Bot da Instagram a Telegram: condivisione automatica dei post all'istante
Pubblicate automaticamente nuovi contenuti di Instagram sul vostro canale, gruppo o argomento di Telegram. Monitorate qualsiasi profilo Instagram e condividete gli aggiornamenti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione di Instagram
Creare un feed RSS da qualsiasi profilo o hashtag pubblico di Instagram.
Post automatico su Telegram
Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram.
Perché scegliere il bot da Instagram a Telegram?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdete mai un post. Il vostro bot monitora Instagram 24 ore su 24 e pubblica automaticamente nuovi contenuti su Telegram.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot da Instagram a Telegram
Collegamenti Instagram1
Inserite l'URL di un profilo Instagram pubblico o un hashtag. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Telegram2
Aggiungete il nostro bot al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram con un solo clic. Non sono necessari token.
Godetevi l'automazione3
I nuovi post appaiono automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e la pianificazione secondo le vostre esigenze.
Integrazione di Instagram e Telegram
Il modo più semplice per condividere automaticamente i post di Instagram su Telegram. Affidato da influencer, marchi e community manager di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da Instagram a Telegram
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra Instagram e Telegram.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi post vengono condivisi su Telegram entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includete o escludete i post per parola chiave, hashtag o didascalia. Condividete solo ciò che interessa al vostro pubblico.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllate il modo in cui i post appaiono in Telegram. Aggiungete testo personalizzato, immagini, pulsanti e formattazione ricca.
Supporto multicanale
Inviate messaggi a più canali, gruppi o argomenti di Telegram da un unico feed.
Vedere Instagram to Telegram in azione
Chi usa il bot da Instagram a Telegram?
Influencer e creatori di contenuti
Condividete automaticamente i vostri post di Instagram con i fan su Telegram. Fate crescere il vostro pubblico su tutte le piattaforme senza sforzo.
Comunità del marchio
Tenete aggiornata la vostra comunità Telegram con gli ultimi contenuti del marchio, i retroscena e gli annunci.
Team di marketing e social media
Monitorare gli account dei concorrenti, le partnership con gli influencer e le menzioni del marchio. Condividere gli aggiornamenti sui canali del team.
Domande frequenti: Bot da Instagram a Telegram
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