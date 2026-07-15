Bot
TikTok to Slack Bot
Bot di automazione

Bot da TikTok a Slack: condivisione automatica dei video all'istante

Pubblicate automaticamente nuovi video TikTok nel vostro spazio di lavoro Slack. Monitorate qualsiasi profilo o hashtag TikTok e condividete gli aggiornamenti con il vostro team in tempo reale.

Integrazione di TikTok

Creare un feed RSS da qualsiasi profilo TikTok, hashtag o query di ricerca.

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Post automatico su Slack

Ogni nuovo video viene inviato automaticamente al vostro canale Slack.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da TikTok a Slack?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdere mai un video. Il vostro bot monitora TikTok 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Slack.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot da TikTok a Slack

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Connettersi a TikTok

1

Inserite l'URL di un qualsiasi profilo TikTok o un hashtag. Creeremo automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Slack

2

Aggiungete la nostra app Slack al vostro spazio di lavoro con un solo clic. Scegliete qualsiasi canale per la pubblicazione.

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Godetevi l'automazione

3

I nuovi video appaiono automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e le impostazioni di notifica.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione TikTok + Slack

Il modo più semplice per condividere automaticamente i video di TikTok su Slack. Affidato a team di marketing, agenzie e marchi di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da TikTok a Slack

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di video tra TikTok e Slack.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi video vengono pubblicati su Slack entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per le parole chiave

Includete o escludete i video per parola chiave, hashtag o didascalia. Condividete solo ciò che è rilevante per il vostro team.

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Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllate il modo in cui i video vengono visualizzati in Slack. Personalizzate la formattazione con miniature, link e allegati ricchi.

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Supporto multicanale

Inviate video a più canali Slack o spazi di lavoro da un unico feed.

Guarda TikTok to Slack in azione

Nuovo video caricato
Nuovo video caricato
Automatizzato
Condivisi istantaneamente in Slack
Condivisi istantaneamente in Slack

Chi usa il bot da TikTok a Slack?

Team di social media e marketing
Team di social media e marketing

Tracciate i contenuti dei concorrenti, le partnership con gli influencer e le tendenze virali. Ricevete avvisi immediati nel canale del vostro team.

Team creativi e di contenuti
Team creativi e di contenuti

Condividete automaticamente ispirazioni di tendenza e contenuti virali con il vostro team creativo. Rimanete al passo con le tendenze.

Team Brand e PR
Team Brand e PR

Monitorare le menzioni del marchio, gli hashtag e i contenuti degli influencer. Condividere gli aggiornamenti direttamente sui canali del team.

Domande frequenti: Bot da TikTok a Slack

Come si collega TikTok a Slack?
È sufficiente inserire l'URL di un qualsiasi profilo TikTok o un hashtag. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi aggiungere la nostra app Slack con un solo clic. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da TikTok a Slack è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi video?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi video ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando viene rilevato un nuovo video, viene pubblicato sul vostro canale Slack in pochi secondi.
Posso filtrare i video che vengono pubblicati su Slack?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i video in base a didascalie, hashtag o audio. È possibile filtrare anche in base alle metriche di coinvolgimento.
Posso personalizzare la visualizzazione dei video in Slack?
Sì! Personalizzate la formattazione dei messaggi, compresi titolo, miniatura, didascalia e link. Aggiungete testo personalizzato e scegliete tra formati di allegati semplici o ricchi.
Funziona con i profili e gli hashtag di TikTok?
Sì, il nostro bot supporta i profili TikTok e i feed di hashtag. Rintraccia automaticamente i creatori, i marchi o gli argomenti di tendenza.
Altre integrazioni

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile