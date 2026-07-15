Bot
Bot da LinkedIn a Discord
Bot di automazione

Bot da LinkedIn a Discord: condivisione automatica degli aggiornamenti all'istante

Pubblicate automaticamente gli aggiornamenti aziendali, le newsletter e gli annunci di lavoro di LinkedIn sul vostro server Discord. Monitorate qualsiasi pagina aziendale o newsletter e condividete i contenuti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione con LinkedIn

Create un feed RSS da qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn.

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Post automatico su Discord

Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale Discord tramite webhook.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da LinkedIn a Discord?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdete mai gli aggiornamenti aziendali. Il vostro bot monitora le pagine di LinkedIn 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Discord.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot da LinkedIn a Discord

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Connettersi a LinkedIn

1

Inserite l'URL di qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn. Creeremo automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Discord

2

Create un webhook Discord nel vostro server e incollate l'URL. Ci vogliono solo 30 secondi.

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Godetevi l'automazione

3

I messaggi appaiono automaticamente su Discord. Personalizzate i filtri, la formattazione e il programma di pubblicazione.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione di LinkedIn e Discord

Il modo più semplice per condividere automaticamente gli aggiornamenti di LinkedIn su Discord. Affidato a team di vendita, reclutatori e comunità professionali di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da LinkedIn a Discord

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra LinkedIn e Discord.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi messaggi vengono condivisi su Discord entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per i contenuti

Includete o escludete i post per parola chiave, tipo di contenuto o coinvolgimento. Condividete solo ciò che conta di più.

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Formattazione incorporata personalizzata

Controllare il modo in cui i messaggi appaiono in Discord. Personalizzate gli embed con testo, immagini e formattazione.

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Supporto multicanale

Inviare messaggi a più canali o server Discord da un'unica fonte LinkedIn.

Vedere LinkedIn to Discord in azione

Pubblicato un nuovo post su LinkedIn
Pubblicato un nuovo post su LinkedIn
Automatizzato
Condiviso in Discord istantaneamente
Condiviso in Discord istantaneamente

Personalizzare l'aspetto del bot LinkedIn to Discord

È possibile aggiungere facilmente un webhook, che offre funzionalità di modifica avanzate e la possibilità di creare un bot unico.

Aggiungere un webhook
Aggiungere un webhook

Dopo aver creato il bot LinkedIn to Discord, andare nelle impostazioni per aggiungere un webhook e personalizzare il modo in cui i post vengono visualizzati nel server Discord.

Cambiare il nome del bot
Cambiare il nome del bot

Dopo la creazione del webhook, è disponibile una nuova serie di opzioni che consentono di personalizzare e modificare il nome del bot in base alle proprie preferenze.

Carica Avatar
Carica Avatar

Inoltre, la nostra piattaforma vi offre la possibilità di modificare facilmente l'avatar del vostro bot, garantendo una presenza distintiva e riconoscibile del vostro bot all'interno della comunità Discord.

Elementi della carta
Elementi della carta

Controllate il modo in cui il vostro bot viene presentato: personalizzate il titolo, la descrizione, le immagini, l'autore e altro ancora con la nostra piattaforma. Personalizzate il contenuto del vostro bot.

Chi usa il bot LinkedIn to Discord?

Vendite e sviluppo commerciale
Vendite e sviluppo commerciale

Seguire gli aggiornamenti dell'azienda target in Discord. Monitorare i prospect e i clienti per individuare segnali di acquisto e notizie.

Squadre di reclutamento
Squadre di reclutamento

Condividete gli annunci di lavoro e i contenuti sulla cultura aziendale con il vostro canale di reclutamento. Rimanete aggiornati sulle tendenze di assunzione.

Comunità professionali
Comunità professionali

Mantenete la vostra comunità Discord informata sulle novità del settore, sulle newsletter e sui contenuti della leadership di pensiero.

Migliorare Discord con l'integrazione dei feed RSS

Migliorate il vostro Discord con l'integrazione dei feed RSS, con canali, webhook, bot personalizzati, embed, supporto multi-server, menzioni, azioni e filtri avanzati.

Canali Discord
Canali Discord

Collegate o modificate i canali desiderati direttamente da Discord per gestire e visualizzare facilmente i contenuti RSS dove sono più rilevanti per la vostra comunità.

Incorporazione di Discord
Incorporazione di Discord

Adattare l'aspetto dei messaggi Discord incorporati allo stile del vostro server, rendendo i contenuti RSS visivamente attraenti e coerenti con il vostro branding.

Supporto per più server
Supporto per più server

Collegare e gestire più server Discord da un'unica interfaccia, consentendo di distribuire in modo efficiente gli aggiornamenti dei feed RSS in varie comunità

Menzioni e ruoli
Menzioni e ruoli

Utilizzate le menzioni per notificare a utenti o ruoli specifici la pubblicazione di contenuti RSS rilevanti, assicurando che gli aggiornamenti importanti raggiungano tempestivamente il pubblico giusto.

Azioni Discord
Azioni Discord

Impostate azioni automatiche per pubblicare post specifici da feed RSS in base a condizioni o trigger definiti, semplificando la gestione e la distribuzione dei contenuti.

Filtri Discord
Filtri Discord

Configurate filtri avanzati per controllare con precisione quali contenuti RSS vengono visualizzati sul vostro server, consentendovi di evidenziare le informazioni più pertinenti per la vostra comunità.

Domande frequenti: Bot da LinkedIn a Discord

Come si collega LinkedIn a Discord?
È sufficiente inserire l'URL di qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi creare un webhook Discord e incollare l'URL. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Quanto costa il bot LinkedIn to Discord?
Offriamo piani tariffari flessibili a partire da 9,99 dollari al mese. Tutti i piani includono funzioni di automazione e i livelli più alti sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento più elevate, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi messaggi?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi messaggi ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando vengono rilevati nuovi contenuti, vengono pubblicati sul vostro canale Discord in pochi secondi.
Posso filtrare i messaggi che vengono condivisi su Discord?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i post in base al contenuto, al tipo o alle metriche di coinvolgimento.
Posso personalizzare la visualizzazione dei messaggi in Discord?
Sì! Personalizzare gli embed di Discord, compresi testo, immagini e link. Aggiungete testo personalizzato e attivate o disattivate i rich embed.
Funziona con le pagine aziendali, le newsletter e gli annunci di lavoro?
Sì, il nostro bot supporta le pagine aziendali, le newsletter e gli annunci di lavoro di LinkedIn. Traccia qualsiasi contenuto pubblico di LinkedIn.
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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile