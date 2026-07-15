Bot
TikTok to Email Bot
Bot di automazione

TikTok to Email Bot: ricevere video nella casella di posta elettronica

Ricevi nuovi video di TikTok direttamente nella tua casella di posta elettronica. Monitorate qualsiasi profilo o hashtag di TikTok e ricevete avvisi via e-mail in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione di TikTok

Creare un feed RSS da qualsiasi profilo TikTok, hashtag o query di ricerca.

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Invio automatico alle e-mail

Ogni nuovo video viene consegnato automaticamente alla vostra casella di posta elettronica o al digest.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot TikTok to Email?

Avvisi automatici 24/7
Avvisi automatici 24/7

Non perdetevi mai un video. Ricevi notifiche via e-mail per i nuovi upload dei creatori che ti interessano di più.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot TikTok to Email

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Connettersi a TikTok

1

Inserite l'URL di un qualsiasi profilo TikTok o un hashtag. Creeremo automaticamente un feed RSS.

stepsStep2Title

Collegare l'e-mail

2

Inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete tra avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali.

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Godetevi l'automazione

3

I nuovi video arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza e il formato delle e-mail.

Crea ora il tuo bot →
TikTok + integrazione e-mail

Il modo più semplice per ricevere gli avvisi di TikTok nella propria casella di posta. Perfetto per seguire i creatori, le tendenze e i contenuti dei concorrenti.

Potenti funzionalità per l'automazione di TikTok to Email

Tutto ciò che serve per automatizzare gli avvisi video direttamente nella vostra e-mail.

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Modalità istantanea o Digest

Ricevere avvisi e-mail in tempo reale o consolidare in digest giornalieri/settimanali per ridurre l'ingombro della casella di posta.

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Filtri intelligenti per le parole chiave

Includete o escludete i video per parola chiave, hashtag o didascalia. Ricevere solo i contenuti più rilevanti.

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Modelli di e-mail personalizzati

Controllate il modo in cui i video appaiono nelle e-mail. Includete miniature, link e descrizioni formattate.

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Indirizzi e-mail multipli

Inviate avvisi video a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un unico feed.

Guarda TikTok to Email in azione

Nuovo video caricato
Nuovo video caricato
Automatizzato
Consegnati istantaneamente alla casella di posta elettronica
Consegnati istantaneamente alla casella di posta elettronica

Chi usa il bot TikTok to Email?

Osservatori di tendenze e marketer
Osservatori di tendenze e marketer

Seguite le tendenze virali e i contenuti dei concorrenti senza accedere a TikTok. Rimanete informati via e-mail.

Gestori di marchi e influencer
Gestori di marchi e influencer

Monitorare le partnership con gli influencer e gli ambasciatori del marchio. Ricevete avvisi immediati per le nuove collaborazioni.

Ricercatori di contenuti
Ricercatori di contenuti

Traccia i creatori, le tendenze e i contenuti virali. Archiviate i video importanti nella vostra e-mail per analizzarli.

Domande frequenti: Bot da TikTok a e-mail

Come si collega TikTok all'e-mail?
È sufficiente inserire l'URL di un qualsiasi profilo TikTok o un hashtag. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi inserire l'indirizzo e-mail e scegliere le preferenze di consegna. La configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot TikTok to Email è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include funzioni di base per l'automazione delle e-mail. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, modelli personalizzati e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi video?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi video ogni 15 minuti su tutti i piani. È possibile ricevere e-mail istantanee o digest consolidati in base alle proprie preferenze.
Posso filtrare quali video vengono inviati alla mia e-mail?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i video in base a didascalie, hashtag o audio. È possibile filtrare anche in base alle metriche di coinvolgimento.
Posso ricevere un digest giornaliero o settimanale invece delle e-mail istantanee?
Sì! Scegliete tra avvisi istantanei via e-mail, digest giornalieri o riepiloghi settimanali. Le e-mail di digest consolidano tutti i nuovi video in un'unica e-mail di facile lettura.
Funziona con i profili e gli hashtag di TikTok?
Sì, il nostro bot supporta i profili TikTok e i feed di hashtag. Rintraccia automaticamente i creatori, i marchi o gli argomenti di tendenza.
Altre integrazioni

Volete automatizzare ancora di più?

Esplora altre potenti opzioni di automazione per il tuo flusso di lavoro

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Impostare l'integrazione
Notizie di Google to Email Bot
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TikTok to Email Bot
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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile