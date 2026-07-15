Bot
Instagram to Slack Bot
Bot di automazione

Bot da Instagram a Slack: condivisione automatica dei post all'istante

Pubblicate automaticamente i nuovi contenuti di Instagram nel vostro spazio di lavoro Slack. Monitorate qualsiasi profilo Instagram e condividete gli aggiornamenti con il vostro team in tempo reale.

Integrazione di Instagram

Creare un feed RSS da qualsiasi profilo o hashtag pubblico di Instagram.

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Post automatico su Slack

Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale Slack.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da Instagram a Slack?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdere mai un post. Il vostro bot monitora Instagram 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Slack.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare un bot da Instagram a Slack

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Collegamenti Instagram

1

Inserite l'URL di un profilo Instagram pubblico o un hashtag. Creeremo automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Slack

2

Aggiungete la nostra app Slack al vostro spazio di lavoro con un solo clic. Scegliete qualsiasi canale per la pubblicazione.

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Godetevi l'automazione

3

I nuovi messaggi appaiono automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e le impostazioni di notifica.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione Instagram + Slack

Il modo più semplice per condividere automaticamente i post di Instagram su Slack. Affidato a team di marketing, agenzie e marchi di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da Instagram a Slack

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra Instagram e Slack.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi post vengono condivisi su Slack entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per le parole chiave

Includete o escludete i post per parola chiave, hashtag o didascalia. Condividete solo ciò che è rilevante per il vostro team.

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Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllate il modo in cui i messaggi vengono visualizzati in Slack. Personalizzate la formattazione con immagini, link e allegati.

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Supporto multicanale

Inviate messaggi a più canali Slack o spazi di lavoro da un unico feed.

Guardate Instagram to Slack in azione

Nuovo post caricato
Nuovo post caricato
Automatizzato
Condivisi istantaneamente in Slack
Condivisi istantaneamente in Slack

Chi usa il bot da Instagram a Slack?

Team di marketing e social media
Team di marketing e social media

Monitorate gli account dei concorrenti, le partnership con gli influencer e le menzioni dei marchi. Ricevete avvisi immediati nel canale del vostro team.

Team di PR e comunicazione
Team di PR e comunicazione

Tenere traccia della copertura del marchio e delle collaborazioni con gli influencer. Rimanete informati sui contenuti visivi del settore.

Team creativi e di design
Team creativi e di design

Seguite gli account di ispirazione del design e condividete automaticamente le tendenze visive con il vostro team creativo.

Domande frequenti: Bot da Instagram a Slack

Come si collega Instagram a Slack?
È sufficiente inserire l'URL di un profilo Instagram pubblico o un hashtag. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Aggiungete poi la nostra app Slack con un solo clic. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da Instagram a Slack è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi messaggi?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi post ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando viene rilevato un nuovo post, viene condiviso sul vostro canale Slack in pochi secondi.
Posso filtrare i post che vengono condivisi su Slack?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i post in base alle didascalie, agli hashtag o al tipo di contenuto. È possibile filtrare anche per tipo di media.
Posso personalizzare la visualizzazione dei messaggi in Slack?
Sì! Personalizzate la formattazione dei messaggi, comprese didascalie, immagini e link. Aggiungete testo personalizzato e scegliete tra formati di allegati semplici o ricchi.
Funziona con i profili e gli hashtag di Instagram?
Sì, il nostro bot supporta i profili Instagram pubblici e i feed di hashtag. Rintraccia automaticamente creatori, marchi o argomenti di tendenza.
Altre integrazioni

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile