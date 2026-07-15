Bot da LinkedIn a Slack: condivisione automatica degli aggiornamenti all'istante
Pubblicate automaticamente gli aggiornamenti aziendali, le newsletter e gli annunci di lavoro di LinkedIn nel vostro spazio di lavoro Slack. Monitorate qualsiasi pagina aziendale o newsletter e condividete i contenuti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione con LinkedIn
Create un feed RSS da qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn.
Post automatico su Slack
Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale Slack.
Perché scegliere il bot da LinkedIn a Slack?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdete mai gli aggiornamenti aziendali. Il vostro bot monitora le pagine di LinkedIn 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Slack.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare un bot da LinkedIn a Slack
Connettersi a LinkedIn1
Inserite l'URL di qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Slack2
Aggiungete la nostra app alla vostra area di lavoro Slack e selezionate un canale. Ci vogliono solo 30 secondi.
Godetevi l'automazione3
I post appaiono automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e il programma di pubblicazione.
Integrazione LinkedIn + Slack
Il modo più semplice per condividere automaticamente gli aggiornamenti di LinkedIn in Slack. Affidato ai team di vendita, ai reclutatori e ai team aziendali di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da LinkedIn a Slack
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra LinkedIn e Slack.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi post vengono condivisi su Slack entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per i contenuti
Includete o escludete i post per parola chiave, tipo di contenuto o coinvolgimento. Condividete solo ciò che conta di più.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllate il modo in cui i messaggi vengono visualizzati in Slack. Personalizzate i messaggi con testo, immagini e formattazione.
Supporto multicanale
Inviate messaggi a più canali Slack da un'unica fonte LinkedIn.
Vedere LinkedIn to Slack in azione
Chi usa il bot da LinkedIn a Slack?
Vendite e sviluppo commerciale
Seguire gli aggiornamenti dell'azienda target in Slack. Monitorare prospect e clienti per individuare segnali di acquisto e informazioni sulla concorrenza.
Squadre di reclutamento
Condividete gli annunci di lavoro e i contenuti sulla cultura aziendale con il vostro canale HR. Rimanete aggiornati sulle tendenze di assunzione e sul mercato dei talenti.
Squadre di marketing
Monitorare i contenuti dei concorrenti e dei leader di settore. Tenete informato il vostro team sulle tendenze del mercato.
Domande frequenti: Bot da LinkedIn a Slack
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