Date vita ai vostri contenuti con il widget Imageboard

Trasformate articoli, post di blog o aggiornamenti in una griglia visiva che si adatta a qualsiasi punto del vostro sito. Non è necessario alcun codice.

Crea il mio widget per la lavagna
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Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende

Perché scegliere il widget Imageboard?

Presentate i contenuti visivi in un layout audace, reattivo e in grado di attirare l'attenzione.

whyCard1Title

Impatto visivo

Mettete le immagini in primo piano per rendere i post più accattivanti e cliccabili.

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Layout flessibili

Scegliete tra layout a griglia, in muratura o misti per adattarli al vostro marchio.

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Maggiore impegno

Il design visual-first favorisce un maggior numero di clic, sessioni più lunghe e tassi di interazione più elevati.

Widget dalle piattaforme più utilizzate

Generate un feed dalla vostra piattaforma preferita e noi lo trasformeremo istantaneamente in un widget.

widget-common:platformInstagramTitle

Widget di Instagram

Creare feed da profili Instagram pubblici.

widget-common:platformLinkedinTitle

Widget di LinkedIn

Creare feed da offerte di lavoro, newsletter o pagine aziendali di LinkedIn.

widget-common:platformTwitterTitle

X Widget

Creare feed da profili X pubblici, hashtag, elenchi o risultati di ricerca.

widget-common:platformTiktokTitle

Widget TikTok

Creare feed da profili TikTok pubblici.

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Widget di YouTube

Creare feed da canali Youtube, playlist o risultati di ricerca.

widget-common:platformFacebookTitle

Widget di Facebook

Creare feed da pagine o gruppi pubblici di Facebook.

widget-common:platformGoogleNewsTitle

Widget di Google News

Creare feed da subreddit o risultati di ricerca.

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Widget delle discussioni

Creare feed da subreddit o risultati di ricerca.

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Widget Reddit

Creare feed da subreddit, thread di commenti o ricerche di parole chiave.

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Widget Bluesky

Generare feed da profili, post o hashtag pubblici di Bluesky.

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Widget di Telegram

Creare feed da canali pubblici di Telegram, gruppi o ricerche di messaggi.

widget-common:platformRssTitle

& Altro

Esplora altri widget e fonti, dai siti web alle piattaforme di nicchia.

Caratteristiche principali del widget Imageboard

Completamente personalizzabile

Regolate i colori, la spaziatura, i caratteri, il layout e le sovrapposizioni per adattarli al vostro marchio.

Completamente personalizzabile

Filtri avanzati

Controllate ciò che appare nascondendo i post con determinate parole chiave, titoli duplicati o elementi mancanti.

Filtri avanzati

Opzioni di layout multiple

Scegliete tra gli stili griglia, muratura o misto per presentare i contenuti nel modo che preferite.

Opzioni di layout multiple

Reattivo ovunque

Ottimo aspetto su desktop, tablet e dispositivi mobili. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva.

Reattivo ovunque

Non è richiesta la codifica

Copiate un singolo snippet e inseritelo nel vostro sito. Il widget si carica immediatamente e si aggiorna automaticamente.

Non è richiesta la codifica

Il vostro widget per la lavagna elettronica in 3 passi

generateTitle

generateTitle

1

Scegliete qualsiasi sito o fonte. Nel momento in cui si genera un feed, il widget Imageboard viene creato automaticamente.

customizeTitle

Personalizzare il layout

2

Volete modificare l'aspetto? Regolate layout e filtri con pochi clic.

addToWebsiteTitle

Incorporare ovunque

3

Prendete lo snippet di codice e inseritelo nel vostro sito. Ecco fatto.

Generare il mio feed

Cosa si ottiene con il widget Imageboard

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Narrazione visiva

Presentate i vostri post in un layout audace che attiri l'attenzione e metta in evidenza i contenuti chiave.

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Varietà di layout

Scegliete tra layout a griglia, a schede o misti per adattarvi a diverse sezioni o campagne.

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Controllo dei contenuti

Utilizzate i filtri per visualizzare solo gli articoli o gli aggiornamenti più rilevanti.

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Coerenza del marchio

Abbinate i caratteri, i colori e la spaziatura allo stile visivo del vostro sito.

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Migliore coinvolgimento

Le immagini accattivanti incoraggiano un maggior numero di clic e interazioni.

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Prestazioni veloci

Ottimizzato per la velocità con caricamento pigro e struttura leggera.

I costruttori di siti web più popolari

Collegare e incorporare i widget nei principali costruttori di siti web del mondo: Shopify, WordPress, Webflow e altri. Non sono necessari plugin o configurazioni aggiuntive. Basta incollare una riga di codice e il gioco è fatto.

widget-common:integrationShopifyTitle
Shopify

Visualizzare prodotti, blog o aggiornamenti su Shopify.

widget-common:integrationWixTitle
Wix

Mostrate gli ultimi aggiornamenti direttamente sul vostro sito Wix.

widget-common:integrationHTMLTitle
HTML

Incorporate i widget in qualsiasi pagina HTML in pochi secondi.

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WordPress

Aggiungete widget di notizie in tempo reale al vostro sito WordPress.

widget-common:integrationSquarespaceTitle
Squarespace

Migliorate il vostro sito con contenuti freschi.

widget-common:integrationWeeblyTitle
Weebly

Tenete i visitatori impegnati con le notizie in tempo reale su Weebly.

widget-common:integrationDrupalTitle
Drupal

Aggiornare automaticamente il sito Drupal con i feed di notizie.

widget-common:integrationJoomlaTitle
Joomla

Condividete contenuti live su Joomla senza bisogno di codifica.

Chi utilizza il widget Imageboard?

Perfetto per i siti web ricchi di contenuti multimediali che vogliono presentare i contenuti in modo visivo e dare una prima impressione forte.

useCasesGlobalSearchTitle

Siti di media e notizie

Per ottenere il massimo impatto, abbinate i titoli alle immagini più vivaci.

useCasesPeopleTitle

Negozi di e-commerce

Esporre prodotti, collezioni e promozioni stagionali.

useCasesBookSquareTitle

Portafogli creativi

Mostrare progetti di design, fotografia o arte.

useCasesCourtHouseTitle

Siti web aziendali

Presentate casi di studio, caratteristiche del team o storie del marchio.

Costruito per il SEO e l'accessibilità

Imageboard è costruito per aiutare più persone a trovare e utilizzare il vostro sito. Si carica velocemente, è SEO-friendly e completamente accessibile.

performanceTitle

Costruito per il SEO e l'accessibilità

Leggero e ottimizzato per uno scorrimento fluido e tempi di caricamento rapidi.

SEOTitle

Markup SEO-friendly

Una struttura HTML pulita garantisce l'indicizzazione dei contenuti da parte dei motori di ricerca.

WCAGTitle

Conforme alle WCAG

Completamente accessibile agli utenti con tecnologie assistive.

Recensioni

Cosa amano gli utenti di RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Domande frequenti

Come posso incorporare il widget Imageboard?
Dopo aver generato un feed, scegliete Imageboard e fate clic su "Aggiungi al sito web". Copiate lo snippet che vi forniamo, incollatelo nel vostro sito e il widget apparirà subito.
Posso utilizzare più feed nella mia Imageboard?
Sì. È possibile combinare più feed in un unico feed utilizzando la funzione Bundle. Basta aggiungere tutti i feed che si desidera includere in un bundle e la Imageboard mostrerà gli ultimi post di tutte le fonti.
Cosa posso visualizzare nella mia Imageboard?
È possibile mostrare titoli di articoli, post di blog, inserzioni di prodotti o feed di social media. Se il titolo e l'immagine sono presenti, l'Imageboard può visualizzarli.
Posso personalizzare la mia Imageboard?
Sì! Basta fare clic su "Personalizza" e iniziare a fare clic. È possibile modificare colori, caratteri e layout fino a ottenere l'aspetto desiderato. Non sono necessarie competenze di design.

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Unitevi alle migliaia di clienti che già utilizzano il nostro widget Imageboard.
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