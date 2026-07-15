Bot
YouTube to Email Bot
Bot di automazione

Bot da YouTube all'e-mail: per ricevere i video nella casella di posta elettronica

Ricevete i nuovi video di YouTube direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Monitorate qualsiasi canale, playlist o ricerca di YouTube e ricevete avvisi via e-mail in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione con YouTube

Creare un feed RSS da qualsiasi canale, playlist o query di ricerca di YouTube.

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Invio automatico alle e-mail

Ogni nuovo video viene consegnato automaticamente alla vostra casella di posta elettronica o al digest.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il Bot YouTube to Email?

Avvisi automatici 24/7
Avvisi automatici 24/7

Non perdetevi mai un video. Ricevi notifiche via e-mail per i nuovi upload dei canali che ti interessano di più.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot YouTube to Email

stepsStep1Title

Collegare YouTube

1

Inserite l'URL di un canale YouTube, una playlist o una query di ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.

stepsStep2Title

Collegare l'e-mail

2

Inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete tra avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali.

stepsStep3Title

Godetevi l'automazione

3

I nuovi video arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza e il formato delle e-mail.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione YouTube + e-mail

Il modo più semplice per ricevere avvisi video nella vostra casella di posta. Perfetto per monitorare canali, concorrenti e contenuti didattici.

Potenti funzioni per l'automazione da YouTube a e-mail

Tutto ciò che serve per automatizzare gli avvisi video direttamente nella vostra e-mail.

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Modalità istantanea o Digest

Ricevere avvisi e-mail in tempo reale o consolidare in digest giornalieri/settimanali per ridurre l'ingombro della casella di posta.

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Filtri intelligenti per le parole chiave

Includete o escludete i video per parola chiave, titolo o durata. Ricevere solo i contenuti più rilevanti.

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Modelli di e-mail personalizzati

Controllate il modo in cui i video appaiono nelle e-mail. Includete miniature, link e descrizioni formattate.

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Indirizzi e-mail multipli

Inviate avvisi video a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un unico feed.

Guarda YouTube to Email in azione

Nuovo video caricato
Nuovo video caricato
Automatizzato
Consegnati istantaneamente alla casella di posta elettronica
Consegnati istantaneamente alla casella di posta elettronica

Chi usa il bot YouTube to Email?

Creatori di contenuti e YouTubers
Creatori di contenuti e YouTubers

Seguite i canali dei concorrenti e rimanete informati sulle tendenze del settore senza accedere a YouTube.

Ricercatori ed educatori
Ricercatori ed educatori

Seguite i canali didattici e ricevete nuovi video per corsi, ricerche e sviluppo professionale.

Team di marketing e prodotto
Team di marketing e prodotto

Monitorare i canali del marchio, le recensioni dei prodotti e i contenuti del settore. Archiviate i video importanti nella vostra e-mail.

Domande frequenti: Bot da YouTube a e-mail

Come si collega YouTube alla posta elettronica?
È sufficiente inserire l'URL di un canale YouTube, una playlist o una query di ricerca. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete le vostre preferenze di consegna. La configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot YouTube to Email è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include funzioni di base per l'automazione delle e-mail. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, modelli personalizzati e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi video?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi video ogni 15 minuti su tutti i piani. È possibile ricevere e-mail istantanee o digest consolidati in base alle proprie preferenze.
Posso filtrare quali video vengono inviati alla mia e-mail?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i video in base al titolo, alla descrizione o alla durata. È possibile filtrare anche per tipo di video.
Posso ricevere un digest giornaliero o settimanale invece delle e-mail istantanee?
Sì! Scegliete tra avvisi istantanei via e-mail, digest giornalieri o riepiloghi settimanali. Le e-mail di digest consolidano tutti i nuovi video in un'unica e-mail di facile lettura.
Funziona con i canali, le playlist e le ricerche di YouTube?
Sì, il nostro bot supporta tutti i tipi di contenuti di YouTube: canali, playlist, query di ricerca e persino serie video specifiche o flussi live.
Altre integrazioni

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile