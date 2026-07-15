X / Bot da Twitter a Telegram: condivisione automatica dei tweet all'istante
Pubblicate automaticamente nuovi tweet sul vostro canale, gruppo o argomento di Telegram. Monitorate qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o ricerca e condividete gli aggiornamenti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
X / Integrazione con Twitter
Creare un feed RSS da qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o query di ricerca.
Post automatico su Telegram
Ogni nuovo Tweet viene inviato automaticamente al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram.
Perché scegliere il bot da X/Twitter a Telegram?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdere mai un tweet. Il vostro bot monitora X/Twitter 24 ore su 24 e pubblica automaticamente nuovi contenuti su Telegram.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot da X / Twitter a Telegram
Connettiti X / Twitter1
Inserite qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Telegram2
Aggiungete il nostro bot al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram con un solo clic. Non sono necessari token.
Godetevi l'automazione3
I nuovi tweet appaiono automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e la pianificazione secondo le vostre esigenze.
X / Integrazione di Twitter e Telegram
Il modo più semplice per condividere automaticamente i tweet su Telegram. Affidato a creatori di contenuti, community manager e team di marketing di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da X / Twitter a Telegram
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra X / Twitter e Telegram.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi tweet vengono pubblicati su Telegram entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includete o escludete i tweet per parola chiave, hashtag o autore. Condividete solo ciò che interessa al vostro pubblico.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllate come appaiono i tweet in Telegram. Aggiungete testo personalizzato, immagini, pulsanti e formattazione ricca.
Supporto multicanale
Inviate tweet a più canali, gruppi o argomenti di Telegram da un unico feed.
Vedere X / Twitter to Telegram in azione
Chi usa il bot da X/Twitter a Telegram?
Creatori di contenuti e influencer
Condividete automaticamente i vostri tweet con i fan su Telegram. Fate crescere il vostro pubblico su tutte le piattaforme senza sforzo.
Comunità e gruppi di fan
Tenete aggiornata la vostra community di Telegram con i Tweet rilevanti degli account, degli hashtag o degli argomenti preferiti.
Aziende e team di marketing
Monitorare le menzioni del marchio, le attività dei concorrenti e le notizie del settore. Condividete gli aggiornamenti direttamente sui canali del team.
Domande frequenti: X / Bot da Twitter a Telegram
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