Monitoraggio delle newsletter e delle pubblicazioni via e-mail

Molti approfondimenti del settore sono racchiusi nelle newsletter via e-mail. RSS.app converte le newsletter in feed RSS in modo che il vostro team possa leggerle in Slack, incorporarle nei dashboard o elaborarle con gli strumenti di automazione: non è necessario che la casella di posta sia ingombra.

Funziona con

Slack Slack Email Email Zapier Zapier Widget del sito web Widget del sito web

Newsletter → Slack Condividete i punti salienti della newsletter in un canale Slack dedicato, invece di inoltrare le e-mail. Email Email → RSS.app RSS.app → Slack Slack Configura Newsletter → Widget elenco Inserite una sezione "Ultime notizie" nel wiki del vostro team o nell'area di lavoro di Notion. Email Email → RSS.app RSS.app → HTML HTML Configura Newsletter → Pipeline Zapier Estrarre automaticamente gli articoli chiave dalle newsletter e salvarli in Airtable o Google Sheets. Email Email → RSS.app RSS.app → Zapier Zapier Configura Newsletter → Digest e-mail Combinate più newsletter in un'unica raccolta settimanale per il vostro team. Email Email → RSS.app RSS.app → Email Email Configura