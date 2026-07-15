Soluzioni

Trasformare qualsiasi sorgente web in
Feed RSS utilizzabili

RSS.app converte siti web, social media, fonti di notizie e altro ancora in feed RSS strutturati che si aggiornano automaticamente. Inviate i dati a Slack, Discord, Telegram, e-mail o a qualsiasi altro strumento utilizzato dal vostro team.

1M+

Feed RSS attivi

100M+

Articoli trattati

15 min

Frequenza di aggiornamento

99.9%

Affidabilità dei tempi di attività

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Monitoraggio del marchio

Tracciate le menzioni sociali su Reddit, Google News, piattaforme di recensioni e migliaia di altre fonti. Ricevete una notifica nel momento in cui qualcuno parla del vostro marchio.

  • Monitoraggio di Reddit e dei forum
  • Tracciamento di Google News
  • Esaminare gli avvisi della piattaforma
  • Consegna in tempo reale su Slack/Discord
Per saperne di più

Monitoraggio dei concorrenti

Monitorate i blog dei concorrenti, le pagine LinkedIn, gli annunci di lavoro, le variazioni di prezzo, le newsletter e la copertura mediatica. Aggregate tutto in un unico feed.

  • Rilevamento delle modifiche alla pagina dei prezzi
  • Tracciamento degli aggiornamenti del blog e dei prodotti
  • Messaggi aziendali e di lavoro su LinkedIn
  • Feed della concorrenza da più fonti
Per saperne di più

Comunicazioni interne

Trasmettete automaticamente notizie sull'azienda, aggiornamenti sul settore e feedback dei clienti in Slack, Discord, Telegram e nella vostra intranet.

  • Inoltro dei social media aziendali
  • La voce del cliente
  • Radar dell'industria e del mercato
  • Contenuti didattici per i dipendenti
Per saperne di più

Monitoraggio legale, dei brevetti e della proprietà intellettuale

Automatizzate l'intelligence legale monitorando i depositi di brevetti, le modifiche normative, i fascicoli dei tribunali e le notizie legali. Ricevete avvisi prima che le scadenze passino.

  • Tracciabilità di brevetti e marchi
  • Avvisi di conformità e normative
  • Monitoraggio degli atti giudiziari
  • Informazioni sulla proprietà intellettuale dei concorrenti
Per saperne di più

Monitoraggio delle notizie

Monitorate automaticamente le fonti di notizie, le pubblicazioni di settore, le newsletter e la copertura mediatica. Aggregate i titoli in un unico feed e consegnateli ovunque.

  • Google News e monitoraggio dei media
  • Monitoraggio delle pubblicazioni di nicchia
  • Conversione da newsletter a RSS
  • Cruscotti di notizie unificati
Per saperne di più

Feed dei social media e pareti di notizie

Incorporare feed di social media, news wall e ticker di contenuti in aggiornamento automatico su qualsiasi sito web. Aggregate da LinkedIn, Instagram, YouTube e altro ancora.

  • Pareti sociali multipiattaforma
  • Gallerie di notizie ad aggiornamento automatico
  • Ticker e tensostrutture dal vivo
  • Supporto per la segnaletica digitale
Per saperne di più

Notizie finanziarie e di mercato

Aggregare le notizie istituzionali, gli aggiornamenti sulle criptovalute, i documenti normativi e i segnali di mercato. Fornire informazioni finanziarie a Slack, Discord e dashboard personalizzati.

  • Monitoraggio del "denaro intelligente" istituzionale
  • Monitoraggio dell'ecosistema crittografico
  • Segnali macroeconomici
  • Individuazione alternativa dei dati
Per saperne di più

Monitoraggio del portafoglio

Automatizzare il monitoraggio delle società in portafoglio con aggiornamenti in tempo reale, comunicati stampa e monitoraggio dei social media per i gestori di fondi di venture capital e private equity.

  • Rilevamento dei segnali delle società di portafoglio
  • Monitoraggio della stampa e della divulgazione
  • Feed di segnalazione LP
  • Analisi di portafoglio con intelligenza artificiale
Per saperne di più

Avvisi di rischio e sicurezza informatica

Automatizzate il monitoraggio delle vulnerabilità, le informazioni sulle minacce e gli avvisi di sicurezza dei fornitori. Fornite avvisi CVE e approfondimenti dei ricercatori al vostro team SOC.

  • CVE e tracciamento delle vulnerabilità
  • Approfondimenti dei ricercatori di minacce
  • Monitoraggio della sicurezza del cloud
  • Tracciamento di bug bounty
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Monitoraggio delle normative e delle politiche

Automatizzate il monitoraggio legislativo, la supervisione normativa e il controllo delle politiche. Trasmettete al vostro team legale gli annunci governativi e gli aggiornamenti sulla conformità.

  • Monitoraggio delle proposte di legge
  • Monitoraggio delle agenzie di regolamentazione
  • Monitoraggio ESG e standard
  • Copertura multigiurisdizionale
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Come funziona

1

Scegliete la vostra fonte

Inserite l'URL di qualsiasi sito web, profilo di social media, query di ricerca o fonte di notizie che volete monitorare.

2

Ricevi il tuo feed RSS

RSS.app genera un feed RSS strutturato che verifica la presenza di nuovi contenuti ogni 15-60 minuti.

3

Consegnare ovunque

Inviare gli aggiornamenti a Slack, Discord, Telegram, e-mail, Zapier, Make, n8n o qualsiasi altro strumento compatibile con gli RSS.

Che cos'è RSS.app?

RSS.app converte pagine web, profili di social media e fonti online in feed RSS strutturati. Questi feed si aggiornano secondo un programma (ogni 15-60 minuti, a seconda del piano) e possono essere consumati da qualsiasi sistema compatibile con gli RSS.

  • Formato XML standardizzato e compatibile con migliaia di strumenti
  • Aggiornamento programmato ogni 15-60 minuti, a seconda del piano.
  • Funziona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualsiasi lettore RSS.

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Create il vostro primo feed RSS in meno di un minuto. Non è richiesta alcuna carta di credito.

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