Pipeline automatizzata di informazioni sulle minacce

Segnali di intelligence e ricercatori di minacce

I ricercatori di sicurezza spesso pubblicano le scoperte su LinkedIn e sui blog di nicchia giorni prima dei bollettini ufficiali del CERT o dei fornitori. L'automatizzazione di questo flusso di allerta precoce fa crollare l'MTTR facendo emergere le minacce mentre sono ancora in fase di divulgazione, non dopo che l'aggressore è passato all'azione.

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Ricercatore LinkedIn → Widget della bacheca SOC LinkedIn → RSS.app → Widget HTML/JS. Visualizza un "Threat Wall" in tempo reale sui monitor del vostro SOC con approfondimenti di analisti di alto livello. Linkedin Linkedin → RSS.app RSS.app → HTML HTML Configura Blog sulla ricerca delle minacce → Canale Slack Blog CrowdStrike/Mandiant → RSS.app → Slack. Inoltra le nuove ricerche sulle APT direttamente nel vostro canale di caccia alle minacce per il triage. Website Website → RSS.app RSS.app → Slack Slack Configura Analisi delle minacce informatiche → Bot Discord Blog sulla sicurezza → RSS.app → Discord. Sincronizza le analisi tecniche delle minacce informatiche direttamente nel vostro spazio di lavoro per la risposta agli incidenti. Website Website → RSS.app RSS.app → Discord Discord Configura Caccia alle minacce → Webhook del SIEM r/netsec → RSS.app → Webhooks. Inviate i segnali della comunità direttamente al vostro SIEM o SOAR per la correlazione con la telemetria interna. Reddit Reddit → RSS.app RSS.app → Webhooks Webhooks Configura