Invia e-mail con l'integrazione di Slack: Ricevere e-mail nel proprio canale

Avete bisogno di un indirizzo e-mail per ricevere newsletter, notifiche o per inoltrare e-mail, ma preferite non utilizzare la vostra e-mail? Vi forniremo un indirizzo e-mail in grado di ricevere tutte le vostre comunicazioni e di inviarle automaticamente al vostro canale Slack.

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Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere la posta elettronica con l'integrazione di Slack?

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Informazioni semplificate

L'integrazione della posta elettronica con Slack centralizza la comunicazione, riducendo la necessità di passare da una piattaforma all'altra.

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Produttività migliorata

Inoltrando le e-mail direttamente a Slack, i team possono discutere e risolvere rapidamente i problemi senza lasciare Slack.

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Gestione dei contenuti

Gli utenti possono impostare regole specifiche per l'inoltro delle e-mail, assicurando che solo le e-mail pertinenti entrino in Slack.

Per quali scopi si può usare l'e-mail con l'integrazione di Slack?

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Inoltro di e-mail

Inoltrare le e-mail ai canali Slack per una rapida condivisione e discussione, mantenendo tutti i membri del team allineati.

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Newsletter

Integrate le newsletter in Slack per fornire al team un facile accesso alle notizie e agli approfondimenti del settore.

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Notifiche

Ricevere notifiche in tempo reale in Slack per migliorare la reattività del team e la gestione delle attività.

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Avvisi

Ottenete avvisi istantanei in Slack per le informazioni critiche, assicurando che il team sia informato e pronto ad agire tempestivamente.

Caratteristiche di base dell'integrazione dell'e-mail con Slack

Scoprite le principali caratteristiche delle e-mail con l'integrazione di Slack.

Inoltro di e-mail

Inoltrare automaticamente le e-mail dalla posta in arrivo ai canali Slack selezionati o ai messaggi diretti, garantendo un accesso tempestivo alle informazioni importanti.

Inoltro di e-mail

Indirizzo e-mail dedicato

Ricevere un indirizzo e-mail unico che può essere utilizzato per inviare e-mail direttamente a Slack, semplificando il processo di integrazione.

Indirizzo e-mail dedicato

Supporto per gli allegati

Le e-mail inoltrate a Slack includono gli allegati, assicurando che tutte le informazioni pertinenti siano prontamente disponibili per la discussione o la consultazione.

Supporto per gli allegati

Avvisi e notifiche

Impostate avvisi personalizzati per ricevere notifiche immediate in Slack per contenuti specifici delle e-mail, migliorando la consapevolezza e la reattività.

Avvisi e notifiche

Contenuto ricercabile

Le e-mail integrate in Slack sono ricercabili, consentendo agli utenti di trovare rapidamente messaggi, allegati o discussioni importanti.

Contenuto ricercabile

Integrazione della newsletter

È possibile inoltrare facilmente le newsletter a Slack, consentendo ai team di rimanere informati sulle tendenze del settore, sugli aggiornamenti aziendali o sulle notizie rilevanti.

Integrazione della newsletter

Vantaggi dell'uso dell'e-mail con Slack

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Informazioni centralizzate

Conservate tutte le comunicazioni importanti in un unico luogo, facilitando l'accesso e la consultazione delle informazioni necessarie da parte dei team.

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Collaborazione migliorata

Incoraggiate le discussioni e le collaborazioni in tempo reale sui contenuti delle e-mail direttamente all'interno di Slack, favorendo un flusso di lavoro più dinamico.

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Risparmio di tempo

Riducete la necessità di controllare costantemente le e-mail e di passare da una piattaforma all'altra, risparmiando tempo e ottimizzando i flussi di lavoro.

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Maggiore trasparenza

Condividendo le e-mail in Slack, i team ottengono visibilità sulle comunicazioni che altrimenti potrebbero rimanere isolate nelle singole caselle di posta.

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Flussi di lavoro personalizzati

L'integrazione può essere adattata alle esigenze specifiche del team, consentendo processi di comunicazione più efficienti ed efficaci.

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Accessibilità migliorata

Accedete alle comunicazioni e-mail importanti all'interno di Slack da qualsiasi dispositivo, assicurando che le informazioni critiche siano sempre a portata di mano.

Dove si può usare l'e-mail con Slack?

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Gestione del progetto

Mantenere le comunicazioni e gli aggiornamenti relativi al progetto all'interno di Slack, assicurando che i membri del team siano allineati e informati.

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Assistenza clienti

Inoltrare le richieste o i feedback dei clienti dall'e-mail a Slack, consentendo tempi di risposta e risoluzione dei problemi più rapidi.

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Vendite e marketing

Integrate i lead di vendita o le newsletter di marketing in Slack, consentendo ai team di discutere le strategie e i passi successivi.

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Risorse umane

Condividete le e-mail relative alle risorse umane, come gli aggiornamenti delle politiche o gli annunci aziendali, direttamente in Slack.

Integrate ora l'e-mail con Slack - Migliorate la produttività del vostro team!