Date vita ai vostri contenuti con il widget Imageboard
Trasformate articoli, post di blog o aggiornamenti in una griglia visiva che si adatta a qualsiasi punto del vostro sito. Non è necessario alcun codice.Crea il mio widget per la lavagna
Perché scegliere il widget Imageboard?
Presentate i contenuti visivi in un layout audace, reattivo e in grado di attirare l'attenzione.
Impatto visivo
Mettete le immagini in primo piano per rendere i post più accattivanti e cliccabili.
Layout flessibili
Scegliete tra layout a griglia, in muratura o misti per adattarli al vostro marchio.
Maggiore impegno
Il design visual-first favorisce un maggior numero di clic, sessioni più lunghe e tassi di interazione più elevati.
Widget dalle piattaforme più utilizzate
Generate un feed dalla vostra piattaforma preferita e noi lo trasformeremo istantaneamente in un widget.
Widget di Instagram
Creare feed da profili Instagram pubblici.
Widget di LinkedIn
Creare feed da offerte di lavoro, newsletter o pagine aziendali di LinkedIn.
X Widget
Creare feed da profili X pubblici, hashtag, elenchi o risultati di ricerca.
Widget TikTok
Creare feed da profili TikTok pubblici.
Widget di YouTube
Creare feed da canali Youtube, playlist o risultati di ricerca.
Widget di Facebook
Creare feed da pagine o gruppi pubblici di Facebook.
Widget di Google News
Creare feed da subreddit o risultati di ricerca.
Widget delle discussioni
Creare feed da subreddit o risultati di ricerca.
Widget Reddit
Creare feed da subreddit, thread di commenti o ricerche di parole chiave.
Widget Bluesky
Generare feed da profili, post o hashtag pubblici di Bluesky.
Widget di Telegram
Creare feed da canali pubblici di Telegram, gruppi o ricerche di messaggi.
& Altro
Esplora altri widget e fonti, dai siti web alle piattaforme di nicchia.
Caratteristiche principali del widget Imageboard
Completamente personalizzabile
Regolate i colori, la spaziatura, i caratteri, il layout e le sovrapposizioni per adattarli al vostro marchio.
Filtri avanzati
Controllate ciò che appare nascondendo i post con determinate parole chiave, titoli duplicati o elementi mancanti.
Opzioni di layout multiple
Scegliete tra gli stili griglia, muratura o misto per presentare i contenuti nel modo che preferite.
Reattivo ovunque
Ottimo aspetto su desktop, tablet e dispositivi mobili. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva.
Non è richiesta la codifica
Copiate un singolo snippet e inseritelo nel vostro sito. Il widget si carica immediatamente e si aggiorna automaticamente.
Il vostro widget per la lavagna elettronica in 3 passi
generateTitle1
Scegliete qualsiasi sito o fonte. Nel momento in cui si genera un feed, il widget Imageboard viene creato automaticamente.
Personalizzare il layout2
Volete modificare l'aspetto? Regolate layout e filtri con pochi clic.
Incorporare ovunque3
Prendete lo snippet di codice e inseritelo nel vostro sito. Ecco fatto.
Cosa si ottiene con il widget Imageboard
Narrazione visiva
Presentate i vostri post in un layout audace che attiri l'attenzione e metta in evidenza i contenuti chiave.
Varietà di layout
Scegliete tra layout a griglia, a schede o misti per adattarvi a diverse sezioni o campagne.
Controllo dei contenuti
Utilizzate i filtri per visualizzare solo gli articoli o gli aggiornamenti più rilevanti.
Coerenza del marchio
Abbinate i caratteri, i colori e la spaziatura allo stile visivo del vostro sito.
Migliore coinvolgimento
Le immagini accattivanti incoraggiano un maggior numero di clic e interazioni.
Prestazioni veloci
Ottimizzato per la velocità con caricamento pigro e struttura leggera.
I costruttori di siti web più popolari
Collegare e incorporare i widget nei principali costruttori di siti web del mondo: Shopify, WordPress, Webflow e altri. Non sono necessari plugin o configurazioni aggiuntive. Basta incollare una riga di codice e il gioco è fatto.
Visualizzare prodotti, blog o aggiornamenti su Shopify.
Mostrate gli ultimi aggiornamenti direttamente sul vostro sito Wix.
Incorporate i widget in qualsiasi pagina HTML in pochi secondi.
Aggiungete widget di notizie in tempo reale al vostro sito WordPress.
Migliorate il vostro sito con contenuti freschi.
Tenete i visitatori impegnati con le notizie in tempo reale su Weebly.
Aggiornare automaticamente il sito Drupal con i feed di notizie.
Condividete contenuti live su Joomla senza bisogno di codifica.
Chi utilizza il widget Imageboard?
Perfetto per i siti web ricchi di contenuti multimediali che vogliono presentare i contenuti in modo visivo e dare una prima impressione forte.
Siti di media e notizie
Per ottenere il massimo impatto, abbinate i titoli alle immagini più vivaci.
Negozi di e-commerce
Esporre prodotti, collezioni e promozioni stagionali.
Portafogli creativi
Mostrare progetti di design, fotografia o arte.
Siti web aziendali
Presentate casi di studio, caratteristiche del team o storie del marchio.
Costruito per il SEO e l'accessibilità
Imageboard è costruito per aiutare più persone a trovare e utilizzare il vostro sito. Si carica velocemente, è SEO-friendly e completamente accessibile.
Costruito per il SEO e l'accessibilità
Leggero e ottimizzato per uno scorrimento fluido e tempi di caricamento rapidi.
Markup SEO-friendly
Una struttura HTML pulita garantisce l'indicizzazione dei contenuti da parte dei motori di ricerca.
Conforme alle WCAG
Completamente accessibile agli utenti con tecnologie assistive.
Cosa amano gli utenti di RSS.app
Jun 20, 2025
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Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
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May 5, 2025
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Apr 30, 2025
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