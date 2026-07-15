Monitoraggio dei concorrenti senza lavoro manuale

RSS.app converte i blog dei concorrenti, le pagine LinkedIn, gli annunci di lavoro, le newsletter, le pagine dei prezzi e le menzioni dei media in feed RSS strutturati. Aggrega tutto in un unico feed e invia gli aggiornamenti a Slack, Discord, Telegram, e-mail o a qualsiasi strumento di automazione.

Avvio del monitoraggioScoprite come funziona
  • Seguire i blog dei concorrenti, l'attività su LinkedIn, gli annunci di lavoro e le variazioni di prezzo.
  • Aggregare gli aggiornamenti di più concorrenti in un unico feed strutturato
  • Sostituite il controllo manuale con aggiornamenti programmati del feed ogni 15-60 minuti.

1M+

Feed RSS attivi

100M+

Articoli trattati

15 min

Frequenza di aggiornamento

99.9%

Affidabilità dei tempi di attività

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Come funziona

RSS.app si colloca tra le fonti e le destinazioni, convertendo qualsiasi contenuto web in feed di dati strutturati.

Fonti

RedditReddit
Google NewsGoogle News
LinkedInLinkedIn
Twitter/XTwitter/X
Any WebsiteAny Website
RSS.app

Destinazioni

SlackSlack
DiscordDiscord
TelegramTelegram
EmailEmail
ZapierZapier

Come le squadre monitorano i concorrenti

Monitoraggio dei prezzi e delle pagine dei prodotti

RSS.app monitora le pagine dei concorrenti per le modifiche ai prezzi e ai contenuti, inviando automaticamente gli aggiornamenti al vostro team in modo da poter seguire l'attività del mercato senza continui controlli manuali.

Funziona con

SlackSlackEmailEmailZapierZapierJSONJSON

Modifiche ai prezzi → Slack

Inviate avvisi istantanei a #pricing-alerts in modo che il vostro team di vendita possa modificare i preventivi e rimanere competitivo in tempo reale.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appSlackSlack
Configura

Modifiche dei prezzi → Zapier → Google Sheets

Sincronizzare i dati sulle variazioni di prezzo con un foglio di Google per tenere traccia della storia dei prezzi dei concorrenti e delle tendenze stagionali.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appZapierZapier
Configura

Modifiche ai prezzi → JSON

Utilizzate i feed JSON per inserire i lanci di nuovi prodotti nella vostra dashboard interna o nello strumento di ricerca proprietario.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appJSONJSON
Configura

Modifiche dei prezzi → Email

Utilizzate l'Email Digest per inviare alla casella di posta elettronica del management un riepilogo settimanale di tutti gli aggiornamenti sui prodotti della concorrenza.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appEmailEmail
Configura

Insight strategico

Le variazioni di prezzo spesso segnalano cambiamenti nella strategia della concorrenza. Individuandoli per tempo, il team ha il tempo di valutare il posizionamento e di reagire prima che i clienti se ne accorgano.

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Impostare il monitoraggio dei prezziVisualizza la guida all'installazione

Aggiornamenti dei blog e dei contenuti dei concorrenti

RSS.app scopre o genera automaticamente i feed RSS dei blog e delle pagine dei prodotti dei concorrenti. Sapere immediatamente quando un concorrente pubblica nuovi contenuti, lancia una funzionalità o cambia la propria messaggistica.

Funziona con

SlackSlackDiscordDiscordiaEmailEmailTelegramTelegramma

Messaggi del blog → Slack

Indirizzate i nuovi blog post dei concorrenti a #competitive-intel, in modo che il vostro team di marketing possa analizzare il posizionamento e rispondere con contro-contenuti.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appSlackSlack
Configura

Aggiornamenti del prodotto → Discordia

Condividete gli annunci di funzionalità dei concorrenti nel canale Discord del vostro team di prodotto per informare le decisioni sulla roadmap.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appDiscordDiscord
Configura

Blog Digest → Email

Consegnare un riepilogo settimanale di tutte le attività dei blog dei concorrenti alla casella di posta elettronica della leadership per una revisione strategica.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appEmailEmail
Configura

Aggiornamenti dei contenuti → Telegram

Ricevete avvisi mobili istantanei quando i concorrenti pubblicano nuovi contenuti, in modo da non perdere mai un lancio o un annuncio.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Configura

Insight strategico

I post sui blog dei concorrenti e gli aggiornamenti dei prodotti rivelano le priorità della roadmap e il posizionamento di marketing. Tracciare questi dati in modo coerente aiuta i team di prodotto e di marketing a rimanere informati senza sforzi manuali.

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Monitoraggio dell'attività di LinkedIn

Monitorate le pagine LinkedIn dei concorrenti per individuare nuovi annunci di lavoro, aggiornamenti aziendali e contenuti di leadership di pensiero. Le tendenze di assunzione segnalano l'espansione, l'investimento in prodotti o la crescita geografica: tutte informazioni pubblicamente disponibili che potete monitorare automaticamente.

Funziona con

SlackSlackTelegramTelegrammaZapierZapierEmailEmail

Annunci di lavoro → Slack

Seguite quando i concorrenti pubblicano nuovi ruoli. Un'impennata di assunzioni di ingegneri può segnalare lo sviluppo di nuovi prodotti. Le assunzioni nelle vendite suggeriscono un'espansione del mercato.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appSlackSlack
Configura

Messaggi aziendali → Telegramma

Ricevete avvisi immediati per i post dei concorrenti su LinkedIn, annunci di partnership, leadership di pensiero e messaggi di marketing direttamente sul vostro telefono.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Configura

Attività di assunzione → Zapier → Schede

Registrare automaticamente gli annunci di lavoro dei concorrenti in un foglio di Google per l'analisi trimestrale delle tendenze di assunzione e i rapporti sulla concorrenza.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appZapierZapier
Configura

Aggiornamenti di LinkedIn → Digest e-mail

Fornite al vostro team dirigenziale un riepilogo settimanale di tutte le attività LinkedIn dei concorrenti: nuovi post, annunci di lavoro e pietre miliari dell'azienda.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appEmailEmail
Configura

Insight strategico

LinkedIn è il segnale più pubblico della strategia aziendale. Gli annunci di lavoro, gli aggiornamenti aziendali e i contenuti della leadership rivelano dove i concorrenti stanno investendo. Questi segnali sono pubblici, strutturati e gratuiti da monitorare.

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Notizie e copertura stampa di Google

Creare feed RSS dai risultati di ricerca di Google News per nomi di concorrenti, prodotti o dirigenti. Seguite la copertura della stampa, gli annunci di finanziamento e le menzioni del settore in modo automatico, invece di cercare manualmente ogni mattina.

Funziona con

SlackSlackEmailEmailZapierZapierCSVCSV

Notizie sui concorrenti → Slack

Indirizzate la copertura stampa dei concorrenti a #competitive-intel, in modo che il vostro team veda gli annunci di finanziamento, le partnership e le mosse del mercato non appena avvengono.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appSlackSlack
Configura

Notizie → Email

Inviate un riepilogo giornaliero di tutte le menzioni della stampa della concorrenza al vostro team di leadership per una revisione strategica.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appEmailEmail
Configura

Copertura stampa → Zapier

Attivate flussi di lavoro automatizzati quando i concorrenti appaiono nelle news-log a un CRM, notificate le vendite o aggiornate un dashboard interno.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appZapierZapier
Configura

Archivio notizie → CSV

Esportazione delle menzioni della stampa della concorrenza in CSV per rapporti trimestrali sulla concorrenza e analisi delle tendenze.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appCSVCSV
Configura

Insight strategico

La copertura della stampa indica il posizionamento sul mercato, gli eventi di finanziamento e le attività di partnership. Il monitoraggio delle notizie sui concorrenti aiuta i team ad anticipare le mosse del mercato e ad adeguare la strategia.

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Impostare il monitoraggio delle notizieVisualizza la guida all'installazione

Newsletter dei concorrenti

Convertite le newsletter via e-mail dei concorrenti in feed RSS utilizzando la funzione email-to-RSS di RSS.app. Iscrivetevi con un indirizzo e-mail dedicato e ogni newsletter verrà convertita in un feed che potrete indirizzare, filtrare e archiviare.

Funziona con

SlackSlackDiscordDiscordiaEmailEmailMakeFare

Newsletter → Slack

Indirizzate le newsletter dei concorrenti a un canale Slack dedicato, in modo che il team di marketing possa analizzare la messaggistica, le promozioni e la strategia dei contenuti.

EmailEmailRSS.appRSS.appSlackSlack
Configura

Newsletter → Discordia

Condividete le newsletter dei concorrenti nel Discord del vostro team per un'analisi collaborativa e una rapida discussione.

EmailEmailRSS.appRSS.appDiscordDiscord
Configura

Newsletter Digest → Email

Consolidare tutte le newsletter dei concorrenti in un unico digest giornaliero, invece di ingombrare le singole caselle di posta.

EmailEmailRSS.appRSS.appEmailEmail
Configura

Newsletter → Fare

Inserite le newsletter dei concorrenti negli scenari di Make per estrarre i temi chiave, registrare in un database o attivare avvisi interni.

EmailEmailRSS.appRSS.appMakeMake
Configura

Insight strategico

Le newsletter rivelano la strategia dei contenuti, gli aggiornamenti dei prodotti e le tattiche promozionali che i concorrenti utilizzano per coinvolgere il proprio pubblico. Il monitoraggio di questi elementi fornisce una visione diretta del loro approccio alla comunicazione.

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Impostare il monitoraggio delle newsletter

Pacchetto di concorrenti multi-fonte

Utilizzate i Feed Bundle per combinare i feed di blog, LinkedIn, notizie, newsletter e prezzi di uno o più concorrenti in un unico feed RSS unificato. Un unico URL fornisce al vostro team un quadro completo della concorrenza: collegatelo a qualsiasi piattaforma di automazione per l'elaborazione a valle.

Funziona con

ZapierZapierMakeFaren8nn8nWebhooksGanci web

Tutte le fonti → Zapier

Attivate le automazioni di Zapier da qualsiasi aggiornamento della concorrenza, registrate nel CRM, notificate ai team o aggiornate i dashboard in base al tipo di fonte.

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
Configura

Tutte le fonti → Marca

Creare scenari avanzati di Make che indirizzano gli aggiornamenti dei concorrenti per tipo: prezzi alle vendite, assunzioni alle risorse umane, stampa alle PR.

RSSRSSRSS.appRSS.appMakeMake
Configura

Tutte le fonti → n8n

Utilizzate il trigger RSS di n8n per creare flussi di lavoro personalizzati e autogestiti per l'intelligence della concorrenza, senza il vincolo del fornitore.

RSSRSSRSS.appRSS.appn8nn8n
Configura

Tutte le fonti → Webhooks

Spingete ogni aggiornamento del concorrente al vostro endpoint API per l'elaborazione personalizzata, l'archiviazione o l'integrazione con strumenti interni.

RSSRSSRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
Configura

Insight strategico

Un feed unificato per i concorrenti offre ai team un unico luogo per monitorare tutte le attività della concorrenza. In combinazione con le piattaforme di automazione, questo permette di creare flussi di lavoro personalizzati di allerta, archiviazione e analisi.

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Creare un pacchetto di concorrenti

Cosa si può fare con i dati dei concorrenti

RSS.app fornisce gli strumenti necessari per pulire, tradurre e scalare la vostra competitive intelligence.

Filtri avanzati

Filtrate per parole chiave o modelli specifici per garantire che il vostro team veda solo le menzioni importanti.

Nessun duplicato

Rimuovete automaticamente le voci duplicate, in modo che il vostro team veda solo le menzioni uniche.

Traduzione globale

Tradurre automaticamente il sentiment del marchio e gli aggiornamenti dei concorrenti in lingua straniera in oltre 40 lingue.

Fasci di mangimi

Unire i feed di Reddit, Google News e Review in un unico flusso di dati centralizzato.

Formati pronti per gli sviluppatori

Esportate i vostri dati esattamente come vi servono: RSS/XML, JSON o CSV.

Webhook e automazione

Collegate i feed a qualsiasi sistema che supporti webhook o trigger RSS per flussi di lavoro interni personalizzati.

Inviare aggiornamenti sui concorrenti ovunque

Un'alimentazione. Qualsiasi destinazione.

Slack
Discord
Telegram
Email
{ }
JSON
CSV
CSV
</>
HTML
Zapier
Zapier
Make
Make
n8n
n8n
Webhooks
Webhooks

RSS è un formato XML standardizzato supportato da migliaia di applicazioni. Qualsiasi sistema che accetti gli RSS può consumare i feed di monitoraggio dei concorrenti, mantenendo i dati portatili e neutrali rispetto ai fornitori.

Domande frequenti

La frequenza di aggiornamento dei feed dipende dal vostro piano. I feed vengono aggiornati ogni 15-60 minuti. Ogni aggiornamento verifica la presenza di nuovi contenuti nella fonte e aggiunge i nuovi elementi al feed.

Sì. RSS.app può generare feed RSS dalle pagine aziendali di LinkedIn per tenere traccia dei post e degli aggiornamenti. Non sono necessarie le credenziali API di LinkedIn. Fornite l'URL della pagina aziendale e RSS.app genererà il feed.

Sì. RSS.app genera feed RSS dalle pagine degli annunci di lavoro di LinkedIn. È possibile monitorare aziende specifiche o risultati di ricerca per tenere traccia dei nuovi annunci di lavoro e delle tendenze di assunzione.

Sì. La funzione email-to-RSS di RSS.app consente di iscriversi alle newsletter dei concorrenti utilizzando un indirizzo e-mail dedicato. Ogni newsletter viene convertita in un feed che può essere inviato a Slack, Discord o qualsiasi altra destinazione.

Sì. RSS.app è in grado di monitorare qualsiasi pagina web per verificare la presenza di modifiche al contenuto, comprese le pagine dei prezzi. Quando il contenuto della pagina cambia, viene generato un nuovo feed con il contenuto aggiornato.

Sì. I pacchetti di feed consentono di unire i feed di più concorrenti e di più tipi di fonti (blog, LinkedIn, notizie, ecc.) in un unico feed unificato. In questo modo il vostro team ha un unico URL da monitorare per tutte le informazioni sulla concorrenza.

Sì. I feed di RSS.app sono RSS/XML standard, supportati in modo nativo da Slack (tramite il bot RSS), Zapier, Make, n8n e dalla maggior parte delle piattaforme di automazione. Aggiungete l'URL del vostro feed per iniziare a ricevere gli aggiornamenti.

RSS.app applica la deduplicazione dei contenuti per identificare e rimuovere le voci duplicate. Se lo stesso articolo o aggiornamento compare su più fonti, apparirà una sola volta nel vostro feed.

Che cos'è RSS.app?

RSS.app converte pagine web, profili di social media e fonti online in feed RSS strutturati. Questi feed si aggiornano secondo un programma (ogni 15-60 minuti, a seconda del piano) e possono essere consumati da qualsiasi sistema compatibile con gli RSS.

  • Formato XML standardizzato e compatibile con migliaia di strumenti
  • Aggiornamento programmato ogni 15-60 minuti, a seconda del piano.
  • Funziona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualsiasi lettore RSS.

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