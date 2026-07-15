Bot
Facebook to Email Bot
Bot di automazione

Facebook to Email Bot: ricevere i post nella casella di posta elettronica

Ricevete gli aggiornamenti delle pagine e dei gruppi di Facebook direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Monitorate qualsiasi pagina o gruppo pubblico e ricevete avvisi via e-mail in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione con Facebook

Create un feed RSS da qualsiasi pagina, gruppo o profilo pubblico di Facebook.

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Invio automatico alle e-mail

Ogni nuovo post viene consegnato automaticamente alla vostra casella di posta elettronica o al digest.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il Facebook to Email Bot?

Avvisi automatici 24/7
Avvisi automatici 24/7

Non perdetevi mai i nuovi contenuti. Ricevi notifiche via e-mail per i nuovi post delle pagine e dei gruppi che ti interessano.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot Facebook-Email

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Collegati a Facebook

1

Inserite l'URL di qualsiasi pagina o gruppo pubblico di Facebook. Creeremo automaticamente un feed RSS.

stepsStep2Title

Collegare l'e-mail

2

Inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete tra avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali.

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Godetevi l'automazione

3

I messaggi arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza e il formato delle e-mail.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione Facebook + e-mail

Il modo più semplice per monitorare le pagine Facebook via e-mail. Perfetto per il monitoraggio dei concorrenti, del marchio e per l'ispirazione dei contenuti.

Potenti funzioni per l'automazione da Facebook a e-mail

Tutto ciò di cui avete bisogno per automatizzare gli avvisi di Facebook direttamente nella vostra e-mail.

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Modalità istantanea o Digest

Ricevere avvisi e-mail in tempo reale o consolidare in digest giornalieri/settimanali per ridurre l'ingombro della casella di posta.

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Filtri intelligenti per i contenuti

Includete o escludete i post per parola chiave, tipo di contenuto o coinvolgimento. Ricevere solo gli aggiornamenti più rilevanti.

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Modelli di e-mail personalizzati

Controllare il modo in cui i post appaiono nelle e-mail. Includete testo, immagini e contenuti formattati.

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Indirizzi e-mail multipli

Inviate avvisi a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un'unica fonte Facebook.

Guardate Facebook to Email in azione

Pubblicato un nuovo post su Facebook
Pubblicato un nuovo post su Facebook
Automatizzato
Consegnati istantaneamente alla casella di posta elettronica
Consegnati istantaneamente alla casella di posta elettronica

Chi usa il bot Facebook to Email?

Squadre di intelligence competitiva
Squadre di intelligence competitiva

Monitorate le pagine Facebook dei concorrenti senza seguirli. Ricevete gli aggiornamenti nella vostra casella di posta elettronica.

Professionisti del marketing
Professionisti del marketing

Seguite gli influencer e i marchi del settore. Raccogliete ispirazione per i contenuti e rimanete informati sulle tendenze.

Responsabili del marchio
Responsabili del marchio

Monitorare le proprie pagine e i contenuti rivolti ai clienti. Archiviate i post importanti nella vostra e-mail.

Domande frequenti: Bot da Facebook a e-mail

Come si collega Facebook all'e-mail?
È sufficiente inserire l'URL di qualsiasi pagina o gruppo pubblico di Facebook. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete le vostre preferenze di consegna. La configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot Facebook to Email è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include funzioni di base per l'automazione delle e-mail. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, modelli personalizzati e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi messaggi?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi post ogni 15 minuti su tutti i piani. È possibile ricevere e-mail istantanee o digest consolidati in base alle proprie preferenze.
Posso filtrare quali messaggi vengono inviati alla mia e-mail?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i post in base al contenuto, al tipo (testo, foto, video) o alle metriche di coinvolgimento.
Posso ricevere un digest giornaliero o settimanale invece delle e-mail istantanee?
Sì! Scegliete tra avvisi istantanei via e-mail, digest giornalieri o riepiloghi settimanali. Le e-mail di digest consolidano tutti i nuovi post in un'unica e-mail di facile lettura.
Funziona con le pagine, i gruppi e i profili di Facebook?
Sì, il nostro bot supporta le pagine e i gruppi pubblici di Facebook. I gruppi e i profili privati richiedono metodi di accesso diversi.
Altre integrazioni

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile