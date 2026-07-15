Pipeline automatizzata di informazioni sulle minacce
Filtrare le rivelazioni di vulnerabilità grezze, i segnali dei ricercatori e gli avvisi dei fornitori in avvisi prioritari indirizzati ai risponditori giusti. Riducete l'affaticamento da allerta e il tempo medio di risposta nel vostro SOC.
- Filtrare le divulgazioni CVE e gli aggiornamenti NVD per parola chiave, in modo che il team veda solo ciò che riguarda il proprio stack.
- Inoltrare le informazioni sulle minacce a Slack, Discord, Telegram, ai widget SOC o direttamente ai webhook SIEM/SOAR.
- Trasferite i feed strutturati JSON o XML in Zapier, Make o n8n per attivare flussi di lavoro automatizzati di triage.
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Come funziona
RSS.app si colloca tra le fonti e le destinazioni, convertendo qualsiasi contenuto web in feed di dati strutturati.
Fonti
Destinazioni
Come i team SOC automatizzano l'intelligence sulle minacce
Avvisi di vulnerabilità e CVE ad alta priorità
Tagliate il rumore filtrando tutto ciò che è irrilevante, in modo che i rispondenti vedano solo le vulnerabilità che hanno un impatto sul vostro specifico stack tecnologico. L'automazione della distribuzione dei CVE comprime l'MTTR da ore a minuti e fa sì che gli analisti si concentrino sulla bonifica anziché sul triage.
Funziona con
Bollettini NVD e dei fornitori → Slack
Database CVE → Filtri RSS.app → Slack. Indirizza immediatamente solo le segnalazioni di vulnerabilità rilevanti al canale di triage del team di sicurezza.
Ricerca Zero-Day → Cruscotto SOC
Blog/LinkedIn dei ricercatori → Deduplicate → Widget HTML. Visualizza un feed di aggiornamento in tempo reale degli exploit "selvaggi" emergenti direttamente sul monitor del vostro SOC interno.
Segnali degli attori di minaccia → Webhook di automazione
Monitoraggio del Dark Web/Forum → RSS.app → Zapier/Webhooks. Inviate le informazioni grezze sulle minacce alla vostra piattaforma SOAR per attivare le automazioni.
Avvisi sulle patch → Digestione settimanale delle informazioni
Pagine sulla sicurezza dei fornitori → Aggregazione → Email. Combinare una settimana di annunci sulla sicurezza dei fornitori in un unico digest strutturato per gli stakeholder.
Insight strategico
La finestra tra la divulgazione di CVE e lo sfruttamento attivo si sta riducendo. La distribuzione filtrata per parole chiave assicura che il vostro team risponda solo alle vulnerabilità che riguardano il vostro stack, eliminando la fatica degli avvisi e accelerando la correzione.
Segnali di intelligence e ricercatori di minacce
I ricercatori di sicurezza spesso pubblicano le scoperte su LinkedIn e sui blog di nicchia giorni prima dei bollettini ufficiali del CERT o dei fornitori. L'automatizzazione di questo flusso di allerta precoce fa crollare l'MTTR facendo emergere le minacce mentre sono ancora in fase di divulgazione, non dopo che l'aggressore è passato all'azione.
Funziona con
Ricercatore LinkedIn → Widget della bacheca SOC
LinkedIn → RSS.app → Widget HTML/JS. Visualizza un "Threat Wall" in tempo reale sui monitor del vostro SOC con approfondimenti di analisti di alto livello.
Blog sulla ricerca delle minacce → Canale Slack
Blog CrowdStrike/Mandiant → RSS.app → Slack. Inoltra le nuove ricerche sulle APT direttamente nel vostro canale di caccia alle minacce per il triage.
Analisi delle minacce informatiche → Bot Discord
Blog sulla sicurezza → RSS.app → Discord. Sincronizza le analisi tecniche delle minacce informatiche direttamente nel vostro spazio di lavoro per la risposta agli incidenti.
Caccia alle minacce → Webhook del SIEM
r/netsec → RSS.app → Webhooks. Inviate i segnali della comunità direttamente al vostro SIEM o SOAR per la correlazione con la telemetria interna.
Insight strategico
I canali dei ricercatori generano un volume 10 volte superiore a quello degli avvisi ufficiali, ma solo una parte è attivabile per ogni singolo stack. La distribuzione filtrata per parole chiave riduce questo flusso in una coda ad alto segnale che gli analisti del SOC possono analizzare in pochi secondi, non in ore.
Avvisi sulla sicurezza dell'infrastruttura e del cloud
Le patch per il cloud e l'infrastruttura non possono aspettare un ciclo di revisione settimanale: la distribuzione intempestiva è ciò che fa sì che gli avvisi del fornitore si trasformino in incidenti. Automatizzate il passaggio dal bollettino del fornitore alla coda di patch, in modo che il vostro team DevOps veda gli avvisi necessari all'azione entro pochi minuti dalla pubblicazione.
Funziona con
Bollettini AWS/GCP/Azure → Slack
Bollettini di sicurezza del cloud → RSS.app → Slack. Notificate a DevOps il momento in cui un'azione richiesta viene pubblicata da AWS, GCP o Azure.
Infrastrutture critiche → Allarme di telegramma
Cisco/VMware/Microsoft → Filtro "Critico" → Telegram. Avvisi mobili urgenti per il vostro SRE di turno quando viene rilasciata una patch ad alta gravità.
Avvisi ai fornitori → Jira via Zapier
Pagine di avvisi → RSS.app → Zapier/Webhooks. Crea automaticamente un ticket di patch in Jira per ogni avviso corrispondente.
Annunci sulla sicurezza → Digest settimanale via e-mail
Pagine dei fornitori → Aggregazione → Email. Combinare tutti gli avvisi infra in un unico digest strutturato per la revisione settimanale di SecOps.
Insight strategico
Le vulnerabilità dell'infrastruttura cloud possono colpire migliaia di organizzazioni contemporaneamente. L'automazione della distribuzione degli avvisi dei fornitori assicura che DevOps veda le patch necessarie prima che diventino incidenti reali.
Segnalazioni della comunità e tracciamento di bug bounty
Le discussioni sugli zero-day e le divulgazioni di bug bounty spesso emergono nei forum giorni prima di arrivare sui canali tradizionali. L'automatizzazione della cattura dei segnali della comunità offre al vostro team un sistema di allarme esterno al perimetro che funziona mentre il SOC dorme.
Funziona con
Divulgazione di HackerOne → Slack
Piattaforme di bug bounty → RSS.app → Slack. Inoltra le vulnerabilità appena divulgate nel vostro canale threat-intel per la revisione.
Pubblicazioni dei ricercatori → Telegramma
Blog di nicchia sulla sicurezza → RSS.app → Telegram. Avvisi mobili quando ricercatori di spicco pubblicano nuove scoperte o whitepaper.
Feed di discussione sugli exploit → Discord
Forum/Reddit → RSS.app → Discord. Aggrega le chiacchiere sugli exploit attivi in uno spazio di lavoro centralizzato per la caccia alle minacce.
Informazioni sulla comunità → Webhook JSON
Comunità della sicurezza → RSS.app → Webhooks. Inviate informazioni grezze al vostro SIEM per la correlazione con la telemetria interna e le regole di allarme.
Insight strategico
Le piattaforme di bug bounty e i ricercatori indipendenti spesso fanno emergere le informazioni sugli zero-day prima che raggiungano i feed di sicurezza tradizionali. L'automatizzazione della cattura dei segnali della comunità estende la copertura dell'early-warning al di là di quanto possono offrire i feed a pagamento.
Strumenti per l'intelligence della sicurezza
RSS.app fornisce l'infrastruttura per aggregare, filtrare e distribuire i dati sulle minacce al vostro team di sicurezza.
Filtri avanzati
Filtrate i feed in base al livello di gravità, all'identificatore CVE, al nome del fornitore o a modelli di parole chiave personalizzati per far emergere solo gli avvisi utilizzabili per il vostro stack tecnologico.
Nessun duplicato
Rimuovere automaticamente gli avvisi duplicati quando la stessa vulnerabilità compare in più database, bollettini di fornitori o notizie.
Traduzione globale
Tradurre rapporti sulle minacce internazionali, avvisi CERT stranieri e pubblicazioni di ricercatori non inglesi in oltre 40 lingue per i team SOC globali.
Fasci di mangimi
Combinare i feed provenienti da più database di vulnerabilità, blog di sicurezza dei fornitori e fonti di ricerca in un flusso di informazioni unificato per categoria di minaccia.
Formati pronti per gli sviluppatori
Esportazione dei dati sulle minacce in JSON o XML per l'ingestione diretta da parte di piattaforme SIEM, dashboard personalizzate o pipeline di triage automatizzate.
Webhook e automazione
Attivate automaticamente i ticket Jira, gli incidenti PagerDuty o i flussi di lavoro personalizzati quando le nuove vulnerabilità ad alta gravità corrispondono ai vostri criteri di filtro.
Trasmettere avvisi di sicurezza ovunque
Un feed RSS. Qualsiasi flusso di lavoro SOC.
I feed RSS si integrano in modo nativo con Slack, Discord, Microsoft Teams e qualsiasi strumento che accetti RSS o webhook. Collegate i vostri feed di informazioni sulle minacce alle piattaforme SIEM, ai sistemi di ticketing come Jira o ServiceNow e agli strumenti di automazione come Zapier o Make per creare flussi di lavoro di sicurezza end-to-end senza integrazioni personalizzate.
Domande frequenti
RSS.app genera feed RSS dai database delle vulnerabilità e dalle pagine dei consigli di sicurezza dei fornitori. Controlla la presenza di nuovi contenuti ogni 15-60 minuti e aggiunge ogni nuova divulgazione al vostro feed. È quindi possibile inoltrare il feed a Slack, all'e-mail, a Discord o a qualsiasi strumento compatibile con gli RSS per un triage immediato.
RSS.app è in grado di generare feed da qualsiasi pagina di avviso di sicurezza accessibile al pubblico, compresi NVD, MITRE CVE, bollettini specifici di Microsoft, Cisco, VMware, AWS e Google Cloud, nonché blog di ricercatori indipendenti e forum di comunità come r/netsec.
Sì. Utilizzate i filtri avanzati per impostare regole di parole chiave che corrispondono a etichette di gravità come "Critico" o "Alto", identificatori CVE specifici, nomi di fornitori o termini tecnologici. Solo gli elementi corrispondenti appariranno nel feed, riducendo il rumore per il team di sicurezza.
Sì. I Feed Bundle consentono di unire i feed dei database delle vulnerabilità, degli avvisi dei fornitori, dei blog dei ricercatori e dei forum della comunità in un unico feed unificato. In questo modo il team SOC dispone di un unico URL per tutte le informazioni sulle minacce.
RSS.app esporta i feed nei formati JSON e XML che possono essere consumati direttamente dalle piattaforme SIEM. È inoltre possibile utilizzare webhook o strumenti di automazione come Zapier e Make per inviare i dati dei feed a Splunk, Elastic o a qualsiasi sistema che accetti input strutturati.
La frequenza di aggiornamento dei feed dipende dal vostro piano. I feed vengono aggiornati ogni 15-60 minuti. Ogni aggiornamento verifica la presenza di nuovi contenuti nella fonte e aggiunge automaticamente i nuovi elementi al feed, assicurando che il vostro team veda le divulgazioni entro pochi minuti dalla pubblicazione.
Sì. RSS.app può generare feed da piattaforme di bug bounty, blog di ricercatori, comunità Reddit e pubblicazioni indipendenti sulla sicurezza. Questi segnali della comunità spesso fanno emergere le informazioni sugli zero-day prima che raggiungano i feed di sicurezza tradizionali.
Tutti i piani di RSS.app supportano la generazione di feed e il filtraggio di base. Le funzioni avanzate, come i filtri per parole chiave, i pacchetti di feed, l'esportazione JSON e le integrazioni webhook sono disponibili nei piani Professional ed Enterprise. I piani Enterprise includono velocità di aggiornamento più elevate e supporto prioritario per i team di sicurezza.
Che cos'è RSS.app?
RSS.app converte pagine web, profili di social media e fonti online in feed RSS strutturati. Questi feed si aggiornano secondo un programma (ogni 15-60 minuti, a seconda del piano) e possono essere consumati da qualsiasi sistema compatibile con gli RSS.
- Formato XML standardizzato e compatibile con migliaia di strumenti
- Aggiornamento programmato ogni 15-60 minuti, a seconda del piano.
- Funziona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualsiasi lettore RSS.
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