Crea email con l'integrazione di Discord: Ricevere e-mail nel proprio canale
Hai bisogno di un indirizzo e-mail per ricevere newsletter, notifiche o per inoltrare e-mail, ma preferisci non usare la tua e-mail? Vi forniremo un indirizzo e-mail in grado di ricevere tutte le vostre comunicazioni e di inviarle automaticamente al vostro canale Discord.
Perché scegliere l'e-mail con l'integrazione di Discord?
Messaggistica unificata
Centralizza la comunicazione ricevendo le e-mail e inoltrando tutto a Discord.
Aggiornamenti in tempo reale
Rimanete aggiornati con avvisi e notifiche in tempo reale per le e-mail in arrivo, per non perdere mai informazioni importanti.
Collaborazione senza soluzione di continuità
Migliorate la collaborazione del team condividendo e-mail, avvisi e newsletter pertinenti all'interno di Discord.
Per quali scopi si può usare l'e-mail con l'integrazione di Discord?
Inoltro di e-mail
Inoltrare automaticamente le e-mail selezionate ai canali Discord designati per facilitare l'accesso al team.
Newsletter
Distribuire le principali newsletter organizzative su Discord per tenere tutti informati e impegnati.
Notifiche
Ricevere notifiche immediate e tempestive nel proprio canale Discord per le e-mail nuove o importanti.
Avvisi
Personalizzate e date priorità agli avvisi per e-mail specifiche per evidenziare le informazioni critiche in Discord.
Caratteristiche di base dell'integrazione dell'e-mail con Discord
Scoprite le principali caratteristiche delle e-mail con l'integrazione di Discord.
Inoltro di e-mail
Reindirizzate facilmente le e-mail dalla vostra casella di posta ai canali Discord designati.
Facilità di integrazione
Semplice procedura di configurazione per collegare l'account e-mail a Discord.
Filtraggio delle e-mail
Utilizzate i filtri per assicurarvi che solo le e-mail pertinenti vengano inoltrate ai vostri canali Discord.
Avvisi personalizzabili
Impostate notifiche personalizzate per diversi tipi di e-mail in base alle vostre esigenze.
Controllo dinamico dei canali
Cambiate e personalizzate senza problemi i canali Discord, assicurando che la comunicazione del vostro team sia sempre in linea con l'evoluzione delle esigenze.
Supporto per gli allegati
Inoltrare le e-mail con gli allegati, garantendo una condivisione completa delle informazioni.
Vantaggi dell'uso dell'e-mail con Discord
Efficienza migliorata
Riducete il tempo speso per passare dalla posta elettronica a Discord, migliorando la produttività.
Maggiore consapevolezza del team
Tenete informato il vostro team con l'accesso immediato alle comunicazioni via e-mail in Discord.
Informazioni centralizzate
Consolidate i vostri strumenti di comunicazione, rendendo più facile tenere traccia delle informazioni importanti.
Notifiche personalizzate
Personalizzate le impostazioni degli avvisi per soddisfare le esigenze specifiche del vostro team o del vostro progetto.
Collaborazione inclusiva
Garantire a tutti i membri del team l'accesso agli aggiornamenti cruciali via e-mail, favorendo un ambiente di lavoro più inclusivo.
Facile accesso ai dati storici
Cercare e recuperare le comunicazioni e-mail passate direttamente in Discord.
Dove è possibile utilizzare l'integrazione tra e-mail e Discord?
Squadre aziendali
Migliorare la comunicazione e la collaborazione all'interno dei team aziendali o organizzativi.
Comunità di gioco
Mantenete la vostra comunità di gioco coinvolta e informata con gli ultimi aggiornamenti e le ultime notizie.
Gruppi educativi
Facilitare la comunicazione tra studenti ed educatori, condividendo e-mail e aggiornamenti importanti.
Comunità online
Rafforzate la vostra comunità online centralizzando la comunicazione e la condivisione delle informazioni in Discord.