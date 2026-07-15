LinkedIn to Email Bot: aggiornamenti nella casella di posta elettronica
Ricevete automaticamente via e-mail gli aggiornamenti aziendali, le newsletter e gli annunci di lavoro di LinkedIn. Monitorate qualsiasi pagina aziendale o newsletter e ricevete i contenuti nella vostra casella di posta elettronica. Non è necessario alcun codice.
Integrazione con LinkedIn
Create un feed RSS da qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn.
Consegnato per e-mail
Ogni nuovo post viene inviato automaticamente alla vostra casella di posta elettronica.
Perché scegliere il Bot LinkedIn to Email?
Avvisi automatici 24/7
Non perdete mai gli aggiornamenti aziendali. Il vostro bot monitora le pagine di LinkedIn 24 ore su 24 e invia automaticamente gli aggiornamenti alla vostra e-mail.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot LinkedIn to Email
Connettersi a LinkedIn1
Inserite l'URL di qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Aggiungi il tuo indirizzo e-mail2
Inserite il vostro indirizzo e-mail per ricevere gli aggiornamenti. Ci vogliono solo 30 secondi.
Godetevi l'automazione3
I messaggi arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza di digest e la formattazione delle e-mail.
Integrazione LinkedIn + e-mail
Il modo più semplice per ricevere gli aggiornamenti di LinkedIn nella vostra casella di posta. Affidato a team di vendita, reclutatori e professionisti di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da LinkedIn a e-mail
Tutto ciò che serve per automatizzare l'invio di contenuti da LinkedIn alla vostra casella di posta.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi post vengono recapitati nella casella di posta elettronica entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per i contenuti
Includete o escludete i post per parola chiave, tipo di contenuto o coinvolgimento. Ricevere solo ciò che conta di più.
Opzioni di digestione
Scegliete avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali. Controllate quando e come ricevere gli aggiornamenti.
Supporto per più e-mail
Inviate aggiornamenti a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un'unica fonte LinkedIn.
Vedere LinkedIn to Email in azione
Chi usa il bot LinkedIn to Email?
Vendite e sviluppo commerciale
Seguite gli aggiornamenti sulle aziende target nella vostra casella di posta elettronica. Monitorate i prospect e i clienti per individuare i segnali di acquisto e le novità.
Squadre di reclutamento
Ricevete gli annunci di lavoro e i contenuti sulla cultura aziendale nella vostra e-mail. Rimanete aggiornati sulle tendenze di assunzione.
Dirigenti e analisti
Monitorate gli aggiornamenti sui concorrenti e sul settore senza dovervi collegare a LinkedIn. Ricevete le informazioni nella vostra casella di posta elettronica.
Domande frequenti: Bot da LinkedIn a e-mail
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