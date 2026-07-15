Bot da Instagram a Slack: condivisione automatica dei post all'istante
Pubblicate automaticamente i nuovi contenuti di Instagram nel vostro spazio di lavoro Slack. Monitorate qualsiasi profilo Instagram e condividete gli aggiornamenti con il vostro team in tempo reale.
Integrazione di Instagram
Creare un feed RSS da qualsiasi profilo o hashtag pubblico di Instagram.
Post automatico su Slack
Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale Slack.
Perché scegliere il bot da Instagram a Slack?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdere mai un post. Il vostro bot monitora Instagram 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Slack.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare un bot da Instagram a Slack
Collegamenti Instagram1
Inserite l'URL di un profilo Instagram pubblico o un hashtag. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Slack2
Aggiungete la nostra app Slack al vostro spazio di lavoro con un solo clic. Scegliete qualsiasi canale per la pubblicazione.
Godetevi l'automazione3
I nuovi messaggi appaiono automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e le impostazioni di notifica.
Integrazione Instagram + Slack
Il modo più semplice per condividere automaticamente i post di Instagram su Slack. Affidato a team di marketing, agenzie e marchi di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da Instagram a Slack
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra Instagram e Slack.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi post vengono condivisi su Slack entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includete o escludete i post per parola chiave, hashtag o didascalia. Condividete solo ciò che è rilevante per il vostro team.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllate il modo in cui i messaggi vengono visualizzati in Slack. Personalizzate la formattazione con immagini, link e allegati.
Supporto multicanale
Inviate messaggi a più canali Slack o spazi di lavoro da un unico feed.
Guardate Instagram to Slack in azione
Chi usa il bot da Instagram a Slack?
Team di marketing e social media
Monitorate gli account dei concorrenti, le partnership con gli influencer e le menzioni dei marchi. Ricevete avvisi immediati nel canale del vostro team.
Team di PR e comunicazione
Tenere traccia della copertura del marchio e delle collaborazioni con gli influencer. Rimanete informati sui contenuti visivi del settore.
Team creativi e di design
Seguite gli account di ispirazione del design e condividete automaticamente le tendenze visive con il vostro team creativo.
Domande frequenti: Bot da Instagram a Slack
Volete automatizzare ancora di più?
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