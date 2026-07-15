Bot
Google News to Email Bot
Bot di automazione

Google News to Email Bot: ricevere notizie nella casella di posta elettronica

Ricevete gli articoli di Google News direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Monitorate qualsiasi argomento, parola chiave o fonte e ricevete avvisi via e-mail in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione di Google News

Create un feed RSS da qualsiasi argomento, query di ricerca o fonte di notizie di Google News.

connected line
Invio automatico alle e-mail

Ogni nuovo articolo viene recapitato automaticamente nella vostra casella di posta elettronica o nel digest.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il Bot Google News to Email?

Avvisi automatici 24/7
Avvisi automatici 24/7

Non perdetevi mai le ultime notizie. Ricevete notifiche via e-mail per i nuovi articoli sugli argomenti che vi interessano di più.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot Google News to Email

stepsStep1Title

Collegare Google News

1

Inserite un qualsiasi argomento di Google News, una query di ricerca o un URL di origine. Verrà creato automaticamente un feed RSS.

stepsStep2Title

Collegare l'e-mail

2

Inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete tra avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali.

stepsStep3Title

Godetevi l'automazione

3

Le notizie arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza e il formato delle e-mail.

Crea ora il tuo bot →
Google News + Integrazione e-mail

Il modo più semplice per ricevere avvisi di notizie nella vostra casella di posta. Perfetto per monitorare le menzioni del marchio, le notizie del settore e la copertura dei concorrenti.

Potenti funzioni per l'automazione di Google News to Email

Tutto ciò di cui avete bisogno per automatizzare gli avvisi di notizie direttamente nella vostra e-mail.

benefitsCard1Title

Modalità istantanea o Digest

Ricevere avvisi e-mail in tempo reale o consolidare in digest giornalieri/settimanali per ridurre l'ingombro della casella di posta.

benefitsCard2Title

Filtri intelligenti per le parole chiave

Includete o escludete gli articoli per parola chiave, fonte o argomento. Ricevere solo le notizie più rilevanti.

benefitsCard3Title

Modelli di e-mail personalizzati

Controllate il modo in cui gli articoli appaiono nelle e-mail. Includete titoli, sommari e testo formattato.

benefitsCard4Title

Indirizzi e-mail multipli

Inviate avvisi di notizie a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un unico feed.

Guarda Google News to Email in azione

Pubblicate le ultime notizie
Pubblicate le ultime notizie
Automatizzato
Consegnati istantaneamente alla casella di posta elettronica
Consegnati istantaneamente alla casella di posta elettronica

Chi usa il bot di Google News to Email?

Dirigenti e professionisti impegnati
Dirigenti e professionisti impegnati

Rimanete informati sulle novità del settore e sulle attività dei concorrenti senza dover consultare i siti di notizie.

Team di PR e comunicazione
Team di PR e comunicazione

Monitorare le menzioni del marchio e la copertura mediatica. Ricevete avvisi istantanei per le situazioni sensibili al tempo.

Ricercatori e analisti
Ricercatori e analisti

Seguite le notizie sul settore, gli sviluppi del mercato e le modifiche normative. Archiviate gli articoli più importanti nella vostra e-mail.

Domande frequenti: Google News to Email Bot

Come si collega Google News alla posta elettronica?
È sufficiente inserire un qualsiasi argomento di Google News, una query di ricerca o un URL di origine. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete le vostre preferenze di consegna. La configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot di Google News to Email è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include funzioni di base per l'automazione delle e-mail. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, modelli personalizzati e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi articoli?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi articoli ogni 15 minuti su tutti i piani. È possibile ricevere e-mail istantanee o digest consolidati in base alle proprie preferenze.
Posso filtrare le notizie che vengono inviate alla mia e-mail?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere gli articoli in base a titoli, fonti o argomenti. È possibile filtrare anche per pubblicazione e lingua.
Posso ricevere un digest giornaliero o settimanale invece delle e-mail istantanee?
Sì! Scegliete tra avvisi istantanei via e-mail, digest giornalieri o riepiloghi settimanali. Le e-mail di digest consolidano tutti i nuovi articoli in un'unica e-mail di facile lettura.
Funziona con gli argomenti, le ricerche e le fonti di Google News?
Sì, il nostro bot supporta tutti i tipi di contenuti di Google News: argomenti, query di ricerca, fonti specifiche e regioni geografiche.
Altre integrazioni

Volete automatizzare ancora di più?

Esplora altre potenti opzioni di automazione per il tuo flusso di lavoro

Feed RSS to Email Bot
Impostare l'integrazione
Notizie di Google to Email Bot
Impostare l'integrazione
TikTok to Email Bot
Impostare l'integrazione
YouTube to Email Bot
Impostare l'integrazione
🚀Iniziare gratis

Siete pronti ad automatizzare i vostri contenuti?

Unisciti agli oltre 10.000 team che risparmiano ore ogni settimana grazie alla condivisione automatica dei contenuti. Create il vostro primo bot in pochi minuti.

Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile