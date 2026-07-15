Trasmettete automaticamente le notizie sull'azienda in tutti gli strumenti del vostro ambiente di lavoro

Smettete di condividere manualmente i link tra i team. RSS.app invia automaticamente gli aggiornamenti aziendali, le notizie del settore e i feedback dei clienti in Slack, Discord e nella vostra intranet. Mantenete i dipendenti informati senza dover lavorare di più.

Alimentare la vostra IntranetScoprite come funziona
  • Inoltrare automaticamente i post dei social media aziendali a Slack, Discord e Telegram.
  • Aggregare le notizie da più uffici e dipartimenti in un unico feed condiviso
  • Fornire aggiornamenti di settore e contenuti didattici senza alcuno sforzo manuale

1M+

Feed RSS attivi

100M+

Articoli trattati

15 min

Frequenza di aggiornamento

99.9%

Affidabilità dei tempi di attività

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Come funziona

RSS.app si colloca tra le fonti e le destinazioni, convertendo qualsiasi contenuto web in feed di dati strutturati.

Fonti

RedditReddit
Google NewsGoogle News
LinkedInLinkedIn
Twitter/XTwitter/X
Any WebsiteAny Website
RSS.app

Destinazioni

SlackSlack
DiscordDiscord
TelegramTelegram
EmailEmail
ZapierZapier

Come i team automatizzano la comunicazione interna

Inoltrare i social media aziendali alla chat

I dipendenti non devono seguire gli account aziendali nel loro tempo libero per rimanere informati. RSS.app monitora i vostri canali di social media e trasmette automaticamente ogni nuovo post alle vostre piattaforme di comunicazione interna.

Funziona con

SlackSlackDiscordDiscordiaTelegramTelegrammaZapierZapier

Azienda LinkedIn → Slack Bot

Notificare al team in Slack ogni volta che viene pubblicato un nuovo aggiornamento aziendale o un annuncio di lavoro.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appSlackSlack
Configura

Azienda Instagram → Discord Bot

Sincronizzate le immagini del marchio e i post culturali sul vostro server #annunci.

InstagramInstagramRSS.appRSS.appDiscordDiscord
Configura

Marchio YouTube → Bot di Telegram

Trasmettere webinar, lanci di prodotti e aggiornamenti video ai dispositivi mobili dei dipendenti.

YouTubeYouTubeRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Configura

Feed dei social media → Automazione XML

Archiviare automaticamente l'attività social dell'azienda utilizzando Zapier o Make.

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
Configura

Insight strategico

Mantenere i dipendenti informati sulle attività aziendali crea allineamento e cultura. L'inoltro automatico dei social assicura che ogni membro del team veda le ultime novità senza appesantire il carico di lavoro di nessuno.

Guarda il tutorial
Impostazione dell'inoltro socialeVisualizza la guida all'installazione

La "voce del cliente" e la prova sociale

Trasformate gli apprezzamenti pubblici in motivazione interna. RSS.app aggrega le recensioni e le discussioni sociali in un unico flusso, permettendovi di colmare il divario tra il feedback dei clienti e le persone che costruiscono il vostro prodotto.

Funziona con

SlackSlackDiscordDiscordiaEmailEmailWebhooksGanci web

Trustpilot → Bot Slack

Festeggiate immediatamente le recensioni a 5 stelle nel vostro canale #cliente-successo.

TrustpilotTrustpilotRSS.appRSS.appSlackSlack
Configura

Feedback dei clienti → Widget carosello

Visualizzate un feed a rotazione di recensioni positive sulla home page della vostra intranet.

TrustpilotTrustpilotRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configura

Menzioni di Reddit → Widget elenco

Inserite un feed "Cosa dicono gli utenti" nella dashboard del vostro prodotto o del team di assistenza.

RedditRedditRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configura

Feed della voce del cliente → Webhook

Inviate il feedback grezzo dei clienti a Microsoft Teams o al vostro CRM personalizzato.

RSSRSSRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
Configura

Insight strategico

Le recensioni dei clienti e le discussioni sociali sono il segnale più autentico della qualità del prodotto. La loro diffusione interna motiva i team e mette i dipendenti in contatto diretto con l'impatto del loro lavoro.

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Impostare l'alimentazione dei clientiVisualizza la guida all'installazione

Creare un'unica fonte di notizie aziendali

Gli aggiornamenti aziendali sono spesso diffusi in uffici e reparti diversi. RSS.app li riunisce in un unico feed condiviso, creando una fonte affidabile di verità per i dipendenti di tutte le sedi.

Funziona con

SlackSlackTelegramTelegrammaEmailEmailJSONJSON

Blog degli uffici regionali → Pacchetto di feed

Unire le notizie di 5 uffici globali in un unico feed "Company Pulse".

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appRSSRSS
Configura

Feed Bundle → Widget del muro delle notizie

Un layout basato su schede per la bacheca digitale della sede centrale.

RSSRSSRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configura

Aggiornamenti dipartimentali → Telegram Bot

Tenete aggiornati i lavoratori in prima linea sugli annunci dell'azienda via cellulare.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Configura

Feed interno → Feed JSON

Inviate i dati all'applicazione mobile per i dipendenti interni costruita su misura.

RSSRSSRSS.appRSS.appJSONJSON
Configura

Insight strategico

Un'unica fonte di notizie aziendali elimina i silos informativi. Quando tutti i dipendenti possono accedere allo stesso feed, indipendentemente dalla sede o dal reparto, l'allineamento avviene in modo naturale.

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Creare un feed aziendaleVisualizza la guida all'installazione

Radar automatizzato dell'industria e del mercato

RSS.app raccoglie le notizie del settore da tutto il web e le trasforma in un unico feed organizzato, aiutando ogni reparto a rimanere aggiornato sugli importanti sviluppi del mercato.

Funziona con

SlackSlackEmailEmailNotionNozioneZapierZapier

Feed di argomenti del settore → Bot Slack

Pubblicare automaticamente i titoli più importanti del settore su #market-trends.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appSlackSlack
Configura

Google News → ChatGPT → Slack

Utilizzate l'IA per riassumere le tendenze quotidiane del settore in un messaggio "TL;DR".

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appZapierZapier
Configura

Pubblicazione di nicchia → Nozione

Aggiungete una barra laterale "Notizie del settore" al vostro wiki aziendale basato su Notion.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appNotionNotion
Configura

Feed di mercato → Digest e-mail

Inviare automaticamente il venerdì una carrellata delle principali notizie di settore della settimana.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appEmailEmail
Configura

Insight strategico

I team che si tengono informati sul proprio settore prendono decisioni migliori. Un radar di mercato automatizzato assicura che tutti, dalle vendite al prodotto, vedano le stesse tendenze senza che nessuno le curi manualmente.

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Impostazione del radar di mercatoVisualizza la guida all'installazione

Crescita professionale e liste di lettura

RSS.app raccoglie blog educativi e approfondimenti sulla leadership in un feed di apprendimento auto-aggiornante, rendendo più facile per i team HR supportare la crescita dei dipendenti.

Funziona con

SlackSlackEmailEmailZapierZapierMakeFare

Newsletter sulla leadership → Slack

Inviate automaticamente a Slack le newsletter settimanali sulla leadership di pensiero.

EmailEmailRSS.appRSS.appSlackSlack
Configura

Feed di formazione → Widget elenco

Aggiungete un blocco "Lettura settimanale" al vostro portale interno delle risorse umane o al Wiki.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configura

Feed educativo → Avviso via e-mail

Notificare al team ogni volta che viene pubblicato un nuovo whitepaper o un caso di studio rilevante.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appEmailEmail
Configura

Feed di apprendimento → Automazione Zapier

Sincronizzate i nuovi articoli didattici direttamente con il vostro sistema di gestione dell'apprendimento (LMS).

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
Configura

Insight strategico

Investire nella formazione dei dipendenti migliora la fidelizzazione e lo sviluppo delle competenze. Gli elenchi di lettura automatizzati eliminano l'onere di curare le risorse umane, mantenendo i contenuti freschi e pertinenti.

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Creare un feed di apprendimentoVisualizza la guida all'installazione

Cosa si può fare con i dati delle comunicazioni interne

RSS.app fornisce gli strumenti necessari per pulire, tradurre e scalare le vostre comunicazioni interne.

Filtri avanzati

Filtrate per parole chiave o modelli specifici per garantire che il vostro team veda solo le menzioni importanti.

Nessun duplicato

Rimuovete automaticamente le voci duplicate, in modo che il vostro team veda solo le menzioni uniche.

Traduzione globale

Tradurre automaticamente il sentiment del marchio e gli aggiornamenti in lingua straniera in oltre 40 lingue.

Fasci di mangimi

Unire i feed di Reddit, Google News e Review in un unico feed.

Formati pronti per gli sviluppatori

Esportate i vostri dati esattamente come vi servono: RSS/XML, JSON o CSV.

Webhook e automazione

Collegate i feed a qualsiasi sistema che supporti webhook o trigger RSS.

Fornite aggiornamenti ovunque il vostro team lavori

Un'alimentazione. Qualsiasi destinazione.

Slack
Discord
Telegram
Email
{ }
JSON
CSV
CSV
</>
HTML
Zapier
Zapier
Make
Make
n8n
n8n
Webhooks
Webhooks

RSS è un formato XML standardizzato supportato da migliaia di applicazioni. Qualsiasi sistema che accetti gli RSS può consumare i vostri feed di comunicazione interna, mantenendo i dati portatili e neutrali rispetto ai fornitori.

Domande frequenti

RSS.app genera un feed RSS dagli account dei social media, dal blog o da qualsiasi fonte web della vostra azienda. È quindi possibile aggiungere l'URL del feed al bot RSS integrato di Slack o collegarlo tramite Zapier per pubblicare automaticamente gli aggiornamenti su qualsiasi canale.

Sì. I Feed Bundle consentono di unire i feed provenienti da più fonti (blog regionali, pagine di reparto, account sociali) in un unico feed unificato. In questo modo il team ha un unico URL per tutte le notizie aziendali.

Sì. RSS.app può generare feed da piattaforme di recensioni come Trustpilot, G2 e Capterra. Inviate questi feed a Slack, Discord o incorporateli come widget nella vostra intranet.

Sì. È possibile collegare i feed RSS a Microsoft Teams tramite webhook o integrazioni Zapier/Make. RSS.app genera il feed; lo strumento di automazione lo invia a Teams.

Sì. Create feed da blog didattici, pubblicazioni di settore e newsletter. Inviateli ai canali Slack, incorporateli come widget nel vostro portale HR o sincronizzateli con il vostro LMS tramite Zapier.

La frequenza di aggiornamento dei feed dipende dal vostro piano. I feed vengono aggiornati ogni 15-60 minuti. Ogni aggiornamento verifica la presenza di nuovi contenuti nella fonte e aggiunge i nuovi elementi al feed.

Sì. RSS.app fornisce widget incorporabili - pareti di notizie, visualizzazioni di elenchi, ticker e caroselli - che si possono aggiungere a qualsiasi pagina intranet con un semplice snippet HTML.

RSS.app elabora i contenuti disponibili pubblicamente e li fornisce tramite feed RSS/XML standard. Nessun dato interno all'azienda passa attraverso RSS.app. I feed sono di sola lettura e possono essere protetti dall'autenticazione esistente.

Che cos'è RSS.app?

RSS.app converte pagine web, profili di social media e fonti online in feed RSS strutturati. Questi feed si aggiornano secondo un programma (ogni 15-60 minuti, a seconda del piano) e possono essere consumati da qualsiasi sistema compatibile con gli RSS.

  • Formato XML standardizzato e compatibile con migliaia di strumenti
  • Aggiornamento programmato ogni 15-60 minuti, a seconda del piano.
  • Funziona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualsiasi lettore RSS.

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