Bot
Facebook to Slack Bot
Bot di automazione

Bot da Facebook a Slack: condivisione automatica dei post all'istante

Pubblicate automaticamente gli aggiornamenti delle pagine e dei gruppi di Facebook nel vostro spazio di lavoro Slack. Monitorate qualsiasi pagina o gruppo pubblico e condividete i contenuti con il vostro team in tempo reale.

Integrazione con Facebook

Create un feed RSS da qualsiasi pagina, gruppo o profilo pubblico di Facebook.

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Post automatico su Slack

Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale Slack.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da Facebook a Slack?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdete mai nuovi contenuti. Il vostro bot monitora le pagine di Facebook 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Slack.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot da Facebook a Slack

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Collegati a Facebook

1

Inserite l'URL di qualsiasi pagina o gruppo pubblico di Facebook. Creeremo automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Slack

2

Aggiungete la nostra app Slack al vostro spazio di lavoro con un solo clic. Scegliete qualsiasi canale per la pubblicazione.

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Godetevi l'automazione

3

I messaggi appaiono automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e le impostazioni di notifica.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione Facebook + Slack

Il modo più semplice per condividere automaticamente i post di Facebook su Slack. Affidato a team di marketing, agenzie e aziende di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da Facebook a Slack

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra Facebook e Slack.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi post vengono condivisi su Slack entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per i contenuti

Includete o escludete i post per parola chiave, tipo di contenuto o coinvolgimento. Condividete solo ciò che è rilevante per il vostro team.

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Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllate il modo in cui i messaggi vengono visualizzati in Slack. Personalizzate la formattazione con testo, immagini e allegati.

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Supporto multicanale

Inviate post a più canali Slack o spazi di lavoro da un'unica fonte Facebook.

Guardate Facebook to Slack in azione

Pubblicato un nuovo post su Facebook
Pubblicato un nuovo post su Facebook
Automatizzato
Condivisi istantaneamente in Slack
Condivisi istantaneamente in Slack

Chi usa il bot da Facebook a Slack?

Team Marketing e Social
Team Marketing e Social

Monitorare le pagine dei concorrenti e degli influencer del settore. Ricevete notifiche istantanee di nuovi contenuti nel canale del vostro team.

Squadre dell'agenzia
Squadre dell'agenzia

Tracciare le pagine e le campagne Facebook dei clienti. Condividere gli aggiornamenti direttamente sui canali del progetto.

Responsabili del marchio
Responsabili del marchio

Monitorate le pagine del vostro marchio e le attività dei concorrenti. Rimanete informati senza lasciare Slack.

Domande frequenti: Bot da Facebook a Slack

Come si collega Facebook a Slack?
È sufficiente inserire l'URL di qualsiasi pagina o gruppo pubblico di Facebook. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Aggiungete poi la nostra app Slack con un solo clic. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da Facebook a Slack è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi messaggi?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi post ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando vengono rilevati nuovi contenuti, vengono pubblicati sul vostro canale Slack in pochi secondi.
Posso filtrare i post che vengono condivisi su Slack?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i post in base al contenuto, al tipo (testo, foto, video) o alle metriche di coinvolgimento.
Posso personalizzare la visualizzazione dei messaggi in Slack?
Sì! Personalizzate la formattazione dei messaggi, compresi testo, immagini e link. Aggiungete testo personalizzato e scegliete tra formati di allegati semplici o ricchi.
Funziona con le pagine, i gruppi e i profili di Facebook?
Sì, il nostro bot supporta le pagine e i gruppi pubblici di Facebook. I gruppi e i profili privati richiedono metodi di accesso diversi.
Altre integrazioni

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile