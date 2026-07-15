Bot da Facebook a Slack: condivisione automatica dei post all'istante
Pubblicate automaticamente gli aggiornamenti delle pagine e dei gruppi di Facebook nel vostro spazio di lavoro Slack. Monitorate qualsiasi pagina o gruppo pubblico e condividete i contenuti con il vostro team in tempo reale.
Integrazione con Facebook
Create un feed RSS da qualsiasi pagina, gruppo o profilo pubblico di Facebook.
Post automatico su Slack
Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale Slack.
Perché scegliere il bot da Facebook a Slack?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdete mai nuovi contenuti. Il vostro bot monitora le pagine di Facebook 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Slack.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot da Facebook a Slack
Collegati a Facebook1
Inserite l'URL di qualsiasi pagina o gruppo pubblico di Facebook. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Slack2
Aggiungete la nostra app Slack al vostro spazio di lavoro con un solo clic. Scegliete qualsiasi canale per la pubblicazione.
Godetevi l'automazione3
I messaggi appaiono automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e le impostazioni di notifica.
Integrazione Facebook + Slack
Il modo più semplice per condividere automaticamente i post di Facebook su Slack. Affidato a team di marketing, agenzie e aziende di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da Facebook a Slack
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra Facebook e Slack.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi post vengono condivisi su Slack entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per i contenuti
Includete o escludete i post per parola chiave, tipo di contenuto o coinvolgimento. Condividete solo ciò che è rilevante per il vostro team.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllate il modo in cui i messaggi vengono visualizzati in Slack. Personalizzate la formattazione con testo, immagini e allegati.
Supporto multicanale
Inviate post a più canali Slack o spazi di lavoro da un'unica fonte Facebook.
Guardate Facebook to Slack in azione
Chi usa il bot da Facebook a Slack?
Team Marketing e Social
Monitorare le pagine dei concorrenti e degli influencer del settore. Ricevete notifiche istantanee di nuovi contenuti nel canale del vostro team.
Squadre dell'agenzia
Tracciare le pagine e le campagne Facebook dei clienti. Condividere gli aggiornamenti direttamente sui canali del progetto.
Responsabili del marchio
Monitorate le pagine del vostro marchio e le attività dei concorrenti. Rimanete informati senza lasciare Slack.
Domande frequenti: Bot da Facebook a Slack
Volete automatizzare ancora di più?
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