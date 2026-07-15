Bot
Bot da LinkedIn a e-mail
Bot di automazione

LinkedIn to Email Bot: aggiornamenti nella casella di posta elettronica

Ricevete automaticamente via e-mail gli aggiornamenti aziendali, le newsletter e gli annunci di lavoro di LinkedIn. Monitorate qualsiasi pagina aziendale o newsletter e ricevete i contenuti nella vostra casella di posta elettronica. Non è necessario alcun codice.

Integrazione con LinkedIn

Create un feed RSS da qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn.

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Consegnato per e-mail

Ogni nuovo post viene inviato automaticamente alla vostra casella di posta elettronica.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il Bot LinkedIn to Email?

Avvisi automatici 24/7
Avvisi automatici 24/7

Non perdete mai gli aggiornamenti aziendali. Il vostro bot monitora le pagine di LinkedIn 24 ore su 24 e invia automaticamente gli aggiornamenti alla vostra e-mail.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot LinkedIn to Email

stepsStep1Title

Connettersi a LinkedIn

1

Inserite l'URL di qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn. Creeremo automaticamente un feed RSS.

stepsStep2Title

Aggiungi il tuo indirizzo e-mail

2

Inserite il vostro indirizzo e-mail per ricevere gli aggiornamenti. Ci vogliono solo 30 secondi.

stepsStep3Title

Godetevi l'automazione

3

I messaggi arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza di digest e la formattazione delle e-mail.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione LinkedIn + e-mail

Il modo più semplice per ricevere gli aggiornamenti di LinkedIn nella vostra casella di posta. Affidato a team di vendita, reclutatori e professionisti di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da LinkedIn a e-mail

Tutto ciò che serve per automatizzare l'invio di contenuti da LinkedIn alla vostra casella di posta.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi post vengono recapitati nella casella di posta elettronica entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per i contenuti

Includete o escludete i post per parola chiave, tipo di contenuto o coinvolgimento. Ricevere solo ciò che conta di più.

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Opzioni di digestione

Scegliete avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali. Controllate quando e come ricevere gli aggiornamenti.

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Supporto per più e-mail

Inviate aggiornamenti a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un'unica fonte LinkedIn.

Vedere LinkedIn to Email in azione

Pubblicato un nuovo post su LinkedIn
Pubblicato un nuovo post su LinkedIn
Automatizzato
Consegnati istantaneamente alla vostra casella di posta elettronica
Consegnati istantaneamente alla vostra casella di posta elettronica

Chi usa il bot LinkedIn to Email?

Vendite e sviluppo commerciale
Vendite e sviluppo commerciale

Seguite gli aggiornamenti sulle aziende target nella vostra casella di posta elettronica. Monitorate i prospect e i clienti per individuare i segnali di acquisto e le novità.

Squadre di reclutamento
Squadre di reclutamento

Ricevete gli annunci di lavoro e i contenuti sulla cultura aziendale nella vostra e-mail. Rimanete aggiornati sulle tendenze di assunzione.

Dirigenti e analisti
Dirigenti e analisti

Monitorate gli aggiornamenti sui concorrenti e sul settore senza dovervi collegare a LinkedIn. Ricevete le informazioni nella vostra casella di posta elettronica.

Domande frequenti: Bot da LinkedIn a e-mail

Come si collega LinkedIn alla posta elettronica?
È sufficiente inserire l'URL di qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi inserite il vostro indirizzo e-mail. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Quanto costa il bot LinkedIn to Email?
Offriamo piani tariffari flessibili a partire da 9,99 dollari al mese. Tutti i piani includono funzioni di automazione e i livelli più alti sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento più elevate, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi messaggi?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi post ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando vengono rilevati nuovi contenuti, questi vengono inviati alla vostra e-mail in pochi secondi.
Posso filtrare quali messaggi vengono inviati alla mia e-mail?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i post in base al contenuto, al tipo o alle metriche di coinvolgimento.
Posso personalizzare la visualizzazione dei post nelle e-mail?
Sì! Personalizzate il formato delle e-mail, comprese le righe dell'oggetto, il layout dei contenuti e gli elementi inclusi, come immagini e link.
Funziona con le pagine aziendali, le newsletter e gli annunci di lavoro?
Sì, il nostro bot supporta le pagine aziendali, le newsletter e gli annunci di lavoro di LinkedIn. Traccia qualsiasi contenuto pubblico di LinkedIn.
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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile