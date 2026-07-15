Bot
X / Twitter to Telegram Bot
Bot di automazione

X / Bot da Twitter a Telegram: condivisione automatica dei tweet all'istante

Pubblicate automaticamente nuovi tweet sul vostro canale, gruppo o argomento di Telegram. Monitorate qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o ricerca e condividete gli aggiornamenti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

X / Integrazione con Twitter

Creare un feed RSS da qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o query di ricerca.

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Post automatico su Telegram

Ogni nuovo Tweet viene inviato automaticamente al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da X/Twitter a Telegram?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdere mai un tweet. Il vostro bot monitora X/Twitter 24 ore su 24 e pubblica automaticamente nuovi contenuti su Telegram.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot da X / Twitter a Telegram

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Connettiti X / Twitter

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Inserite qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Telegram

2

Aggiungete il nostro bot al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram con un solo clic. Non sono necessari token.

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Godetevi l'automazione

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I nuovi tweet appaiono automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e la pianificazione secondo le vostre esigenze.

Crea ora il tuo bot →
X / Integrazione di Twitter e Telegram

Il modo più semplice per condividere automaticamente i tweet su Telegram. Affidato a creatori di contenuti, community manager e team di marketing di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da X / Twitter a Telegram

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra X / Twitter e Telegram.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi tweet vengono pubblicati su Telegram entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per le parole chiave

Includete o escludete i tweet per parola chiave, hashtag o autore. Condividete solo ciò che interessa al vostro pubblico.

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Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllate come appaiono i tweet in Telegram. Aggiungete testo personalizzato, immagini, pulsanti e formattazione ricca.

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Supporto multicanale

Inviate tweet a più canali, gruppi o argomenti di Telegram da un unico feed.

Vedere X / Twitter to Telegram in azione

Nuovo Tweet pubblicato
Nuovo Tweet pubblicato
Automatizzato
Condiviso in Telegram all'istante
Condiviso in Telegram all'istante

Chi usa il bot da X/Twitter a Telegram?

Creatori di contenuti e influencer
Creatori di contenuti e influencer

Condividete automaticamente i vostri tweet con i fan su Telegram. Fate crescere il vostro pubblico su tutte le piattaforme senza sforzo.

Comunità e gruppi di fan
Comunità e gruppi di fan

Tenete aggiornata la vostra community di Telegram con i Tweet rilevanti degli account, degli hashtag o degli argomenti preferiti.

Aziende e team di marketing
Aziende e team di marketing

Monitorare le menzioni del marchio, le attività dei concorrenti e le notizie del settore. Condividete gli aggiornamenti direttamente sui canali del team.

Domande frequenti: X / Bot da Twitter a Telegram

Come faccio a collegare X/Twitter a Telegram?
È sufficiente inserire qualsiasi URL di profilo X/Twitter, hashtag, elenco o query di ricerca. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi aggiungete il nostro bot Telegram al vostro canale con un solo clic. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da X/Twitter a Telegram è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot verifica la presenza di nuovi Tweet?
Il nostro bot controlla la presenza di nuovi Tweet ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando viene rilevato un nuovo Tweet, viene pubblicato sul vostro canale Telegram entro pochi secondi.
Posso filtrare i tweet che vengono pubblicati su Telegram?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i tweet in base al contenuto, agli hashtag o agli autori. Potete anche filtrare per tipo di media (immagini, video) e impostare limiti di caratteri.
Posso personalizzare la visualizzazione dei tweet in Telegram?
Sì! Personalizzate il formato del messaggio, compresi titolo, descrizione, immagini e link. Aggiungere testo personalizzato prima o dopo ogni Tweet. Abilitare o disabilitare i rich embed.
Funziona con i profili X/Twitter, gli hashtag e le ricerche?
Sì, il nostro bot supporta tutti i tipi di contenuti di X/Twitter: profili di utenti, hashtag, elenchi, query di ricerca e persino risposte e retweet di account specifici.
Altre integrazioni

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Esplora altre potenti opzioni di automazione per il tuo flusso di lavoro

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile