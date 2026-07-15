Bot
Instagram to Telegram Bot
Bot di automazione

Bot da Instagram a Telegram: condivisione automatica dei post all'istante

Pubblicate automaticamente nuovi contenuti di Instagram sul vostro canale, gruppo o argomento di Telegram. Monitorate qualsiasi profilo Instagram e condividete gli aggiornamenti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione di Instagram

Creare un feed RSS da qualsiasi profilo o hashtag pubblico di Instagram.

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Post automatico su Telegram

Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da Instagram a Telegram?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdete mai un post. Il vostro bot monitora Instagram 24 ore su 24 e pubblica automaticamente nuovi contenuti su Telegram.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot da Instagram a Telegram

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Collegamenti Instagram

1

Inserite l'URL di un profilo Instagram pubblico o un hashtag. Creeremo automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Telegram

2

Aggiungete il nostro bot al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram con un solo clic. Non sono necessari token.

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Godetevi l'automazione

3

I nuovi post appaiono automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e la pianificazione secondo le vostre esigenze.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione di Instagram e Telegram

Il modo più semplice per condividere automaticamente i post di Instagram su Telegram. Affidato da influencer, marchi e community manager di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da Instagram a Telegram

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra Instagram e Telegram.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi post vengono condivisi su Telegram entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per le parole chiave

Includete o escludete i post per parola chiave, hashtag o didascalia. Condividete solo ciò che interessa al vostro pubblico.

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Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllate il modo in cui i post appaiono in Telegram. Aggiungete testo personalizzato, immagini, pulsanti e formattazione ricca.

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Supporto multicanale

Inviate messaggi a più canali, gruppi o argomenti di Telegram da un unico feed.

Vedere Instagram to Telegram in azione

Nuovo post caricato
Nuovo post caricato
Automatizzato
Condiviso in Telegram all'istante
Condiviso in Telegram all'istante

Chi usa il bot da Instagram a Telegram?

Influencer e creatori di contenuti
Influencer e creatori di contenuti

Condividete automaticamente i vostri post di Instagram con i fan su Telegram. Fate crescere il vostro pubblico su tutte le piattaforme senza sforzo.

Comunità del marchio
Comunità del marchio

Tenete aggiornata la vostra comunità Telegram con gli ultimi contenuti del marchio, i retroscena e gli annunci.

Team di marketing e social media
Team di marketing e social media

Monitorare gli account dei concorrenti, le partnership con gli influencer e le menzioni del marchio. Condividere gli aggiornamenti sui canali del team.

Domande frequenti: Bot da Instagram a Telegram

Come faccio a collegare Instagram a Telegram?
È sufficiente inserire l'URL di un profilo Instagram pubblico o un hashtag. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi aggiungete il nostro bot Telegram al vostro canale con un solo clic. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da Instagram a Telegram è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi messaggi?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi post ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando viene rilevato un nuovo post, viene condiviso sul vostro canale Telegram in pochi secondi.
Posso filtrare i post che vengono condivisi su Telegram?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i post in base alle didascalie, agli hashtag o al tipo di contenuto. È possibile filtrare anche per tipo di media (foto, video, filmati).
Posso personalizzare la visualizzazione dei messaggi in Telegram?
Sì! Personalizzate il formato del messaggio, compresi didascalia, immagini e link. Aggiungere testo personalizzato prima o dopo ogni messaggio. Abilitare o disabilitare i rich media embed.
Funziona con i profili e gli hashtag di Instagram?
Sì, il nostro bot supporta i profili Instagram pubblici e i feed di hashtag. Rintraccia automaticamente creatori, marchi o argomenti di tendenza.
Altre integrazioni

Volete automatizzare ancora di più?

Esplora altre potenti opzioni di automazione per il tuo flusso di lavoro

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile