Bot da LinkedIn a Discord: condivisione automatica degli aggiornamenti all'istante
Pubblicate automaticamente gli aggiornamenti aziendali, le newsletter e gli annunci di lavoro di LinkedIn sul vostro server Discord. Monitorate qualsiasi pagina aziendale o newsletter e condividete i contenuti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione con LinkedIn
Create un feed RSS da qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn.
Post automatico su Discord
Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale Discord tramite webhook.
Perché scegliere il bot da LinkedIn a Discord?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdete mai gli aggiornamenti aziendali. Il vostro bot monitora le pagine di LinkedIn 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Discord.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot da LinkedIn a Discord
Connettersi a LinkedIn1
Inserite l'URL di qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Discord2
Create un webhook Discord nel vostro server e incollate l'URL. Ci vogliono solo 30 secondi.
Godetevi l'automazione3
I messaggi appaiono automaticamente su Discord. Personalizzate i filtri, la formattazione e il programma di pubblicazione.
Integrazione di LinkedIn e Discord
Il modo più semplice per condividere automaticamente gli aggiornamenti di LinkedIn su Discord. Affidato a team di vendita, reclutatori e comunità professionali di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da LinkedIn a Discord
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra LinkedIn e Discord.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi messaggi vengono condivisi su Discord entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per i contenuti
Includete o escludete i post per parola chiave, tipo di contenuto o coinvolgimento. Condividete solo ciò che conta di più.
Formattazione incorporata personalizzata
Controllare il modo in cui i messaggi appaiono in Discord. Personalizzate gli embed con testo, immagini e formattazione.
Supporto multicanale
Inviare messaggi a più canali o server Discord da un'unica fonte LinkedIn.
Vedere LinkedIn to Discord in azione
Personalizzare l'aspetto del bot LinkedIn to Discord
È possibile aggiungere facilmente un webhook, che offre funzionalità di modifica avanzate e la possibilità di creare un bot unico.
Aggiungere un webhook
Dopo aver creato il bot LinkedIn to Discord, andare nelle impostazioni per aggiungere un webhook e personalizzare il modo in cui i post vengono visualizzati nel server Discord.
Cambiare il nome del bot
Dopo la creazione del webhook, è disponibile una nuova serie di opzioni che consentono di personalizzare e modificare il nome del bot in base alle proprie preferenze.
Carica Avatar
Inoltre, la nostra piattaforma vi offre la possibilità di modificare facilmente l'avatar del vostro bot, garantendo una presenza distintiva e riconoscibile del vostro bot all'interno della comunità Discord.
Elementi della carta
Controllate il modo in cui il vostro bot viene presentato: personalizzate il titolo, la descrizione, le immagini, l'autore e altro ancora con la nostra piattaforma. Personalizzate il contenuto del vostro bot.
Chi usa il bot LinkedIn to Discord?
Vendite e sviluppo commerciale
Seguire gli aggiornamenti dell'azienda target in Discord. Monitorare i prospect e i clienti per individuare segnali di acquisto e notizie.
Squadre di reclutamento
Condividete gli annunci di lavoro e i contenuti sulla cultura aziendale con il vostro canale di reclutamento. Rimanete aggiornati sulle tendenze di assunzione.
Comunità professionali
Mantenete la vostra comunità Discord informata sulle novità del settore, sulle newsletter e sui contenuti della leadership di pensiero.
Migliorare Discord con l'integrazione dei feed RSS
Migliorate il vostro Discord con l'integrazione dei feed RSS, con canali, webhook, bot personalizzati, embed, supporto multi-server, menzioni, azioni e filtri avanzati.
Canali Discord
Collegate o modificate i canali desiderati direttamente da Discord per gestire e visualizzare facilmente i contenuti RSS dove sono più rilevanti per la vostra comunità.
Incorporazione di Discord
Adattare l'aspetto dei messaggi Discord incorporati allo stile del vostro server, rendendo i contenuti RSS visivamente attraenti e coerenti con il vostro branding.
Supporto per più server
Collegare e gestire più server Discord da un'unica interfaccia, consentendo di distribuire in modo efficiente gli aggiornamenti dei feed RSS in varie comunità
Menzioni e ruoli
Utilizzate le menzioni per notificare a utenti o ruoli specifici la pubblicazione di contenuti RSS rilevanti, assicurando che gli aggiornamenti importanti raggiungano tempestivamente il pubblico giusto.
Azioni Discord
Impostate azioni automatiche per pubblicare post specifici da feed RSS in base a condizioni o trigger definiti, semplificando la gestione e la distribuzione dei contenuti.
Filtri Discord
Configurate filtri avanzati per controllare con precisione quali contenuti RSS vengono visualizzati sul vostro server, consentendovi di evidenziare le informazioni più pertinenti per la vostra comunità.
Domande frequenti: Bot da LinkedIn a Discord
Volete automatizzare ancora di più?
Esplora altre potenti opzioni di automazione per il tuo flusso di lavoro
Siete pronti ad automatizzare i vostri contenuti?
Unisciti agli oltre 10.000 team che risparmiano ore ogni settimana grazie alla condivisione automatica dei contenuti. Create il vostro primo bot in pochi minuti.
Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile