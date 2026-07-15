Bot
TikTok to Telegram Bot
Bot di automazione

Bot da TikTok a Telegram: condivisione automatica dei video all'istante

Pubblicate automaticamente nuovi video TikTok sul vostro canale, gruppo o argomento di Telegram. Monitorate qualsiasi profilo o hashtag TikTok e condividete gli aggiornamenti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione di TikTok

Creare un feed RSS da qualsiasi profilo TikTok, hashtag o query di ricerca.

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Post automatico su Telegram

Ogni nuovo video viene inviato automaticamente al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da TikTok a Telegram?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdere mai un video. Il vostro bot monitora TikTok 24 ore su 24 e pubblica automaticamente nuovi contenuti su Telegram.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot da TikTok a Telegram

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Connettersi a TikTok

1

Inserite l'URL di un qualsiasi profilo TikTok o un hashtag. Creeremo automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Telegram

2

Aggiungete il nostro bot al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram con un solo clic. Non sono necessari token.

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Godetevi l'automazione

3

I nuovi video appaiono automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e la programmazione secondo le vostre esigenze.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione TikTok + Telegram

Il modo più semplice per condividere automaticamente i video di TikTok su Telegram. Affidato dai creatori, dalle comunità e dai team di marketing di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da TikTok a Telegram

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di video tra TikTok e Telegram.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi video vengono pubblicati su Telegram entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per le parole chiave

Includete o escludete i video per parola chiave, hashtag o didascalia. Condividete solo ciò che interessa al vostro pubblico.

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Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllate il modo in cui i video appaiono in Telegram. Aggiungete testo personalizzato, miniature, pulsanti e formattazione ricca.

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Supporto multicanale

Inviate video a più canali, gruppi o argomenti di Telegram da un unico feed.

Vedere TikTok to Telegram in azione

Nuovo video caricato
Nuovo video caricato
Automatizzato
Condiviso in Telegram all'istante
Condiviso in Telegram all'istante

Chi usa il bot da TikTok a Telegram?

Creatori di TikTok
Creatori di TikTok

Condividete automaticamente i vostri video con i fan su Telegram. Fate crescere il vostro pubblico su tutte le piattaforme senza sforzo.

Comunità di tendenze e meme
Comunità di tendenze e meme

Tieni aggiornato il tuo gruppo Telegram con contenuti virali di TikTok, tendenze e intrattenimento in modo automatico.

Marchi e team di marketing
Marchi e team di marketing

Monitorare le partnership con gli influencer, i contenuti dei concorrenti e i video di tendenza. Condividere gli aggiornamenti sui canali del team.

Domande frequenti: Bot da TikTok a Telegram

Come faccio a collegare TikTok a Telegram?
È sufficiente inserire l'URL di un qualsiasi profilo TikTok o un hashtag. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi aggiungete il nostro bot Telegram al vostro canale con un solo clic. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da TikTok a Telegram è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi video?
Il nostro bot controlla la presenza di nuovi video ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando viene rilevato un nuovo video, viene pubblicato sul vostro canale Telegram in pochi secondi.
Posso filtrare i video che vengono pubblicati su Telegram?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i video in base a didascalie, hashtag o audio. È possibile filtrare anche in base alle metriche di coinvolgimento.
Posso personalizzare la visualizzazione dei video in Telegram?
Sì! Personalizzate il formato del messaggio, compresi titolo, miniatura, didascalia e link. Aggiungere testo personalizzato prima o dopo ogni video. Abilitare o disabilitare i rich embed.
Funziona con i profili e gli hashtag di TikTok?
Sì, il nostro bot supporta i profili TikTok e i feed di hashtag. Rintraccia automaticamente i creatori, i marchi o gli argomenti di tendenza.
Altre integrazioni

Volete automatizzare ancora di più?

Esplora altre potenti opzioni di automazione per il tuo flusso di lavoro

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile