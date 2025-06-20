Stile delle vostre storie con il widget della rivista

Visualizzate i vostri contenuti in un layout editoriale pulito, con immagini, titoli e brevi anteprime. Non è necessario alcun codice.

Crea la mia rivista Widget
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Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende

Perché scegliere il Widget della rivista?

Magazine vi aiuta a condividere i contenuti in un formato pulito e accattivante, veloce da configurare e facile da leggere.

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Layout visivamente ricco

Mostrate le storie con immagini, titoli chiari e brevi anteprime che attirino le persone.

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Fonti multiple

Mescolare i post provenienti da fonti diverse in un unico flusso omogeneo.

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Migliore esperienza di lettura

Tenete i lettori impegnati con un layout pulito e semplice da sfogliare.

Widget dalle piattaforme più utilizzate

Generate un feed dalla vostra piattaforma preferita e noi lo trasformeremo istantaneamente in un widget.

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Widget di Instagram

Creare feed da profili Instagram pubblici.

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Widget di LinkedIn

Creare feed da offerte di lavoro, newsletter o pagine aziendali di LinkedIn.

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X Widget

Creare feed da profili X pubblici, hashtag, elenchi o risultati di ricerca.

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Widget TikTok

Creare feed da profili TikTok pubblici.

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Widget di YouTube

Creare feed da canali Youtube, playlist o risultati di ricerca.

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Widget di Facebook

Creare feed da pagine o gruppi pubblici di Facebook.

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Widget di Google News

Creare feed da subreddit o risultati di ricerca.

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Widget delle discussioni

Creare feed da subreddit o risultati di ricerca.

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Widget Reddit

Creare feed da subreddit, thread di commenti o ricerche di parole chiave.

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Widget Bluesky

Generare feed da profili, post o hashtag pubblici di Bluesky.

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Widget di Telegram

Creare feed da canali pubblici di Telegram, gruppi o ricerche di messaggi.

widget-common:platformRssTitle

& Altro

Esplora altri widget e fonti, dai siti web alle piattaforme di nicchia.

Caratteristiche principali del widget della rivista

Pronto all'uso in pochi secondi

Quando si genera un feed web, il widget Magazine viene creato contemporaneamente. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva.

Pronto all'uso in pochi secondi

Filtri avanzati

Nascondete i contenuti indesiderati, bloccate le parole chiave e rimuovete i duplicati per un aspetto più pulito.

Filtri avanzati

Facile da personalizzare

Modificate layout, spaziatura e stili per adattarli al vostro sito.

Facile da personalizzare

Responsive by Design

Si adatta automaticamente a desktop, tablet e cellulari.

Responsive by Design

Non è richiesta la codifica

Copiate uno snippet di codice, incollatelo nel vostro sito e vedrete che sarà subito attivo.

Non è richiesta la codifica

Il vostro widget per la rivista in 3 passi

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generateTitle

1

Scegliete qualsiasi sito o fonte. Nel momento in cui si genera un feed, il widget Magazine viene creato automaticamente.

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Personalizzare la rivista

2

Volete modificare l'aspetto? Regolate layout e filtri con pochi clic.

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Aggiungi al sito web

3

Prendete lo snippet di codice e inseritelo nel vostro sito. Ecco fatto.

Generare il mio feed

Cosa si ottiene con il widget della rivista

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Presentare storie con stile

Date ai vostri contenuti un aspetto professionale che crei fiducia e mantenga vivo l'interesse dei lettori.

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Attingere da più fonti

Unire contenuti provenienti da fonti diverse in un'unica visione coesa e accattivante.

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Mantenere il coinvolgimento dei lettori

Aiutate i visitatori a rimanere più a lungo con un layout facile da esplorare e fatto per essere cliccato.

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Abbinare il proprio marchio

Regolate i caratteri, i colori e gli stili per far sì che il widget si senta parte del vostro sito.

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Caricamento veloce, scorrimento fluido

Costruito per essere leggero, in modo che le pagine si carichino rapidamente e funzionino senza ritardi.

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Lancio in pochi minuti

Non è necessario alcun codice. Basta personalizzare e incollare una singola riga di codice.

I costruttori di siti web più popolari

Collegare e incorporare i widget nei principali costruttori di siti web del mondo: Shopify, WordPress, Webflow e altri. Non sono necessari plugin o configurazioni aggiuntive. Basta incollare una riga di codice e il gioco è fatto.

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Shopify

Visualizzare prodotti, blog o aggiornamenti su Shopify.

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Wix

Mostrate gli ultimi aggiornamenti direttamente sul vostro sito Wix.

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HTML

Incorporate i widget in qualsiasi pagina HTML in pochi secondi.

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WordPress

Aggiungete widget di notizie in tempo reale al vostro sito WordPress.

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Squarespace

Migliorate il vostro sito con contenuti freschi.

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Weebly

Tenete i visitatori impegnati con le notizie in tempo reale su Weebly.

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Drupal

Aggiornare automaticamente il sito Drupal con i feed di notizie.

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Joomla

Condividete contenuti live su Joomla senza bisogno di codifica.

Chi usa il widget della rivista?

Perfetto per i team, i creatori e gli editori che desiderano condividere i contenuti in un layout editoriale pulito e senza sforzi aggiuntivi.

useCasesGlobalSearchTitle

Siti di media e notizie

Presentare le notizie dell'ultima ora e le storie di cronaca in un formato professionale.

useCasesPeopleTitle

Blogger

Presentate i vostri post in un'esposizione che incoraggi l'esplorazione.

useCasesBookSquareTitle

Commercio elettronico

Evidenziate i prodotti o le collezioni con uno stile editoriale e raffinato.

useCasesCourtHouseTitle

Siti web aziendali

Condividete aggiornamenti, casi di studio o notizie sul team in un formato ben organizzato.

Costruito per il SEO e l'accessibilità

Il widget Magazine è costruito per aiutare più persone a trovare e utilizzare il vostro sito. Si carica velocemente, è SEO-friendly e completamente accessibile.

performanceTitle

Prestazioni veloci

Progettato per tempi di caricamento rapidi per mantenere i visitatori impegnati e ridurre la frequenza di rimbalzo.

SEOTitle

Markup SEO-friendly

L'HTML strutturato assicura che i motori di ricerca possano indicizzare facilmente i vostri contenuti.

WCAGTitle

Conforme alle WCAG

Completamente accessibile a tutti gli utenti, compresi quelli che utilizzano tecnologie assistive.

Recensioni

Cosa amano gli utenti di RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Frequently Asked Questions

È possibile combinare contenuti provenienti da più fonti in un'unica rivista?
Sì, è possibile utilizzare la nostra funzione Bundles per unire i post di diverse fonti in un unico feed, in modo da mostrare gli articoli di tutto il web in un unico luogo.
La rivista si aggiorna automaticamente?
Sì, una volta impostati i feed, il widget si aggiorna automaticamente per visualizzare gli ultimi post senza aggiornamenti manuali.
Posso personalizzare il design per adattarlo al mio sito web?
Sì! Basta fare clic su "Personalizza" e iniziare a fare clic. È possibile modificare colori, caratteri e layout fino a ottenere l'aspetto desiderato. Non sono necessarie competenze di design.
È necessario un codice per incorporare la rivista?
No. Basta copiare e incollare il codice di incorporamento nel vostro sito e il widget sarà attivo all'istante.

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