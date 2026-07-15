Invia e-mail con l'integrazione di Telegram: Ricevi email nel tuo canale e gruppo

Avete bisogno di un indirizzo e-mail per ricevere newsletter, notifiche o per inoltrare e-mail, ma preferite non usare la vostra e-mail? Vi forniremo un indirizzo e-mail in grado di ricevere tutte le vostre comunicazioni e di inviarle automaticamente al vostro canale o gruppo Telegram.

headerTitle
Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere le e-mail con l'integrazione di Telegram?

benefitsCard1Title

Aggiornamenti istantanei

Ricevere notifiche e-mail in tempo reale in Telegram, per non perdere mai le comunicazioni importanti.

benefitsCard2Title

Accesso facile

Accedete alle vostre e-mail direttamente da Telegram, facilitando risposte e decisioni più rapide.

benefitsCard3Title

Collaborazione migliorata

Condividete senza problemi i contenuti delle e-mail con i membri del team su Telegram, promuovendo un lavoro di squadra efficiente e lo scambio di informazioni.

Per quali scopi si può usare l'e-mail con l'integrazione di Telegram?

bot-integrations-common-new:canUseCard1Title

Inoltro di e-mail

Inviate automaticamente le e-mail importanti a una chat o a un canale Telegram per un accesso e un'azione rapidi.

bot-integrations-common-new:canUseCard2Title

Newsletter

Ricevete le vostre newsletter preferite direttamente su Telegram, rimanendo informati senza l'ingombro delle e-mail.

bot-integrations-common-new:canUseCard3Title

Notifiche

Ricevere notifiche e-mail cruciali in Telegram per una consapevolezza e una risposta tempestive.

bot-integrations-common-new:canUseCard4Title

Avvisi

Ricevere avvisi istantanei su Telegram per gli aggiornamenti urgenti, per garantire un'attenzione e un'azione immediate.

Caratteristiche di base dell'utilizzo dell'e-mail con Telegram

Scoprite le principali caratteristiche delle e-mail con l'integrazione di Telegram.

Inoltro di e-mail

Inoltrare facilmente le e-mail dalla posta in arrivo ai canali Telegram o ai messaggi personali.

Inoltro di e-mail

Condivisione di gruppo

Condividere le e-mail importanti con i gruppi Telegram, assicurando che i membri del team interessati siano informati e coinvolti.

Condivisione di gruppo

Supporto per i file allegati

Inviate e ricevete allegati e-mail tramite Telegram, mantenendo tutte le informazioni necessarie in un unico posto.

Supporto per i file allegati

Avvisi e notifiche

Personalizzate le vostre notifiche e-mail da inviare a Telegram in base a filtri specifici o parole chiave.

Avvisi e notifiche

Anteprime dei link

Ottenete le anteprime dei link contenuti nelle e-mail direttamente nei vostri messaggi di Telegram, fornendo un contesto prima dell'apertura.

Anteprime dei link

Storia ricercabile

Trovate rapidamente le e-mail e le conversazioni passate in Telegram, grazie alla sua robusta funzionalità di ricerca.

Storia ricercabile

Vantaggi dell'uso dell'e-mail su Telegram

featuresCard1Title

Comunicazione immediata

Riducete i ritardi nelle comunicazioni via e-mail ricevendo notifiche istantanee da Telegram.

featuresCard2Title

Informazioni centralizzate

Conservate tutte le informazioni e le comunicazioni pertinenti in un luogo accessibile.

featuresCard3Title

Convenienza mobile

Accedete alle e-mail e alle notifiche in movimento con l'app mobile di Telegram, per essere sempre connessi.

featuresCard4Title

Miglioramento delle dinamiche di squadra

Favorire un ambiente di squadra più reattivo e coeso centralizzando la comunicazione su Telegram.

featuresCard5Title

Integrazione personalizzabile

Impostate l'integrazione in base alle esigenze specifiche del vostro team, ottimizzando il flusso di lavoro e la produttività.

featuresCard6Title

Comunicazione sicura

Approfittate delle funzioni di crittografia e sicurezza di Telegram per gestire le comunicazioni via e-mail.

Dove si può usare l'e-mail per Telegram?

useCasesCard1Title

Lavoro a distanza

Migliorate la comunicazione e la collaborazione tra team remoti o distribuiti integrando la posta elettronica con Telegram.

useCasesCard2Title

Aggiornamenti del progetto

Semplificate la comunicazione del progetto condividendo aggiornamenti e notifiche via e-mail attraverso i canali Telegram.

useCasesCard3Title

Assistenza clienti

Migliorate i tempi di risposta e il coordinamento del team inoltrando le e-mail dell'assistenza clienti a un canale Telegram dedicato.

useCasesCard4Title

Coordinamento eventi

Facilitare la pianificazione e gli aggiornamenti dell'evento centralizzando le comunicazioni via e-mail in un canale Telegram dedicato all'evento.

Inizia a integrare la tua email con Telegram oggi stesso e trasforma la tua efficienza comunicativa!