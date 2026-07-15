Bot da Facebook a Discord: condivisione automatica dei post all'istante
Pubblicate automaticamente gli aggiornamenti delle pagine e dei gruppi Facebook sul vostro server Discord. Monitorate qualsiasi pagina o gruppo pubblico e condividete i contenuti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione con Facebook
Create un feed RSS da qualsiasi pagina, gruppo o profilo pubblico di Facebook.
Post automatico su Discord
Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale Discord tramite webhook.
Perché scegliere il bot da Facebook a Discord?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdere mai nuovi contenuti. Il bot monitora le pagine Facebook 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Discord.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot da Facebook a Discord
Collegati a Facebook1
Inserite l'URL di qualsiasi pagina o gruppo pubblico di Facebook. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Discord2
Create un webhook Discord nel vostro server e incollate l'URL. Ci vogliono solo 30 secondi.
Godetevi l'automazione3
I messaggi appaiono automaticamente su Discord. Personalizzate i filtri, la formattazione e il programma di pubblicazione.
Integrazione Facebook + Discord
Il modo più semplice per condividere automaticamente i post di Facebook su Discord. Affidato alle comunità di gioco, ai server dei fan e alle comunità dei marchi di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da Facebook a Discord
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra Facebook e Discord.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi messaggi vengono condivisi su Discord entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per i contenuti
Includete o escludete i post per parola chiave, tipo di contenuto o coinvolgimento. Condividete solo ciò che conta di più.
Formattazione incorporata personalizzata
Controllare il modo in cui i messaggi appaiono in Discord. Personalizzate gli embed con testo, immagini e formattazione.
Supporto multicanale
Inviare messaggi a più canali o server Discord da un'unica fonte Facebook.
Vedere Facebook to Discord in azione
Personalizzare l'aspetto del bot da Facebook a Discord
È possibile aggiungere facilmente un webhook, che offre funzionalità di modifica avanzate e la possibilità di creare un bot unico.
Aggiungere un webhook
Dopo aver creato il vostro bot da Facebook a Discord, andate nelle impostazioni per aggiungere un webhook e personalizzare il modo in cui i post appaiono nel vostro server Discord.
Cambiare il nome del bot
Dopo la creazione del webhook, è disponibile una nuova serie di opzioni che consentono di personalizzare e modificare il nome del bot in base alle proprie preferenze.
Carica Avatar
Inoltre, la nostra piattaforma vi offre la possibilità di modificare facilmente l'avatar del vostro bot, garantendo una presenza distintiva e riconoscibile del vostro bot all'interno della comunità Discord.
Elementi della carta
Controllate il modo in cui il vostro bot viene presentato: personalizzate il titolo, la descrizione, le immagini, l'autore e altro ancora con la nostra piattaforma. Personalizzate il contenuto del vostro bot.
Chi usa il bot da Facebook a Discord?
Comunità di gioco e di fan
Condividete gli aggiornamenti della pagina Facebook con la vostra comunità Discord. Tenete informati i fan su novità e annunci.
Responsabili della comunità del marchio
Pubblicare contenuti del marchio da Facebook a Discord. Costruire il coinvolgimento della comunità su tutte le piattaforme.
Server basati sugli interessi
Condividete contenuti Facebook rilevanti con i membri di Discord. Mantenete attive le discussioni con contenuti freschi.
Migliorare Discord con l'integrazione dei feed RSS
Migliorate il vostro Discord con l'integrazione dei feed RSS, con canali, webhook, bot personalizzati, embed, supporto multi-server, menzioni, azioni e filtri avanzati.
Canali Discord
Collegate o modificate i canali desiderati direttamente da Discord per gestire e visualizzare facilmente i contenuti RSS dove sono più rilevanti per la vostra comunità.
Incorporazione di Discord
Adattare l'aspetto dei messaggi Discord incorporati allo stile del vostro server, rendendo i contenuti RSS visivamente attraenti e coerenti con il vostro branding.
Supporto per più server
Collegare e gestire più server Discord da un'unica interfaccia, consentendo di distribuire in modo efficiente gli aggiornamenti dei feed RSS in varie comunità
Menzioni e ruoli
Utilizzate le menzioni per notificare a utenti o ruoli specifici la pubblicazione di contenuti RSS rilevanti, assicurando che gli aggiornamenti importanti raggiungano tempestivamente il pubblico giusto.
Azioni Discord
Impostate azioni automatiche per pubblicare post specifici da feed RSS in base a condizioni o trigger definiti, semplificando la gestione e la distribuzione dei contenuti.
Filtri Discord
Configurate filtri avanzati per controllare con precisione quali contenuti RSS vengono visualizzati sul vostro server, consentendovi di evidenziare le informazioni più pertinenti per la vostra comunità.
Domande frequenti: Bot da Facebook a Discord
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