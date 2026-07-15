TikTok to Email Bot: ricevere video nella casella di posta elettronica
Ricevi nuovi video di TikTok direttamente nella tua casella di posta elettronica. Monitorate qualsiasi profilo o hashtag di TikTok e ricevete avvisi via e-mail in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione di TikTok
Creare un feed RSS da qualsiasi profilo TikTok, hashtag o query di ricerca.
Invio automatico alle e-mail
Ogni nuovo video viene consegnato automaticamente alla vostra casella di posta elettronica o al digest.
Perché scegliere il bot TikTok to Email?
Avvisi automatici 24/7
Non perdetevi mai un video. Ricevi notifiche via e-mail per i nuovi upload dei creatori che ti interessano di più.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot TikTok to Email
Connettersi a TikTok1
Inserite l'URL di un qualsiasi profilo TikTok o un hashtag. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Collegare l'e-mail2
Inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete tra avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali.
Godetevi l'automazione3
I nuovi video arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza e il formato delle e-mail.
TikTok + integrazione e-mail
Il modo più semplice per ricevere gli avvisi di TikTok nella propria casella di posta. Perfetto per seguire i creatori, le tendenze e i contenuti dei concorrenti.
Potenti funzionalità per l'automazione di TikTok to Email
Tutto ciò che serve per automatizzare gli avvisi video direttamente nella vostra e-mail.
Modalità istantanea o Digest
Ricevere avvisi e-mail in tempo reale o consolidare in digest giornalieri/settimanali per ridurre l'ingombro della casella di posta.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includete o escludete i video per parola chiave, hashtag o didascalia. Ricevere solo i contenuti più rilevanti.
Modelli di e-mail personalizzati
Controllate il modo in cui i video appaiono nelle e-mail. Includete miniature, link e descrizioni formattate.
Indirizzi e-mail multipli
Inviate avvisi video a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un unico feed.
Guarda TikTok to Email in azione
Chi usa il bot TikTok to Email?
Osservatori di tendenze e marketer
Seguite le tendenze virali e i contenuti dei concorrenti senza accedere a TikTok. Rimanete informati via e-mail.
Gestori di marchi e influencer
Monitorare le partnership con gli influencer e gli ambasciatori del marchio. Ricevete avvisi immediati per le nuove collaborazioni.
Ricercatori di contenuti
Traccia i creatori, le tendenze e i contenuti virali. Archiviate i video importanti nella vostra e-mail per analizzarli.
Domande frequenti: Bot da TikTok a e-mail
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