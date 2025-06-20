Stile delle vostre storie con il widget della rivista
Visualizzate i vostri contenuti in un layout editoriale pulito, con immagini, titoli e brevi anteprime. Non è necessario alcun codice.Crea la mia rivista Widget
Perché scegliere il Widget della rivista?
Magazine vi aiuta a condividere i contenuti in un formato pulito e accattivante, veloce da configurare e facile da leggere.
Layout visivamente ricco
Mostrate le storie con immagini, titoli chiari e brevi anteprime che attirino le persone.
Fonti multiple
Mescolare i post provenienti da fonti diverse in un unico flusso omogeneo.
Migliore esperienza di lettura
Tenete i lettori impegnati con un layout pulito e semplice da sfogliare.
Widget dalle piattaforme più utilizzate
Generate un feed dalla vostra piattaforma preferita e noi lo trasformeremo istantaneamente in un widget.
Widget di Instagram
Creare feed da profili Instagram pubblici.
Widget di LinkedIn
Creare feed da offerte di lavoro, newsletter o pagine aziendali di LinkedIn.
X Widget
Creare feed da profili X pubblici, hashtag, elenchi o risultati di ricerca.
Widget TikTok
Creare feed da profili TikTok pubblici.
Widget di YouTube
Creare feed da canali Youtube, playlist o risultati di ricerca.
Widget di Facebook
Creare feed da pagine o gruppi pubblici di Facebook.
Widget di Google News
Creare feed da subreddit o risultati di ricerca.
Widget delle discussioni
Creare feed da subreddit o risultati di ricerca.
Widget Reddit
Creare feed da subreddit, thread di commenti o ricerche di parole chiave.
Widget Bluesky
Generare feed da profili, post o hashtag pubblici di Bluesky.
Widget di Telegram
Creare feed da canali pubblici di Telegram, gruppi o ricerche di messaggi.
& Altro
Esplora altri widget e fonti, dai siti web alle piattaforme di nicchia.
Caratteristiche principali del widget della rivista
Pronto all'uso in pochi secondi
Quando si genera un feed web, il widget Magazine viene creato contemporaneamente. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva.
Filtri avanzati
Nascondete i contenuti indesiderati, bloccate le parole chiave e rimuovete i duplicati per un aspetto più pulito.
Facile da personalizzare
Modificate layout, spaziatura e stili per adattarli al vostro sito.
Responsive by Design
Si adatta automaticamente a desktop, tablet e cellulari.
Non è richiesta la codifica
Copiate uno snippet di codice, incollatelo nel vostro sito e vedrete che sarà subito attivo.
Il vostro widget per la rivista in 3 passi
generateTitle1
Scegliete qualsiasi sito o fonte. Nel momento in cui si genera un feed, il widget Magazine viene creato automaticamente.
Personalizzare la rivista2
Volete modificare l'aspetto? Regolate layout e filtri con pochi clic.
Aggiungi al sito web3
Prendete lo snippet di codice e inseritelo nel vostro sito. Ecco fatto.
Cosa si ottiene con il widget della rivista
Presentare storie con stile
Date ai vostri contenuti un aspetto professionale che crei fiducia e mantenga vivo l'interesse dei lettori.
Attingere da più fonti
Unire contenuti provenienti da fonti diverse in un'unica visione coesa e accattivante.
Mantenere il coinvolgimento dei lettori
Aiutate i visitatori a rimanere più a lungo con un layout facile da esplorare e fatto per essere cliccato.
Abbinare il proprio marchio
Regolate i caratteri, i colori e gli stili per far sì che il widget si senta parte del vostro sito.
Caricamento veloce, scorrimento fluido
Costruito per essere leggero, in modo che le pagine si carichino rapidamente e funzionino senza ritardi.
Lancio in pochi minuti
Non è necessario alcun codice. Basta personalizzare e incollare una singola riga di codice.
I costruttori di siti web più popolari
Collegare e incorporare i widget nei principali costruttori di siti web del mondo: Shopify, WordPress, Webflow e altri. Non sono necessari plugin o configurazioni aggiuntive. Basta incollare una riga di codice e il gioco è fatto.
Visualizzare prodotti, blog o aggiornamenti su Shopify.
Mostrate gli ultimi aggiornamenti direttamente sul vostro sito Wix.
Incorporate i widget in qualsiasi pagina HTML in pochi secondi.
Aggiungete widget di notizie in tempo reale al vostro sito WordPress.
Migliorate il vostro sito con contenuti freschi.
Tenete i visitatori impegnati con le notizie in tempo reale su Weebly.
Aggiornare automaticamente il sito Drupal con i feed di notizie.
Condividete contenuti live su Joomla senza bisogno di codifica.
Chi usa il widget della rivista?
Perfetto per i team, i creatori e gli editori che desiderano condividere i contenuti in un layout editoriale pulito e senza sforzi aggiuntivi.
Siti di media e notizie
Presentare le notizie dell'ultima ora e le storie di cronaca in un formato professionale.
Blogger
Presentate i vostri post in un'esposizione che incoraggi l'esplorazione.
Commercio elettronico
Evidenziate i prodotti o le collezioni con uno stile editoriale e raffinato.
Siti web aziendali
Condividete aggiornamenti, casi di studio o notizie sul team in un formato ben organizzato.
Costruito per il SEO e l'accessibilità
Il widget Magazine è costruito per aiutare più persone a trovare e utilizzare il vostro sito. Si carica velocemente, è SEO-friendly e completamente accessibile.
Prestazioni veloci
Progettato per tempi di caricamento rapidi per mantenere i visitatori impegnati e ridurre la frequenza di rimbalzo.
Markup SEO-friendly
L'HTML strutturato assicura che i motori di ricerca possano indicizzare facilmente i vostri contenuti.
Conforme alle WCAG
Completamente accessibile a tutti gli utenti, compresi quelli che utilizzano tecnologie assistive.
Cosa amano gli utenti di RSS.app
Jun 20, 2025
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Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
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May 5, 2025
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Apr 30, 2025
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