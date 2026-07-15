Crea email con l'integrazione di Discord: Ricevere e-mail nel proprio canale

Hai bisogno di un indirizzo e-mail per ricevere newsletter, notifiche o per inoltrare e-mail, ma preferisci non usare la tua e-mail? Vi forniremo un indirizzo e-mail in grado di ricevere tutte le vostre comunicazioni e di inviarle automaticamente al vostro canale Discord.

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Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere l'e-mail con l'integrazione di Discord?

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Messaggistica unificata

Centralizza la comunicazione ricevendo le e-mail e inoltrando tutto a Discord.

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Aggiornamenti in tempo reale

Rimanete aggiornati con avvisi e notifiche in tempo reale per le e-mail in arrivo, per non perdere mai informazioni importanti.

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Collaborazione senza soluzione di continuità

Migliorate la collaborazione del team condividendo e-mail, avvisi e newsletter pertinenti all'interno di Discord.

Per quali scopi si può usare l'e-mail con l'integrazione di Discord?

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Inoltro di e-mail

Inoltrare automaticamente le e-mail selezionate ai canali Discord designati per facilitare l'accesso al team.

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Newsletter

Distribuire le principali newsletter organizzative su Discord per tenere tutti informati e impegnati.

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Notifiche

Ricevere notifiche immediate e tempestive nel proprio canale Discord per le e-mail nuove o importanti.

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Avvisi

Personalizzate e date priorità agli avvisi per e-mail specifiche per evidenziare le informazioni critiche in Discord.

Caratteristiche di base dell'integrazione dell'e-mail con Discord

Scoprite le principali caratteristiche delle e-mail con l'integrazione di Discord.

Inoltro di e-mail

Reindirizzate facilmente le e-mail dalla vostra casella di posta ai canali Discord designati.

Inoltro di e-mail

Facilità di integrazione

Semplice procedura di configurazione per collegare l'account e-mail a Discord.

Facilità di integrazione

Filtraggio delle e-mail

Utilizzate i filtri per assicurarvi che solo le e-mail pertinenti vengano inoltrate ai vostri canali Discord.

Filtraggio delle e-mail

Avvisi personalizzabili

Impostate notifiche personalizzate per diversi tipi di e-mail in base alle vostre esigenze.

Avvisi personalizzabili

Controllo dinamico dei canali

Cambiate e personalizzate senza problemi i canali Discord, assicurando che la comunicazione del vostro team sia sempre in linea con l'evoluzione delle esigenze.

Controllo dinamico dei canali

Supporto per gli allegati

Inoltrare le e-mail con gli allegati, garantendo una condivisione completa delle informazioni.

Supporto per gli allegati

Vantaggi dell'uso dell'e-mail con Discord

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Efficienza migliorata

Riducete il tempo speso per passare dalla posta elettronica a Discord, migliorando la produttività.

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Maggiore consapevolezza del team

Tenete informato il vostro team con l'accesso immediato alle comunicazioni via e-mail in Discord.

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Informazioni centralizzate

Consolidate i vostri strumenti di comunicazione, rendendo più facile tenere traccia delle informazioni importanti.

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Notifiche personalizzate

Personalizzate le impostazioni degli avvisi per soddisfare le esigenze specifiche del vostro team o del vostro progetto.

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Collaborazione inclusiva

Garantire a tutti i membri del team l'accesso agli aggiornamenti cruciali via e-mail, favorendo un ambiente di lavoro più inclusivo.

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Facile accesso ai dati storici

Cercare e recuperare le comunicazioni e-mail passate direttamente in Discord.

Dove è possibile utilizzare l'integrazione tra e-mail e Discord?

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Squadre aziendali

Migliorare la comunicazione e la collaborazione all'interno dei team aziendali o organizzativi.

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Comunità di gioco

Mantenete la vostra comunità di gioco coinvolta e informata con gli ultimi aggiornamenti e le ultime notizie.

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Gruppi educativi

Facilitare la comunicazione tra studenti ed educatori, condividendo e-mail e aggiornamenti importanti.

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Comunità online

Rafforzate la vostra comunità online centralizzando la comunicazione e la condivisione delle informazioni in Discord.

Portate la comunicazione della vostra comunità al livello successivo integrandovi ora!