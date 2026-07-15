Facebook to Email Bot: ricevere i post nella casella di posta elettronica
Ricevete gli aggiornamenti delle pagine e dei gruppi di Facebook direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Monitorate qualsiasi pagina o gruppo pubblico e ricevete avvisi via e-mail in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione con Facebook
Create un feed RSS da qualsiasi pagina, gruppo o profilo pubblico di Facebook.
Invio automatico alle e-mail
Ogni nuovo post viene consegnato automaticamente alla vostra casella di posta elettronica o al digest.
Perché scegliere il Facebook to Email Bot?
Avvisi automatici 24/7
Non perdetevi mai i nuovi contenuti. Ricevi notifiche via e-mail per i nuovi post delle pagine e dei gruppi che ti interessano.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot Facebook-Email
Collegati a Facebook1
Inserite l'URL di qualsiasi pagina o gruppo pubblico di Facebook. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Collegare l'e-mail2
Inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete tra avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali.
Godetevi l'automazione3
I messaggi arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza e il formato delle e-mail.
Integrazione Facebook + e-mail
Il modo più semplice per monitorare le pagine Facebook via e-mail. Perfetto per il monitoraggio dei concorrenti, del marchio e per l'ispirazione dei contenuti.
Potenti funzioni per l'automazione da Facebook a e-mail
Tutto ciò di cui avete bisogno per automatizzare gli avvisi di Facebook direttamente nella vostra e-mail.
Modalità istantanea o Digest
Ricevere avvisi e-mail in tempo reale o consolidare in digest giornalieri/settimanali per ridurre l'ingombro della casella di posta.
Filtri intelligenti per i contenuti
Includete o escludete i post per parola chiave, tipo di contenuto o coinvolgimento. Ricevere solo gli aggiornamenti più rilevanti.
Modelli di e-mail personalizzati
Controllare il modo in cui i post appaiono nelle e-mail. Includete testo, immagini e contenuti formattati.
Indirizzi e-mail multipli
Inviate avvisi a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un'unica fonte Facebook.
Guardate Facebook to Email in azione
Chi usa il bot Facebook to Email?
Squadre di intelligence competitiva
Monitorate le pagine Facebook dei concorrenti senza seguirli. Ricevete gli aggiornamenti nella vostra casella di posta elettronica.
Professionisti del marketing
Seguite gli influencer e i marchi del settore. Raccogliete ispirazione per i contenuti e rimanete informati sulle tendenze.
Responsabili del marchio
Monitorare le proprie pagine e i contenuti rivolti ai clienti. Archiviate i post importanti nella vostra e-mail.
Domande frequenti: Bot da Facebook a e-mail
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