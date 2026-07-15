Monitoraggio automatico delle fonti di notizie e della copertura mediatica
RSS.app aggrega i titoli di Google News, delle pubblicazioni di settore, dei blog di nicchia e dei media in feed RSS strutturati. Consegnate le ultime notizie, le tendenze di mercato e la copertura mediatica a Slack, Discord, e-mail o a qualsiasi strumento utilizzato dal vostro team.
- Seguire le ultime notizie e i titoli del settore da migliaia di fonti in modo automatico
- Combinare più pubblicazioni in un feed di notizie unificato con i Feed Bundle
- Fornite digest di notizie curate a Slack, e-mail, Telegram o qualsiasi altro strumento compatibile con gli RSS.
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Come funziona
RSS.app si colloca tra le fonti e le destinazioni, convertendo qualsiasi contenuto web in feed di dati strutturati.
Fonti
Destinazioni
Come i team monitorano le notizie e i media
Seguite i titoli del settore tramite Google News
RSS.app genera feed dalle query di ricerca di Google News, offrendo al vostro team un flusso continuamente aggiornato di notizie di settore. Filtrate per argomento, regione o lingua per eliminare il rumore e far emergere solo le notizie importanti per la vostra azienda.
Funziona con
Google News → Canale Slack
Pubblicate le ultime notizie del settore nel #news-feed in modo che il vostro team possa reagire in tempo reale.
Notizie di Google → Digest e-mail
Inviare alla dirigenza un briefing giornaliero o settimanale che riassuma le notizie più importanti.
Notizie di Google → Automazione Zapier
Attivate i flussi di lavoro quando compaiono parole chiave specifiche per le notizie, ad esempio facendo passare gli articoli attraverso l'intelligenza artificiale per i riassunti.
Notizie di Google → Archivio CSV
Creare un archivio ricercabile di coperture di settore per report trimestrali e analisi delle tendenze.
Insight strategico
Google News aggrega la copertura di migliaia di editori. Il monitoraggio offre ai team un'ampia visione degli sviluppi del settore senza dover controllare manualmente decine di siti web.
Monitorare le pubblicazioni e i blog di nicchia
Non tutte le pubblicazioni offrono un feed RSS. RSS.app genera feed da qualsiasi sito web rilevando automaticamente i nuovi contenuti. Monitorate riviste specializzate, blog di analisti, pubblicazioni governative o qualsiasi fonte di nicchia a cui il vostro team si affida.
Funziona con
Pubblicazione commerciale → Slack
Inoltrare nuovi articoli da pubblicazioni specifiche del settore direttamente al canale Slack del vostro team.
Blog degli analisti → Telegramma
Ricevere avvisi mobili ogni volta che un analista chiave pubblica una nuova ricerca o un commento.
Annunci governativi → Email
Monitorare i siti web delle agenzie e ricevere avvisi quando vengono pubblicate nuove politiche, linee guida o rapporti.
Blog Feed → Discord
Tenete informata la vostra comunità pubblicando automaticamente i contenuti rilevanti del blog sul vostro server Discord.
Insight strategico
Le informazioni più preziose provengono spesso da fonti di nicchia che non fanno notizia. Il monitoraggio di queste pubblicazioni offre ai team un vantaggio informativo rispetto ai concorrenti che si limitano a seguire le principali testate.
Creare feed di argomenti da parole chiave
Digitate una qualsiasi parola o frase chiave nel generatore di feed RSS.app e questo recupererà automaticamente gli articoli pertinenti da tutto il web. Utilizzate i feed di parole chiave di Google News, i generatori basati su argomenti o le ricerche specifiche per i siti web per creare flussi di contenuti autoaggiornanti su qualsiasi argomento che il vostro team deve tenere sotto controllo.
Funziona con
Feed di parole chiave → Canale Slack
Inserite una parola chiave come "AI regulation" o "supply chain disruption" e indirizzate ogni articolo corrispondente a un canale Slack dedicato al vostro team.
Termine del settore → Bot di Telegram
Create un avviso mobile-friendly per argomenti di nicchia. Inserite la vostra parola chiave e ricevete gli articoli corrispondenti su Telegram non appena vengono pubblicati.
Pacchetto di parole chiave multiple → Digest delle e-mail
Generate feed di parole chiave separati per diversi argomenti e raggruppateli in un unico briefing settimanale via e-mail che copra tutto ciò che il vostro team tiene sotto controllo.
Feed tematico → Widget del muro delle notizie
Inserite nella vostra intranet o dashboard una bacheca di notizie in tempo reale, basata su parole chiave, che si aggiorna automaticamente quando nuovi articoli corrispondono alla vostra ricerca.
