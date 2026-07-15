Bot da TikTok a Slack: condivisione automatica dei video all'istante
Pubblicate automaticamente nuovi video TikTok nel vostro spazio di lavoro Slack. Monitorate qualsiasi profilo o hashtag TikTok e condividete gli aggiornamenti con il vostro team in tempo reale.
Integrazione di TikTok
Creare un feed RSS da qualsiasi profilo TikTok, hashtag o query di ricerca.
Post automatico su Slack
Ogni nuovo video viene inviato automaticamente al vostro canale Slack.
Perché scegliere il bot da TikTok a Slack?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdere mai un video. Il vostro bot monitora TikTok 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Slack.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot da TikTok a Slack
Connettersi a TikTok1
Inserite l'URL di un qualsiasi profilo TikTok o un hashtag. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Slack2
Aggiungete la nostra app Slack al vostro spazio di lavoro con un solo clic. Scegliete qualsiasi canale per la pubblicazione.
Godetevi l'automazione3
I nuovi video appaiono automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e le impostazioni di notifica.
Integrazione TikTok + Slack
Il modo più semplice per condividere automaticamente i video di TikTok su Slack. Affidato a team di marketing, agenzie e marchi di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da TikTok a Slack
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di video tra TikTok e Slack.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi video vengono pubblicati su Slack entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includete o escludete i video per parola chiave, hashtag o didascalia. Condividete solo ciò che è rilevante per il vostro team.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllate il modo in cui i video vengono visualizzati in Slack. Personalizzate la formattazione con miniature, link e allegati ricchi.
Supporto multicanale
Inviate video a più canali Slack o spazi di lavoro da un unico feed.
Guarda TikTok to Slack in azione
Chi usa il bot da TikTok a Slack?
Team di social media e marketing
Tracciate i contenuti dei concorrenti, le partnership con gli influencer e le tendenze virali. Ricevete avvisi immediati nel canale del vostro team.
Team creativi e di contenuti
Condividete automaticamente ispirazioni di tendenza e contenuti virali con il vostro team creativo. Rimanete al passo con le tendenze.
Team Brand e PR
Monitorare le menzioni del marchio, gli hashtag e i contenuti degli influencer. Condividere gli aggiornamenti direttamente sui canali del team.
Domande frequenti: Bot da TikTok a Slack
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