inserire l'URL di un qualsiasi profilo TikTok o un hashtag. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi creare un webhook Discord e incollare l'URL. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da TikTok a Discord è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi video?
Il nostro bot controlla la presenza di nuovi video ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando viene rilevato un nuovo video, viene pubblicato sul vostro canale Discord in pochi secondi.
Posso filtrare i video che vengono pubblicati su Discord?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i video in base a didascalie, hashtag o audio. È possibile filtrare anche in base alle metriche di coinvolgimento.
Posso personalizzare la visualizzazione dei video in Discord?
Sì! Personalizzare gli embed di Discord, compresi titolo, miniatura, didascalia e link. Aggiungete testo personalizzato e attivate o disattivate i rich embed.
Funziona con i profili e gli hashtag di TikTok?
Sì, il nostro bot supporta i profili TikTok e i feed di hashtag. Rintraccia automaticamente i creatori, i marchi o gli argomenti di tendenza.
Altre integrazioni

Volete automatizzare ancora di più?

Esplora altre potenti opzioni di automazione per il tuo flusso di lavoro

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TikTok to Bot Discord
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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile