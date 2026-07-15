Monitoraggio automatizzato dei brevetti, tracciamento dei documenti e intelligence legale
RSS.app trasforma le pubblicazioni dell'ufficio brevetti, le voci dei tribunali, le gazzette normative e le notizie legali in feed RSS strutturati e filtrabili. Consegnate i documenti, le sentenze e le modifiche alle norme direttamente a Slack, alle e-mail, a Notion o al sistema di gestione dei casi, in modo che il team legale non perda mai un aggiornamento importante.
- Generare feed RSS dagli uffici brevetti, dai registri dei marchi e dai portali dei tribunali.
- Inoltrare i documenti, le sentenze e gli aggiornamenti normativi a Slack, alle e-mail o a qualsiasi strumento compatibile con gli RSS.
- Filtrare in base alla classificazione dei brevetti, al nome del cessionario, alla giurisdizione o a parole chiave personalizzate.
1M+
Feed RSS attivi
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Articoli trattati
15 min
Frequenza di aggiornamento
99.9%
Affidabilità dei tempi di attività
Come funziona
RSS.app si colloca tra le fonti e le destinazioni, convertendo qualsiasi contenuto web in feed di dati strutturati.
Fonti
Destinazioni
Come i team automatizzano l'intelligence legale e sulla proprietà intellettuale
Sorveglianza delle normative e della conformità
RSS.app monitora 24 ore su 24 le gazzette governative, i tracker legislativi e i siti web degli enti normativi. Converte le dense pubblicazioni di policy in feed strutturati che il team di compliance può analizzare immediatamente, assicurando che nessun avviso di regolamentazione, periodo di commento o azione esecutiva rimanga inosservato.
Funziona con
Registro federale → Bot Slack
Avvisate il team di compliance in #regulatory-watch nel momento in cui viene pubblicata una proposta di regolamento o un'azione finale nel vostro settore di attività.
Tracciamento legislativo → Digest delle e-mail
Fornire un briefing settimanale sulle prossime udienze, sulle scadenze dei commenti pubblici e sulla legislazione promulgata ai consulenti esterni e agli avvocati interni.
Azioni di applicazione dell'Agenzia → Widget Ticker
Incorporare un "Enforcement Pulse" scorrevole nel dashboard di compliance dello studio per avere una visibilità in tempo reale sulle nuove sanzioni, ammende e ordini di consenso.
Feed normativi → Automazione Zapier
Inserite gli avvisi ufficiali di regolamentazione nella vostra piattaforma GRC, nella libreria SharePoint o in Google Sheet tramite Zapier o Make per ottenere una documentazione pronta per l'audit.
Insight strategico
Il mancato rispetto di un periodo di osservazione o di una scadenza di applicazione espone le aziende al rischio normativo. La sorveglianza automatizzata assicura che il team di conformità lavori sulla base dei dati più recenti, non sul controllo manuale della settimana scorsa.
Servizio di vigilanza sui brevetti e sui marchi
RSS.app genera feed dai database delle pubblicazioni degli uffici brevetti e dai registri dei marchi di tutto il mondo. Filtrate per classificazione IPC, assegnatario o parola chiave per visualizzare solo i depositi rilevanti per il vostro portafoglio, dando ai vostri team di prosecuzione e opposizione la notifica più tempestiva possibile di nuove concessioni, domande e cambiamenti di stato.
Funziona con
Pubblicazioni USPTO → Bot Slack
Invia avvisi in giornata a #ip-filings quando vengono pubblicate nuove domande di brevetto nella tua classe tecnologica o viene nominato un cessionario sorvegliato.
Trademark Gazette → Avviso via e-mail
Avvisate il legale del marchio nel momento in cui un marchio potenzialmente in conflitto entra nella finestra di opposizione, in modo che il vostro team possa presentare la domanda entro i termini previsti dalla legge.
Modifiche allo stato dei brevetti → Widget elenco
Visualizzare un cruscotto "Patent Watch" in tempo reale sull'intranet dello studio che mostra gli avvisi di concessione, gli abbandoni e le scadenze delle tasse di mantenimento.
Archiviazione dei dati → Webhook alla gestione IP
Inviate i metadati strutturati del deposito direttamente al vostro sistema di archiviazione IP o allo strumento di analisi del portafoglio tramite webhook.
Insight strategico
Una scadenza di opposizione non rispettata o un riferimento di prior art trascurato possono costare milioni. I servizi di sorveglianza automatizzati assicurano che il vostro team IP sia informato il prima possibile dei depositi rilevanti in ogni giurisdizione.
Tracciamento dei tribunali e dei contenziosi
RSS.app converte le pubblicazioni dei siti web dei tribunali, i database dei pareri giudiziari e le pagine dei documenti in feed strutturati. Il team del contenzioso riceve una notifica immediata di nuove mozioni, ordinanze, pareri e modifiche alla programmazione senza dover aggiornare manualmente il PACER o i portali dei tribunali statali.
Funziona con
Federal Docket → Slack Bot
Avvisare il team del contenzioso in #case-updates nel momento in cui viene presentata una nuova mozione, un ordine o una denuncia modificata in un procedimento tracciato.
Pareri giudiziari → Digesto e-mail
Fornire una raccolta settimanale di pareri e memorandum pubblicati da tribunali mirati ai partner che supervisionano questioni attive.
Archivi → Banca dati delle nozioni
Il tracker dei casi di Notion si riempie automaticamente con le nuove voci del docket, collegando ogni voce al numero di pratica e all'avvocato responsabile.
Feed del documento → Automazione Zapier
Inoltrare i nuovi fascicoli al sistema di gestione dei casi, creando automaticamente voci di calendario per le scadenze delle risposte e le date delle udienze.
Insight strategico
I tempi del contenzioso sono stabiliti dal tribunale, non dal vostro programma. Il mancato rispetto di una scadenza per la presentazione di una domanda o di una risposta può comportare una sentenza di contumacia o una rinuncia ai diritti. Il tracciamento automatico dei documenti consente al vostro team di essere al corrente di ogni sviluppo procedurale.
Monitoraggio delle parti avverse
RSS.app consente ai team legali di creare feed di sorveglianza continua per specifiche controparti, coimputati o entità di interesse. Monitorano le loro attività brevettuali, i depositi in tribunale, la copertura della stampa e gli annunci aziendali da un unico cruscotto. Sapere quando un avversario deposita una nuova azione, riceve una sentenza o fa una dichiarazione pubblica rilevante per il vostro caso.
Funziona con
Notizie sull'avversario → Bot Slack
Rintracciate la controparte per nome su Google News e avvisate l'avvocato del processo con #adverse-party ogni volta che appaiono nuove notizie sulla stampa, dichiarazioni dei dirigenti o documenti aziendali.
Depositi di brevetti avversi → Avviso via e-mail
Monitorare i database dell'ufficio brevetti per verificare l'esistenza di nuove domande o concessioni che indichino l'entità avversaria come cessionaria, e informare immediatamente il team di contenzioso in materia di proprietà intellettuale.
Attività dell'avvocato di parte avversa → Pacchetto di alimentazione
Unisci le notizie, gli atti giudiziari e le menzioni normative relative alla stessa parte avversa in un unico feed di intelligence consolidato per l'intero team legale.
Monitoraggio delle entità → Webhook verso il sistema dei casi
Inviate i dati sulle attività delle parti avverse direttamente alla vostra piattaforma di gestione delle controversie tramite webhook, mantenendo tutte le informazioni sui casi centralizzate.
Insight strategico
Una strategia di contenzioso efficace dipende dalla comprensione del quadro completo dell'avversario. Il monitoraggio automatico delle parti avverse fa emergere depositi, dichiarazioni pubbliche e mosse aziendali che altrimenti verrebbero scoperte troppo tardi per essere prese in considerazione.
Notizie legali e informazioni sui precedenti
RSS.app aggrega la copertura delle principali pubblicazioni giuridiche, delle riviste giuridiche, delle riviste specializzate e di Google News in un unico feed curato. Consente agli avvocati di essere informati sulle decisioni che stabiliscono i precedenti, sulle tendenze di applicazione delle normative e sugli sviluppi delle aree di pratica senza che nessuno compili manualmente gli elenchi di lettura.
Funziona con
Notizie legali → Bot Slack
Pubblicate le analisi legali più recenti e le sentenze più importanti su #legal-intel, in modo che gli avvocati possano individuare gli sviluppi rilevanti il giorno stesso in cui vengono pubblicati.
Articoli di riviste giuridiche → Digest e-mail
Fornire settimanalmente ai soci, agli associati e agli avvocati di fiducia un elenco di letture curate delle migliori riviste di diritto e dell'avvocatura.
Aggiornamenti dell'area pratica → Widget del muro delle notizie
Inserite nella intranet del vostro studio una parete "Legal Trends" che mostra gli ultimi sviluppi filtrati per area di pratica.
Feed legale → Riepilogo AI via Zapier
Passare le notizie legali a ChatGPT tramite Zapier per generare briefing giornalieri sulle aree di pratica riassunti per la revisione da parte dei partner.
Insight strategico
Gli avvocati che seguono la giurisprudenza e le tendenze normative emergenti forniscono una consulenza più strategica. L'intelligenza legale automatizzata garantisce che l'intero studio benefici di aggiornamenti tempestivi e pertinenti, senza appesantire il lavoro di ricerca di nessuno.
Sorveglianza del portafoglio IP dei concorrenti
RSS.app monitora i depositi di brevetti, le registrazioni di marchi e le divulgazioni pubbliche di proprietà intellettuale dei concorrenti per far emergere informazioni strategiche sulla loro direzione di ricerca e sviluppo e sull'espansione del loro portafoglio. Fornisce al team che si occupa di strategia della proprietà intellettuale un avviso tempestivo delle minacce della concorrenza, dei rischi legati alla libertà d'azione e delle potenziali opportunità di licenza.
Funziona con
Brevetti della concorrenza → Slack Bot
Avvisate il team di strategia IP in #competitor-ip ogni volta che un rivale deposita o ottiene un brevetto nel vostro settore tecnologico, comprese le domande di continuazione e di divisione.
Marchi della concorrenza → Avviso via e-mail
Informare il team di protezione del marchio quando un concorrente deposita un nuovo marchio che potrebbe creare confusione sul mercato o rischio di diluizione.
Paesaggio IP → Pacchetto di alimentazione
Unire i feed di brevetti, marchi e notizie di più concorrenti in un unico "Radar IP della concorrenza" per l'analisi a livello di portafoglio.
Archiviazione dei dati → Feed JSON
Esportazione di metadati strutturati di archiviazione dei concorrenti come JSON per l'ingestione da parte della piattaforma di analisi IP o dei cruscotti di business intelligence.
Insight strategico
I depositi di proprietà intellettuale dei vostri concorrenti rivelano le loro priorità di R&S e la direzione futura dei prodotti. La sorveglianza automatizzata del portafoglio fornisce al vostro team le informazioni necessarie per anticipare le mosse della concorrenza, identificare i problemi di libertà operativa e pianificare strategie offensive o difensive in modo proattivo.
Strumenti appositamente creati per i flussi di lavoro legali e di proprietà intellettuale
RSS.app fornisce l'infrastruttura necessaria ai professionisti della proprietà intellettuale per filtrare, tradurre e rendere operativa l'intelligence legale su scala.
Filtri per parole chiave e classificazioni
Filtrate i feed in base alla classificazione dei brevetti (IPC/CPC), al nome del cessionario, alla giurisdizione, al numero di statuto o a qualsiasi schema di parole chiave personalizzato per far emergere solo i depositi che richiedono un intervento.
Deduplicazione intersorgente
Rimuovere automaticamente le voci duplicate quando lo stesso documento o la stessa sentenza appaiono in più database, feed giudiziari o notizie.
Traduzione multigiurisdizione
Tradurre estratti di brevetti stranieri, avvisi normativi internazionali e pubblicazioni giudiziarie non in inglese in oltre 40 lingue per il lavoro transfrontaliero sulla proprietà intellettuale.
Pacchetti multisorgente
Unisci i feed degli uffici brevetti, dei fascicoli dei tribunali, delle gazzette normative e delle notizie legali in un flusso di informazioni unificato per materia o area di pratica.
Esportazioni pronte per gli sviluppatori
Esportazione di dati legali in RSS/XML, JSON o CSV per l'integrazione con sistemi di gestione della proprietà intellettuale, software di archiviazione o cruscotti analitici personalizzati.
Integrazione di Webhook e API
Collegate i feed alle piattaforme di gestione dei casi, agli strumenti GRC o a qualsiasi sistema che accetti webhook o trigger RSS per la creazione automatica di documenti e avvisi.
Fornite avvisi ovunque lavori il vostro team legale
Un'alimentazione. Qualsiasi destinazione.
RSS è un formato XML standardizzato supportato da migliaia di applicazioni. Qualsiasi sistema che accetti gli RSS può consumare i vostri feed di monitoraggio legale, da Slack e Microsoft Teams a software di gestione dei casi personalizzati e dashboard di business intelligence.
Domande frequenti
RSS.app genera feed RSS dai siti web degli uffici brevetti e dei registri dei marchi. Controlla la presenza di nuovi contenuti ogni 15-60 minuti e aggiunge al feed ogni nuovo deposito o cambiamento di stato. È quindi possibile inviare il feed a Slack, all'e-mail o a qualsiasi altro strumento compatibile con gli RSS.
Sì. Utilizzate i filtri avanzati per impostare regole di parole chiave che corrispondano a specifiche classificazioni di brevetti, termini tecnologici o nomi di richiedenti. Solo le voci corrispondenti appariranno nel vostro feed, eliminando il rumore.
RSS.app è in grado di generare feed da qualsiasi sito web del tribunale o sistema di documentazione accessibile al pubblico che pubblichi aggiornamenti sul web. Per i sistemi non autenticati, è possibile utilizzare RSS Builder di RSS.app per creare feed dalle parti accessibili al pubblico.
Sì. Create feed filtrati per parole chiave utilizzando il nome dell'entità, il nome dell'avvocato o il numero della causa. Combinate le menzioni di Google News, i depositi di brevetti e le voci dei tribunali in un unico feed di intelligence sulle parti avverse utilizzando i Feed Bundle.
Sì. I Feed Bundle consentono di unire i feed degli uffici brevetti, dei tribunali, dei siti normativi e delle notizie legali in un unico feed unificato. In questo modo il vostro team dispone di un unico URL per tutte le informazioni legali.
È possibile collegare i feed RSS a Microsoft Teams tramite webhook o integrazioni Zapier/Make. RSS.app genera il feed; lo strumento di automazione lo invia ai canali di Teams.
Sì. La funzione di traduzione globale è in grado di tradurre automaticamente i contenuti dei feed da oltre 40 lingue nella lingua preferita, facilitando il monitoraggio degli uffici brevetti internazionali e degli enti normativi in lingua straniera.
RSS.app elabora i contenuti disponibili pubblicamente e li fornisce tramite feed RSS/XML standard. Nessun dato riservato del cliente passa attraverso RSS.app. I feed sono di sola lettura e possono essere consumati dietro l'infrastruttura di sicurezza esistente.
La frequenza di aggiornamento dei feed dipende dal vostro piano. I feed vengono aggiornati ogni 15-60 minuti. Ogni aggiornamento verifica la presenza di nuovi contenuti nella fonte e aggiunge automaticamente i nuovi elementi al feed.
Che cos'è RSS.app?
RSS.app converte pagine web, profili di social media e fonti online in feed RSS strutturati. Questi feed si aggiornano secondo un programma (ogni 15-60 minuti, a seconda del piano) e possono essere consumati da qualsiasi sistema compatibile con gli RSS.
- Formato XML standardizzato e compatibile con migliaia di strumenti
- Aggiornamento programmato ogni 15-60 minuti, a seconda del piano.
- Funziona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualsiasi lettore RSS.
Iniziare il monitoraggio oggi stesso
Create il vostro primo feed RSS in meno di un minuto. Non è richiesta alcuna carta di credito.