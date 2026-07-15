Bot
Facebook to Telegram Bot
Bot di automazione

Bot da Facebook a Telegram: condivisione automatica dei post all'istante

Pubblicate automaticamente gli aggiornamenti delle pagine e dei gruppi di Facebook sul vostro canale Telegram. Monitorate qualsiasi pagina o gruppo pubblico e condividete i contenuti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione con Facebook

Create un feed RSS da qualsiasi pagina, gruppo o profilo pubblico di Facebook.

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Post automatico su Telegram

Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da Facebook a Telegram?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdete mai nuovi contenuti. Il vostro bot monitora le pagine di Facebook 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Telegram.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot da Facebook a Telegram

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Collegati a Facebook

1

Inserite l'URL di qualsiasi pagina o gruppo pubblico di Facebook. Creeremo automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Telegram

2

Aggiungete il nostro bot al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram con un solo clic. Non sono necessari token.

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Godetevi l'automazione

3

I messaggi appaiono automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e la pianificazione secondo le vostre esigenze.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione Facebook + Telegram

Il modo più semplice per condividere automaticamente i post di Facebook su Telegram. Affidato ai social media manager, alle comunità e ai marchi di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da Facebook a Telegram

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra Facebook e Telegram.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi post vengono condivisi su Telegram entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per i contenuti

Includete o escludete i post per parola chiave, tipo di contenuto o coinvolgimento. Condividete solo ciò che conta di più.

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Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllate il modo in cui i post appaiono in Telegram. Aggiungete testo personalizzato, immagini, pulsanti e formattazione ricca.

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Supporto multicanale

Inviate messaggi a più canali, gruppi o argomenti di Telegram da un'unica fonte di Facebook.

Guardate Facebook a Telegram in azione

Pubblicato un nuovo post su Facebook
Pubblicato un nuovo post su Facebook
Automatizzato
Condiviso in Telegram all'istante
Condiviso in Telegram all'istante

Chi usa il bot da Facebook a Telegram?

Responsabili dei social media
Responsabili dei social media

Il cross-post dei contenuti del cliente da Facebook a Telegram avviene automaticamente. Risparmiate ore di condivisione manuale.

Amministratori della Comunità
Amministratori della Comunità

Tenete aggiornata la vostra comunità Telegram con i contenuti e le discussioni pertinenti della pagina Facebook.

Marchi e aziende
Marchi e aziende

Estendete la portata di Facebook a Telegram. Condividete automaticamente annunci, promozioni e aggiornamenti.

Domande frequenti: Bot da Facebook a Telegram

Come faccio a collegare Facebook a Telegram?
È sufficiente inserire l'URL di qualsiasi pagina o gruppo pubblico di Facebook. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi aggiungete il nostro bot Telegram al vostro canale con un solo clic. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da Facebook a Telegram è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi messaggi?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi post ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando vengono rilevati nuovi contenuti, vengono pubblicati sul vostro canale Telegram in pochi secondi.
Posso filtrare i post che vengono condivisi su Telegram?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i post in base al contenuto, al tipo (testo, foto, video) o alle metriche di coinvolgimento.
Posso personalizzare la visualizzazione dei messaggi in Telegram?
Sì! Personalizzate il formato dei messaggi, compresi testo, immagini e link. Aggiungere testo personalizzato prima o dopo ogni messaggio. Abilitare o disabilitare i rich embed.
Funziona con le pagine, i gruppi e i profili di Facebook?
Sì, il nostro bot supporta le pagine e i gruppi pubblici di Facebook. I gruppi e i profili privati richiedono metodi di accesso diversi.
Altre integrazioni

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile