Trasmettete automaticamente le notizie sull'azienda in tutti gli strumenti del vostro ambiente di lavoro
Smettete di condividere manualmente i link tra i team. RSS.app invia automaticamente gli aggiornamenti aziendali, le notizie del settore e i feedback dei clienti in Slack, Discord e nella vostra intranet. Mantenete i dipendenti informati senza dover lavorare di più.
- Inoltrare automaticamente i post dei social media aziendali a Slack, Discord e Telegram.
- Aggregare le notizie da più uffici e dipartimenti in un unico feed condiviso
- Fornire aggiornamenti di settore e contenuti didattici senza alcuno sforzo manuale
1M+
Feed RSS attivi
100M+
Articoli trattati
15 min
Frequenza di aggiornamento
99.9%
Affidabilità dei tempi di attività
Come funziona
RSS.app si colloca tra le fonti e le destinazioni, convertendo qualsiasi contenuto web in feed di dati strutturati.
Fonti
Destinazioni
Come i team automatizzano la comunicazione interna
Inoltrare i social media aziendali alla chat
I dipendenti non devono seguire gli account aziendali nel loro tempo libero per rimanere informati. RSS.app monitora i vostri canali di social media e trasmette automaticamente ogni nuovo post alle vostre piattaforme di comunicazione interna.
Funziona con
Azienda LinkedIn → Slack Bot
Notificare al team in Slack ogni volta che viene pubblicato un nuovo aggiornamento aziendale o un annuncio di lavoro.
Azienda Instagram → Discord Bot
Sincronizzate le immagini del marchio e i post culturali sul vostro server #annunci.
Marchio YouTube → Bot di Telegram
Trasmettere webinar, lanci di prodotti e aggiornamenti video ai dispositivi mobili dei dipendenti.
Feed dei social media → Automazione XML
Archiviare automaticamente l'attività social dell'azienda utilizzando Zapier o Make.
Insight strategico
Mantenere i dipendenti informati sulle attività aziendali crea allineamento e cultura. L'inoltro automatico dei social assicura che ogni membro del team veda le ultime novità senza appesantire il carico di lavoro di nessuno.
La "voce del cliente" e la prova sociale
Trasformate gli apprezzamenti pubblici in motivazione interna. RSS.app aggrega le recensioni e le discussioni sociali in un unico flusso, permettendovi di colmare il divario tra il feedback dei clienti e le persone che costruiscono il vostro prodotto.
Funziona con
Trustpilot → Bot Slack
Festeggiate immediatamente le recensioni a 5 stelle nel vostro canale #cliente-successo.
Feedback dei clienti → Widget carosello
Visualizzate un feed a rotazione di recensioni positive sulla home page della vostra intranet.
Menzioni di Reddit → Widget elenco
Inserite un feed "Cosa dicono gli utenti" nella dashboard del vostro prodotto o del team di assistenza.
Feed della voce del cliente → Webhook
Inviate il feedback grezzo dei clienti a Microsoft Teams o al vostro CRM personalizzato.
Insight strategico
Le recensioni dei clienti e le discussioni sociali sono il segnale più autentico della qualità del prodotto. La loro diffusione interna motiva i team e mette i dipendenti in contatto diretto con l'impatto del loro lavoro.
Creare un'unica fonte di notizie aziendali
Gli aggiornamenti aziendali sono spesso diffusi in uffici e reparti diversi. RSS.app li riunisce in un unico feed condiviso, creando una fonte affidabile di verità per i dipendenti di tutte le sedi.
Funziona con
Blog degli uffici regionali → Pacchetto di feed
Unire le notizie di 5 uffici globali in un unico feed "Company Pulse".
Feed Bundle → Widget del muro delle notizie
Un layout basato su schede per la bacheca digitale della sede centrale.
Aggiornamenti dipartimentali → Telegram Bot
Tenete aggiornati i lavoratori in prima linea sugli annunci dell'azienda via cellulare.
Feed interno → Feed JSON
Inviate i dati all'applicazione mobile per i dipendenti interni costruita su misura.
Insight strategico
Un'unica fonte di notizie aziendali elimina i silos informativi. Quando tutti i dipendenti possono accedere allo stesso feed, indipendentemente dalla sede o dal reparto, l'allineamento avviene in modo naturale.
Radar automatizzato dell'industria e del mercato
RSS.app raccoglie le notizie del settore da tutto il web e le trasforma in un unico feed organizzato, aiutando ogni reparto a rimanere aggiornato sugli importanti sviluppi del mercato.
Funziona con
Feed di argomenti del settore → Bot Slack
Pubblicare automaticamente i titoli più importanti del settore su #market-trends.
Google News → ChatGPT → Slack
Utilizzate l'IA per riassumere le tendenze quotidiane del settore in un messaggio "TL;DR".
Pubblicazione di nicchia → Nozione
Aggiungete una barra laterale "Notizie del settore" al vostro wiki aziendale basato su Notion.
Feed di mercato → Digest e-mail
Inviare automaticamente il venerdì una carrellata delle principali notizie di settore della settimana.
Insight strategico
I team che si tengono informati sul proprio settore prendono decisioni migliori. Un radar di mercato automatizzato assicura che tutti, dalle vendite al prodotto, vedano le stesse tendenze senza che nessuno le curi manualmente.
Crescita professionale e liste di lettura
RSS.app raccoglie blog educativi e approfondimenti sulla leadership in un feed di apprendimento auto-aggiornante, rendendo più facile per i team HR supportare la crescita dei dipendenti.
Funziona con
Newsletter sulla leadership → Slack
Inviate automaticamente a Slack le newsletter settimanali sulla leadership di pensiero.
Feed di formazione → Widget elenco
Aggiungete un blocco "Lettura settimanale" al vostro portale interno delle risorse umane o al Wiki.
Feed educativo → Avviso via e-mail
Notificare al team ogni volta che viene pubblicato un nuovo whitepaper o un caso di studio rilevante.
Feed di apprendimento → Automazione Zapier
Sincronizzate i nuovi articoli didattici direttamente con il vostro sistema di gestione dell'apprendimento (LMS).
Insight strategico
Investire nella formazione dei dipendenti migliora la fidelizzazione e lo sviluppo delle competenze. Gli elenchi di lettura automatizzati eliminano l'onere di curare le risorse umane, mantenendo i contenuti freschi e pertinenti.
Cosa si può fare con i dati delle comunicazioni interne
RSS.app fornisce gli strumenti necessari per pulire, tradurre e scalare le vostre comunicazioni interne.
Filtri avanzati
Filtrate per parole chiave o modelli specifici per garantire che il vostro team veda solo le menzioni importanti.
Nessun duplicato
Rimuovete automaticamente le voci duplicate, in modo che il vostro team veda solo le menzioni uniche.
Traduzione globale
Tradurre automaticamente il sentiment del marchio e gli aggiornamenti in lingua straniera in oltre 40 lingue.
Fasci di mangimi
Unire i feed di Reddit, Google News e Review in un unico feed.
Formati pronti per gli sviluppatori
Esportate i vostri dati esattamente come vi servono: RSS/XML, JSON o CSV.
Webhook e automazione
Collegate i feed a qualsiasi sistema che supporti webhook o trigger RSS.
Fornite aggiornamenti ovunque il vostro team lavori
Un'alimentazione. Qualsiasi destinazione.
RSS è un formato XML standardizzato supportato da migliaia di applicazioni. Qualsiasi sistema che accetti gli RSS può consumare i vostri feed di comunicazione interna, mantenendo i dati portatili e neutrali rispetto ai fornitori.
Domande frequenti
RSS.app genera un feed RSS dagli account dei social media, dal blog o da qualsiasi fonte web della vostra azienda. È quindi possibile aggiungere l'URL del feed al bot RSS integrato di Slack o collegarlo tramite Zapier per pubblicare automaticamente gli aggiornamenti su qualsiasi canale.
Sì. I Feed Bundle consentono di unire i feed provenienti da più fonti (blog regionali, pagine di reparto, account sociali) in un unico feed unificato. In questo modo il team ha un unico URL per tutte le notizie aziendali.
Sì. RSS.app può generare feed da piattaforme di recensioni come Trustpilot, G2 e Capterra. Inviate questi feed a Slack, Discord o incorporateli come widget nella vostra intranet.
Sì. È possibile collegare i feed RSS a Microsoft Teams tramite webhook o integrazioni Zapier/Make. RSS.app genera il feed; lo strumento di automazione lo invia a Teams.
Sì. Create feed da blog didattici, pubblicazioni di settore e newsletter. Inviateli ai canali Slack, incorporateli come widget nel vostro portale HR o sincronizzateli con il vostro LMS tramite Zapier.
La frequenza di aggiornamento dei feed dipende dal vostro piano. I feed vengono aggiornati ogni 15-60 minuti. Ogni aggiornamento verifica la presenza di nuovi contenuti nella fonte e aggiunge i nuovi elementi al feed.
Sì. RSS.app fornisce widget incorporabili - pareti di notizie, visualizzazioni di elenchi, ticker e caroselli - che si possono aggiungere a qualsiasi pagina intranet con un semplice snippet HTML.
RSS.app elabora i contenuti disponibili pubblicamente e li fornisce tramite feed RSS/XML standard. Nessun dato interno all'azienda passa attraverso RSS.app. I feed sono di sola lettura e possono essere protetti dall'autenticazione esistente.
Che cos'è RSS.app?
RSS.app converte pagine web, profili di social media e fonti online in feed RSS strutturati. Questi feed si aggiornano secondo un programma (ogni 15-60 minuti, a seconda del piano) e possono essere consumati da qualsiasi sistema compatibile con gli RSS.
- Formato XML standardizzato e compatibile con migliaia di strumenti
- Aggiornamento programmato ogni 15-60 minuti, a seconda del piano.
- Funziona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualsiasi lettore RSS.
Iniziare il monitoraggio oggi stesso
Create il vostro primo feed RSS in meno di un minuto. Non è richiesta alcuna carta di credito.