Insight strategico
I feed tematici basati su parole chiave consentono ai team di monitorare le tendenze emergenti, i cambiamenti normativi o le mosse della concorrenza senza essere vincolati a pubblicazioni specifiche. Il feed si aggiorna quando appaiono nuovi contenuti corrispondenti in qualsiasi punto del web.
Monitoraggio globale dei media con traduzione
RSS.app è in grado di generare un feed da qualsiasi pagina di notizie in lingua straniera, quindi di tradurre automaticamente il contenuto utilizzando il traduttore RSS.app integrato, Google Translate o le integrazioni di DeepL. Monitorate le pubblicazioni internazionali, gli outlet regionali e gli annunci dei governi stranieri nella vostra lingua preferita senza dover ricorrere alla traduzione manuale.
Funziona con
Sito di notizie straniere → Feed Slack tradotto
Create un feed RSS da qualsiasi testata giornalistica internazionale e attivate la traduzione automatica per fornire titoli e sommari completamente tradotti al vostro canale Slack.
Media regionali → Digest di e-mail tradotte
Monitorare le pubblicazioni regionali nella loro lingua madre e ricevere un digest settimanale tradotto sugli sviluppi del mercato internazionale.
Bundle multilingue → Widget del muro delle notizie
Unite i feed provenienti da fonti di notizie di diversi Paesi, traduceteli tutti in inglese e visualizzateli in una bacheca di notizie unificata per il vostro team globale.
Feed tradotto → Pipeline Zapier
Inoltrare gli articoli internazionali tradotti attraverso Zapier per il riassunto AI, la categorizzazione o l'archiviazione in Google Sheets.
Insight strategico
Gli eventi globali muovono i mercati indipendentemente dalla lingua in cui vengono riportati. La traduzione automatica elimina la barriera linguistica dal monitoraggio dei media internazionali, offrendo al vostro team la stessa velocità e copertura delle fonti estere e di quelle nazionali.
Creare un cruscotto di notizie unificato
I Feed Bundle consentono di unire i feed di più fonti di notizie - Google News, blog di settore, pagine stampa di concorrenti, newsletter - in un unico feed unificato. Potete visualizzarlo sulla vostra intranet, incorporarlo come widget o inserirlo nella vostra dashboard personalizzata.
Funziona con
Pacchetto notizie → Widget del muro delle notizie
Visualizzate un feed di notizie in tempo reale, basato su schede, sulla vostra intranet aziendale o sul portale interno.
Pacchetto notizie → Widget Ticker
Aggiungete un ticker di notizie a scorrimento al vostro cruscotto o allo schermo dell'atrio.
Pacchetto notizie → API JSON
Alimenta i dati aggregati delle notizie nel vostro cruscotto personalizzato o nella vostra app mobile tramite JSON.
Pacchetto notizie → Webhook
Inviate nuovi articoli ai vostri sistemi interni tramite webhook per un'elaborazione personalizzata.
Insight strategico
Un cruscotto di notizie unificato elimina il sovraccarico di schede. Invece di controllare più siti web, il vostro team vede tutto in un unico posto, aggiornato automaticamente.
Monitoraggio delle newsletter e delle pubblicazioni via e-mail
Molti approfondimenti del settore sono racchiusi nelle newsletter via e-mail. RSS.app converte le newsletter in feed RSS in modo che il vostro team possa leggerle in Slack, incorporarle nei dashboard o elaborarle con gli strumenti di automazione: non è necessario che la casella di posta sia ingombra.
Funziona con
Newsletter → Slack
Condividete i punti salienti della newsletter in un canale Slack dedicato, invece di inoltrare le e-mail.
Newsletter → Widget elenco
Inserite una sezione "Ultime notizie" nel wiki del vostro team o nell'area di lavoro di Notion.
Newsletter → Pipeline Zapier
Estrarre automaticamente gli articoli chiave dalle newsletter e salvarli in Airtable o Google Sheets.
Newsletter → Digest e-mail
Combinate più newsletter in un'unica raccolta settimanale per il vostro team.
Insight strategico
Le newsletter contengono informazioni curate sul settore, spesso più fruibili delle notizie grezze. La conversione in RSS rende questi contenuti ricercabili, condivisibili e automatizzabili.
Automatizzare i flussi di lavoro delle notizie con Zapier, Make e n8n
Trasformate il monitoraggio delle notizie in una pipeline automatizzata. I feed di RSS.app funzionano come trigger in Zapier, Make e n8n, consentendo di creare flussi di lavoro che riassumono, categorizzano, archiviano o ridistribuiscono i contenuti delle notizie senza alcuno sforzo manuale.
Funziona con
Feed di notizie → Riepilogo AI in Slack
Trasmettete gli articoli di notizie a ChatGPT tramite Zapier per inviare a Slack i riepiloghi giornalieri generati dall'intelligenza artificiale.
Notizie → Archivio Fogli Google
Registra automaticamente ogni articolo in un foglio di calcolo per l'analisi delle tendenze e la creazione di rapporti.
Feed di notizie → Avvisi categorizzati
Utilizzate n8n per indirizzare gli articoli a diversi canali Slack in base alle parole chiave dell'argomento.
Feed di notizie → Webhook personalizzato
Inviate i dati grezzi degli articoli alle vostre API interne per l'elaborazione e l'archiviazione personalizzata.
Insight strategico
L'automazione trasforma il monitoraggio delle notizie da lettura passiva a intelligenza attiva. I team possono creare pipeline personalizzate che estraggono, riassumono e distribuiscono esattamente le informazioni di cui hanno bisogno.
Cosa si può fare con i dati delle notizie
RSS.app fornisce gli strumenti necessari per filtrare, tradurre e scalare il monitoraggio delle notizie.
Filtri avanzati
Filtrate le notizie in base a parole chiave, argomenti o modelli per garantire che il vostro team veda solo le storie che contano.
Nessun duplicato
Rimuovere automaticamente gli articoli duplicati quando la stessa storia appare su più fonti.
Traduzione globale
Monitorate le fonti di notizie in lingua straniera e traducete automaticamente gli articoli in oltre 40 lingue.
Fasci di mangimi
Unire i feed di più pubblicazioni in un unico flusso di notizie.
Formati pronti per gli sviluppatori
Esportazione dei dati delle notizie in RSS/XML, JSON o CSV per dashboard e integrazioni personalizzate.
Webhook e automazione
Collegate i feed di notizie a qualsiasi sistema che supporti webhook o trigger RSS.
Trasmettete le notizie ovunque il vostro team lavori
Un'alimentazione. Qualsiasi destinazione.
RSS è un formato XML standardizzato supportato da migliaia di applicazioni. Qualsiasi sistema che accetti gli RSS può consumare i vostri feed di monitoraggio delle notizie, mantenendo i dati portatili e neutrali rispetto ai fornitori.
Domande frequenti
RSS.app genera feed RSS strutturati da fonti di notizie come Google News, blog e siti web. Si forniscono gli argomenti o gli URL che si desidera monitorare e RSS.app crea un URL di feed che viene aggiornato ogni 15-60 minuti. Collegate il feed a Slack, alla posta elettronica o a qualsiasi altro strumento compatibile con gli RSS.
Sì. RSS.app è in grado di generare feed da qualsiasi sito web rilevando automaticamente i nuovi contenuti. Se una pubblicazione o un blog non offre un feed RSS nativo, RSS.app ne crea uno per voi.
Sì. I Feed Bundle consentono di unire i feed di più pubblicazioni, query di Google News e blog in un unico feed unificato. Il vostro team ottiene un unico URL per tutte le notizie, invece di gestire decine di feed separati.
Sì. RSS.app supporta il monitoraggio delle fonti di notizie in qualsiasi lingua. È inoltre possibile attivare la traduzione automatica per convertire gli articoli in lingua straniera nella lingua preferita.
RSS.app fornisce widget incorporabili - pareti di notizie, visualizzazioni di elenchi, ticker e caroselli - che visualizzano il vostro feed di notizie su qualsiasi pagina web. Aggiungete il widget con un semplice snippet HTML. Il feed si aggiorna automaticamente.
Sì. I filtri avanzati consentono di includere o escludere articoli in base a parole chiave, frasi o modelli. Create filtri per far emergere solo le storie rilevanti per il vostro team ed eliminare il rumore.
Sì. RSS.app è in grado di convertire le newsletter e-mail in feed RSS, consentendo di leggerle in Slack, incorporarle nei dashboard o elaborarle con strumenti di automazione invece di ingombrare la casella di posta.
La frequenza di aggiornamento dei feed dipende dal vostro piano. I feed vengono aggiornati ogni 15-60 minuti. Ogni aggiornamento verifica la presenza di nuovi contenuti nella fonte e aggiunge i nuovi elementi al feed.
Che cos'è RSS.app?
RSS.app converte pagine web, profili di social media e fonti online in feed RSS strutturati. Questi feed si aggiornano secondo un programma (ogni 15-60 minuti, a seconda del piano) e possono essere consumati da qualsiasi sistema compatibile con gli RSS.
- Formato XML standardizzato e compatibile con migliaia di strumenti
- Aggiornamento programmato ogni 15-60 minuti, a seconda del piano.
- Funziona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualsiasi lettore RSS.
Iniziare il monitoraggio oggi stesso
Create il vostro primo feed RSS in meno di un minuto. Non è richiesta alcuna carta di credito.