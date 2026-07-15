Google News to Email Bot: ricevere notizie nella casella di posta elettronica
Ricevete gli articoli di Google News direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Monitorate qualsiasi argomento, parola chiave o fonte e ricevete avvisi via e-mail in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione di Google News
Create un feed RSS da qualsiasi argomento, query di ricerca o fonte di notizie di Google News.
Invio automatico alle e-mail
Ogni nuovo articolo viene recapitato automaticamente nella vostra casella di posta elettronica o nel digest.
Perché scegliere il Bot Google News to Email?
Avvisi automatici 24/7
Non perdetevi mai le ultime notizie. Ricevete notifiche via e-mail per i nuovi articoli sugli argomenti che vi interessano di più.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot Google News to Email
Collegare Google News1
Inserite un qualsiasi argomento di Google News, una query di ricerca o un URL di origine. Verrà creato automaticamente un feed RSS.
Collegare l'e-mail2
Inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete tra avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali.
Godetevi l'automazione3
Le notizie arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza e il formato delle e-mail.
Google News + Integrazione e-mail
Il modo più semplice per ricevere avvisi di notizie nella vostra casella di posta. Perfetto per monitorare le menzioni del marchio, le notizie del settore e la copertura dei concorrenti.
Potenti funzioni per l'automazione di Google News to Email
Tutto ciò di cui avete bisogno per automatizzare gli avvisi di notizie direttamente nella vostra e-mail.
Modalità istantanea o Digest
Ricevere avvisi e-mail in tempo reale o consolidare in digest giornalieri/settimanali per ridurre l'ingombro della casella di posta.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includete o escludete gli articoli per parola chiave, fonte o argomento. Ricevere solo le notizie più rilevanti.
Modelli di e-mail personalizzati
Controllate il modo in cui gli articoli appaiono nelle e-mail. Includete titoli, sommari e testo formattato.
Indirizzi e-mail multipli
Inviate avvisi di notizie a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un unico feed.
Guarda Google News to Email in azione
Chi usa il bot di Google News to Email?
Dirigenti e professionisti impegnati
Rimanete informati sulle novità del settore e sulle attività dei concorrenti senza dover consultare i siti di notizie.
Team di PR e comunicazione
Monitorare le menzioni del marchio e la copertura mediatica. Ricevete avvisi istantanei per le situazioni sensibili al tempo.
Ricercatori e analisti
Seguite le notizie sul settore, gli sviluppi del mercato e le modifiche normative. Archiviate gli articoli più importanti nella vostra e-mail.
Domande frequenti: Google News to Email Bot
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