Sorveglianza del portafoglio IP dei concorrenti

RSS.app monitora i depositi di brevetti, le registrazioni di marchi e le divulgazioni pubbliche di proprietà intellettuale dei concorrenti per far emergere informazioni strategiche sulla loro direzione di ricerca e sviluppo e sull'espansione del loro portafoglio. Fornisce al team che si occupa di strategia della proprietà intellettuale un avviso tempestivo delle minacce della concorrenza, dei rischi legati alla libertà d'azione e delle potenziali opportunità di licenza.

Funziona con

Slack Slack Email Email JSON JSON Ganci web Ganci web

Brevetti della concorrenza → Slack Bot Avvisate il team di strategia IP in #competitor-ip ogni volta che un rivale deposita o ottiene un brevetto nel vostro settore tecnologico, comprese le domande di continuazione e di divisione. Website Website → RSS.app RSS.app → Slack Slack Configura Marchi della concorrenza → Avviso via e-mail Informare il team di protezione del marchio quando un concorrente deposita un nuovo marchio che potrebbe creare confusione sul mercato o rischio di diluizione. Website Website → RSS.app RSS.app → Email Email Configura Paesaggio IP → Pacchetto di alimentazione Unire i feed di brevetti, marchi e notizie di più concorrenti in un unico "Radar IP della concorrenza" per l'analisi a livello di portafoglio. RSS RSS → RSS.app RSS.app → RSS RSS Configura Archiviazione dei dati → Feed JSON Esportazione di metadati strutturati di archiviazione dei concorrenti come JSON per l'ingestione da parte della piattaforma di analisi IP o dei cruscotti di business intelligence. RSS RSS → RSS.app RSS.app → JSON JSON Configura