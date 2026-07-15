Bot da YouTube all'e-mail: per ricevere i video nella casella di posta elettronica
Ricevete i nuovi video di YouTube direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Monitorate qualsiasi canale, playlist o ricerca di YouTube e ricevete avvisi via e-mail in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione con YouTube
Creare un feed RSS da qualsiasi canale, playlist o query di ricerca di YouTube.
Invio automatico alle e-mail
Ogni nuovo video viene consegnato automaticamente alla vostra casella di posta elettronica o al digest.
Perché scegliere il Bot YouTube to Email?
Avvisi automatici 24/7
Non perdetevi mai un video. Ricevi notifiche via e-mail per i nuovi upload dei canali che ti interessano di più.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot YouTube to Email
Collegare YouTube1
Inserite l'URL di un canale YouTube, una playlist o una query di ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Collegare l'e-mail2
Inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete tra avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali.
Godetevi l'automazione3
I nuovi video arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza e il formato delle e-mail.
Integrazione YouTube + e-mail
Il modo più semplice per ricevere avvisi video nella vostra casella di posta. Perfetto per monitorare canali, concorrenti e contenuti didattici.
Potenti funzioni per l'automazione da YouTube a e-mail
Tutto ciò che serve per automatizzare gli avvisi video direttamente nella vostra e-mail.
Modalità istantanea o Digest
Ricevere avvisi e-mail in tempo reale o consolidare in digest giornalieri/settimanali per ridurre l'ingombro della casella di posta.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includete o escludete i video per parola chiave, titolo o durata. Ricevere solo i contenuti più rilevanti.
Modelli di e-mail personalizzati
Controllate il modo in cui i video appaiono nelle e-mail. Includete miniature, link e descrizioni formattate.
Indirizzi e-mail multipli
Inviate avvisi video a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un unico feed.
Guarda YouTube to Email in azione
Chi usa il bot YouTube to Email?
Creatori di contenuti e YouTubers
Seguite i canali dei concorrenti e rimanete informati sulle tendenze del settore senza accedere a YouTube.
Ricercatori ed educatori
Seguite i canali didattici e ricevete nuovi video per corsi, ricerche e sviluppo professionale.
Team di marketing e prodotto
Monitorare i canali del marchio, le recensioni dei prodotti e i contenuti del settore. Archiviate i video importanti nella vostra e-mail.
Domande frequenti: Bot da YouTube a e-mail
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