Orchestrazione attiva dei dati normativi
Organizzate le modifiche legislative, le attività delle agenzie e gli aggiornamenti delle policy direttamente nei flussi di lavoro già gestiti dai vostri team legali, di policy e di compliance. Ogni proposta di legge, azione esecutiva e cambiamento ESG raggiunge il team giusto nel momento stesso in cui viene pubblicata.
- Inoltrare i movimenti delle proposte di legge e le modifiche allo stato legislativo dai portali ufficiali direttamente nei flussi di lavoro legali.
- Organizzare l'applicazione dell'agenzia e i dati relativi al periodo di commento in Slack, dashboard o webhook.
- Inserite gli aggiornamenti ESG e delle politiche in Zapier, Make o n8n per attivare risposte automatiche di conformità.
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Articoli trattati
15 min
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Come funziona
RSS.app si colloca tra le fonti e le destinazioni, convertendo qualsiasi contenuto web in feed di dati strutturati.
Fonti
Destinazioni
Come i team delle politiche organizzano i dati normativi
Indirizzare le modifiche legislative ai team giusti
Le modifiche legislative sono importanti solo se arrivano in tempo alle persone giuste. Questa configurazione instrada gli aggiornamenti dalle fonti ufficiali direttamente nei flussi di lavoro del vostro team, in modo che nulla vada perso o ritardato.
Funziona con
Portali legislativi → Avvisi Slack
Congress.gov → Webhook. Notifica istantaneamente ai team legali le modifiche alle proposte di legge, in modo che possano agire prima delle scadenze.
Attività globale dell'agenzia → Cruscotto interno
Feed RSS normativi → Widget HTML. Fornisce ai team politici un feed visivo in tempo reale delle azioni di applicazione e degli aggiornamenti normativi.
Standard ESG → Risposta automatica
ONG ed enti di normazione → Make.com. Inoltrate i requisiti ESG in evoluzione direttamente nei vostri flussi di lavoro per la conformità, senza doverli rivedere manualmente.
Notizie politiche → Briefing esecutivo
Google News → Email Digest. Fornite agli stakeholder aggiornamenti concisi e pronti per le decisioni senza dover fare ore di reportistica manuale.
Insight strategico
Le modifiche legislative possono richiedere mesi, ma il loro impatto operativo è immediato una volta attuate. L'orchestrazione automatizzata garantisce che il team legale veda le modifiche di stato il giorno stesso in cui avvengono, non settimane dopo in una newsletter.
Organizzare i dati di agenzia e di conformità a livello globale
Le agenzie pubblicano migliaia di regolamenti, ordini di consenso e periodi di commento su decine di portali. Organizzate tutte le agenzie in un flusso unificato, in modo che i team di conformità vedano le azioni rilevanti nel momento stesso in cui vengono pubblicate, filtrate in base al vostro settore.
Funziona con
Comunicati stampa dell'Agenzia → Widget Regulatory Pulse
RSS dell'agenzia → RSS.app → Widget HTML. Visualizzate una parete di Regulatory Pulse ad aggiornamento automatico nel portale del vostro ufficio legale.
Scadenze del periodo di commento → Avvisi su Slack
Portali per agenzie → Filtro per parole chiave → Slack. Non perdete mai una scadenza Open for Comment relativa al vostro settore.
Spostamenti della politica internazionale → Bot di Telegram
Commissione europea → Traduzione automatica → Telegram. Monitorate le entità globali nella vostra lingua madre con gli avvisi mobili per i consulenti interni.
Azioni esecutive → Valutazione del rischio JSON
Multe e sanzioni → RSS.app → JSON/Webhook. Trasmettete i dati strutturati sull'applicazione della legge direttamente al vostro strumento GRC o al cruscotto dei rischi.
Insight strategico
Gli enti normativi pubblicano ogni anno migliaia di aggiornamenti su portali frammentati. L'orchestrazione automatica con filtri per parole chiave assicura che il vostro team di conformità veda solo gli annunci che riguardano il vostro settore specifico e la vostra giurisdizione.
Dati ESG e standard nei flussi di lavoro per la conformità
I quadri di riferimento per l'informativa ESG (ISSB, GRI, SASB, CSRD, regole climatiche della SEC) si evolvono più rapidamente di quanto i cicli di reporting riescano a tenere il passo. Organizzate questi aggiornamenti direttamente nell'automazione della conformità, in modo che i team di reporting e IR possano adattarsi ben prima delle scadenze.
Funziona con
Organismi di standardizzazione ESG → Avviso via e-mail
ISSB/SASB/GRI → RSS.app → Email. Ricevi una notifica nel momento in cui vengono aggiornati o pubblicati nuovi standard di rendicontazione ESG.
Notizie di politica ambientale → Widget della rivista
Notizie sulla sostenibilità → RSS.app → Widget HTML. Inserite un notiziario ESG in tempo reale nel vostro portale interno o nella vostra pagina LP.
Annunci COP e Summit → Slack
Vertici globali → Filtro per parole chiave → Slack. Indirizzate i risultati delle principali conferenze (COP, Davos) direttamente al canale del vostro team ESG.
Aggiornamenti delle ONG e del quadro normativo → Automazione della conformità
Pubblicazioni ONG → RSS.app → Zapier/Make. Attivare aggiornamenti automatici delle liste di controllo della conformità quando cambiano i quadri ESG.
Insight strategico
Le normative ESG sono in rapida evoluzione in tutte le giurisdizioni. L'automazione dell'orchestrazione degli aggiornamenti degli standard nei flussi di lavoro per la conformità consente al vostro team di adattare la reportistica e le operazioni prima delle scadenze, evitando costosi tentativi dell'ultimo minuto.
Convalidare l'impatto sul mercato con i media tradizionali
Non tutte le modifiche normative necessitano di un briefing esecutivo, ma solo quelle con un ampio segnale di mercato. Convalidate i cambiamenti di politica tecnica rispetto alla copertura di Reuters, AP e WSJ, in modo che la leadership veda solo gli annunci che richiedono un'azione.
Funziona con
Reuters/WSJ Convalida della politica → Slack
Media tradizionali → Filtro per parole chiave → Slack. Avvisare la leadership solo quando un cambiamento di politica tecnica arriva alla stampa finanziaria mainstream.
Rischio geopolitico → Elenco Widget
Sanzioni/Notizie commerciali → RSS.app → Widget HTML. Seguite le sanzioni internazionali e gli aggiornamenti sulle guerre commerciali che hanno un impatto sulla vostra catena di approvvigionamento.
Copertura della banca centrale → Widget da parete
Notizie macro → RSS.app → Widget HTML. Visualizza un feed curato di annunci delle banche centrali e di copertura dei tassi di interesse per i team politici.
Sentimento dei media → Fogli di Google via Make
Notizie sulla politica → RSS.app → Make/Webhooks. Trasmettere i risultati dei media relativi alla politica a Google Sheets per l'analisi delle tendenze del sentiment.
Insight strategico
Quando i principali media finanziari riferiscono di una modifica normativa, ciò segnala un impatto a livello di mercato. La convalida rispetto alla copertura di Reuters e WSJ aiuta il vostro team a distinguere gli aggiornamenti di routine dagli eventi ad alta priorità che richiedono un'azione esecutiva.
Strumenti per l'intelligence normativa
RSS.app fornisce l'infrastruttura per tracciare, filtrare e distribuire i dati sulle policy ai team legali e di conformità.
Filtri avanzati
Filtrare i feed per giurisdizione, argomento, nome dell'agenzia o modelli di parole chiave personalizzati per visualizzare solo gli aggiornamenti normativi che riguardano il vostro settore specifico e gli obblighi di conformità.
Nessun duplicato
Rimuovete automaticamente gli annunci duplicati quando lo stesso aggiornamento normativo compare su più portali governativi, testate giornalistiche o feed di agenzie.
Traduzione globale
Tradurre regolamenti internazionali, documenti politici in lingua straniera e pubblicazioni governative non in inglese in oltre 40 lingue per il lavoro di conformità transfrontaliera.
Fasci di mangimi
Combinare i feed provenienti da più agenzie di regolamentazione, tracker legislativi e portali governativi in un unico flusso di intelligence unificato per giurisdizione o area politica.
Formati pronti per gli sviluppatori
Esportazione dei dati normativi in RSS/XML, JSON o CSV per l'integrazione con sistemi di gestione della conformità, piattaforme GRC o dashboard di audit personalizzati.
Webhook e automazione
Attivate automaticamente i flussi di lavoro per la conformità quando vengono pubblicate nuove norme. Collegate i feed a Slack, e-mail, Zapier, Make o a qualsiasi sistema che accetti webhook.
Fornire avvisi normativi ovunque
Un unico feed RSS. Qualsiasi flusso di lavoro di conformità.
I feed RSS si integrano in modo nativo con gli strumenti già utilizzati dai team legali e di conformità. Inoltrate gli avvisi normativi ai canali Slack, ai digest delle e-mail, a Microsoft Teams, ai database Notion o alle piattaforme GRC. Collegatevi a Zapier, Make o n8n per creare flussi di lavoro automatizzati di conformità che archiviano gli aggiornamenti, creano ticket e notificano gli stakeholder senza intervento manuale.
Domande frequenti
Sì. RSS.app è in grado di generare feed RSS da qualsiasi sito web governativo, portale legislativo o pagina di agenzia di regolamentazione accessibile al pubblico. Controlla la presenza di nuovi contenuti ogni 15-60 minuti e aggiunge automaticamente le nuove pubblicazioni al feed.
Create feed separati per ogni giurisdizione o agenzia, quindi combinateli in un unico Feed Bundle. È possibile applicare filtri per parole chiave a ciascun feed, in modo da far apparire nel flusso unificato solo gli aggiornamenti pertinenti di ciascuna fonte.
Sì. Impostate dei filtri per parole chiave per termini come "open for comment", "comment period" o "public notice" sui feed delle agenzie di regolamentazione pertinenti. Inviateli a Slack o alle e-mail per una visibilità immediata.
Sì. È possibile creare feed da siti web di ONG, organismi internazionali per il clima, organizzazioni per la definizione di standard ESG e fonti di notizie sulla sostenibilità. Combinateli in un feed di intelligence ESG dedicato al vostro team di reporting.
Sì. I pacchetti di feed consentono di unire i feed della SEC, dell'EPA, dell'EMA e di qualsiasi altra agenzia in un unico feed unificato. In questo modo il vostro team di conformità ha a disposizione un unico URL per tutte le informazioni normative di tutte le agenzie e giurisdizioni.
Sì. La funzione di traduzione globale traduce automaticamente i contenuti dei feed da oltre 40 lingue nella vostra lingua preferita, facilitando il monitoraggio degli enti normativi stranieri e delle organizzazioni politiche internazionali.
RSS.app supporta l'esportazione nei formati RSS/XML, JSON e CSV. È possibile impostare esportazioni automatiche tramite Zapier o Make per inviare gli aggiornamenti normativi a Google Sheets, SharePoint o alla piattaforma GRC per una documentazione pronta per l'audit.
Sì. I piani Enterprise includono intervalli di aggiornamento più rapidi, limiti di alimentazione più elevati, assistenza prioritaria e onboarding dedicato. Contattate il nostro team per discutere i prezzi dei volumi e le configurazioni personalizzate per il vostro ufficio legale o affari governativi.
Che cos'è RSS.app?
RSS.app converte pagine web, profili di social media e fonti online in feed RSS strutturati. Questi feed si aggiornano secondo un programma (ogni 15-60 minuti, a seconda del piano) e possono essere consumati da qualsiasi sistema compatibile con gli RSS.
- Formato XML standardizzato e compatibile con migliaia di strumenti
- Aggiornamento programmato ogni 15-60 minuti, a seconda del piano.
- Funziona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualsiasi lettore RSS.
Iniziare il monitoraggio oggi stesso
Create il vostro primo feed RSS in meno di un minuto. Non è richiesta alcuna carta di credito.