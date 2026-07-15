Soluzioni
Trasformare qualsiasi sorgente web in
Feed RSS utilizzabili
RSS.app converte siti web, social media, fonti di notizie e altro ancora in feed RSS strutturati che si aggiornano automaticamente. Inviate i dati a Slack, Discord, Telegram, e-mail o a qualsiasi altro strumento utilizzato dal vostro team.
1M+
Feed RSS attivi
100M+
Articoli trattati
15 min
Frequenza di aggiornamento
99.9%
Affidabilità dei tempi di attività
Monitoraggio del marchio
Tracciate le menzioni sociali su Reddit, Google News, piattaforme di recensioni e migliaia di altre fonti. Ricevete una notifica nel momento in cui qualcuno parla del vostro marchio.
- Monitoraggio di Reddit e dei forum
- Tracciamento di Google News
- Esaminare gli avvisi della piattaforma
- Consegna in tempo reale su Slack/Discord
Monitoraggio dei concorrenti
Monitorate i blog dei concorrenti, le pagine LinkedIn, gli annunci di lavoro, le variazioni di prezzo, le newsletter e la copertura mediatica. Aggregate tutto in un unico feed.
- Rilevamento delle modifiche alla pagina dei prezzi
- Tracciamento degli aggiornamenti del blog e dei prodotti
- Messaggi aziendali e di lavoro su LinkedIn
- Feed della concorrenza da più fonti
Comunicazioni interne
Trasmettete automaticamente notizie sull'azienda, aggiornamenti sul settore e feedback dei clienti in Slack, Discord, Telegram e nella vostra intranet.
- Inoltro dei social media aziendali
- La voce del cliente
- Radar dell'industria e del mercato
- Contenuti didattici per i dipendenti
Monitoraggio legale, dei brevetti e della proprietà intellettuale
Automatizzate l'intelligence legale monitorando i depositi di brevetti, le modifiche normative, i fascicoli dei tribunali e le notizie legali. Ricevete avvisi prima che le scadenze passino.
- Tracciabilità di brevetti e marchi
- Avvisi di conformità e normative
- Monitoraggio degli atti giudiziari
- Informazioni sulla proprietà intellettuale dei concorrenti
Monitoraggio delle notizie
Monitorate automaticamente le fonti di notizie, le pubblicazioni di settore, le newsletter e la copertura mediatica. Aggregate i titoli in un unico feed e consegnateli ovunque.
- Google News e monitoraggio dei media
- Monitoraggio delle pubblicazioni di nicchia
- Conversione da newsletter a RSS
- Cruscotti di notizie unificati
Feed dei social media e pareti di notizie
Incorporare feed di social media, news wall e ticker di contenuti in aggiornamento automatico su qualsiasi sito web. Aggregate da LinkedIn, Instagram, YouTube e altro ancora.
- Pareti sociali multipiattaforma
- Gallerie di notizie ad aggiornamento automatico
- Ticker e tensostrutture dal vivo
- Supporto per la segnaletica digitale
Notizie finanziarie e di mercato
Aggregare le notizie istituzionali, gli aggiornamenti sulle criptovalute, i documenti normativi e i segnali di mercato. Fornire informazioni finanziarie a Slack, Discord e dashboard personalizzati.
- Monitoraggio del "denaro intelligente" istituzionale
- Monitoraggio dell'ecosistema crittografico
- Segnali macroeconomici
- Individuazione alternativa dei dati
Monitoraggio del portafoglio
Automatizzare il monitoraggio delle società in portafoglio con aggiornamenti in tempo reale, comunicati stampa e monitoraggio dei social media per i gestori di fondi di venture capital e private equity.
- Rilevamento dei segnali delle società di portafoglio
- Monitoraggio della stampa e della divulgazione
- Feed di segnalazione LP
- Analisi di portafoglio con intelligenza artificiale
Avvisi di rischio e sicurezza informatica
Automatizzate il monitoraggio delle vulnerabilità, le informazioni sulle minacce e gli avvisi di sicurezza dei fornitori. Fornite avvisi CVE e approfondimenti dei ricercatori al vostro team SOC.
- CVE e tracciamento delle vulnerabilità
- Approfondimenti dei ricercatori di minacce
- Monitoraggio della sicurezza del cloud
- Tracciamento di bug bounty
Monitoraggio delle normative e delle politiche
Automatizzate il monitoraggio legislativo, la supervisione normativa e il controllo delle politiche. Trasmettete al vostro team legale gli annunci governativi e gli aggiornamenti sulla conformità.
- Monitoraggio delle proposte di legge
- Monitoraggio delle agenzie di regolamentazione
- Monitoraggio ESG e standard
- Copertura multigiurisdizionale
Come funziona
Scegliete la vostra fonte
Inserite l'URL di qualsiasi sito web, profilo di social media, query di ricerca o fonte di notizie che volete monitorare.
Ricevi il tuo feed RSS
RSS.app genera un feed RSS strutturato che verifica la presenza di nuovi contenuti ogni 15-60 minuti.
Consegnare ovunque
Inviare gli aggiornamenti a Slack, Discord, Telegram, e-mail, Zapier, Make, n8n o qualsiasi altro strumento compatibile con gli RSS.
Che cos'è RSS.app?
RSS.app converte pagine web, profili di social media e fonti online in feed RSS strutturati. Questi feed si aggiornano secondo un programma (ogni 15-60 minuti, a seconda del piano) e possono essere consumati da qualsiasi sistema compatibile con gli RSS.
- Formato XML standardizzato e compatibile con migliaia di strumenti
- Aggiornamento programmato ogni 15-60 minuti, a seconda del piano.
- Funziona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualsiasi lettore RSS.
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