Bot da Facebook a Telegram: condivisione automatica dei post all'istante
Pubblicate automaticamente gli aggiornamenti delle pagine e dei gruppi di Facebook sul vostro canale Telegram. Monitorate qualsiasi pagina o gruppo pubblico e condividete i contenuti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione con Facebook
Create un feed RSS da qualsiasi pagina, gruppo o profilo pubblico di Facebook.
Post automatico su Telegram
Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram.
Perché scegliere il bot da Facebook a Telegram?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdete mai nuovi contenuti. Il vostro bot monitora le pagine di Facebook 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Telegram.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot da Facebook a Telegram
Collegati a Facebook1
Inserite l'URL di qualsiasi pagina o gruppo pubblico di Facebook. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Telegram2
Aggiungete il nostro bot al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram con un solo clic. Non sono necessari token.
Godetevi l'automazione3
I messaggi appaiono automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e la pianificazione secondo le vostre esigenze.
Integrazione Facebook + Telegram
Il modo più semplice per condividere automaticamente i post di Facebook su Telegram. Affidato ai social media manager, alle comunità e ai marchi di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da Facebook a Telegram
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra Facebook e Telegram.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi post vengono condivisi su Telegram entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per i contenuti
Includete o escludete i post per parola chiave, tipo di contenuto o coinvolgimento. Condividete solo ciò che conta di più.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllate il modo in cui i post appaiono in Telegram. Aggiungete testo personalizzato, immagini, pulsanti e formattazione ricca.
Supporto multicanale
Inviate messaggi a più canali, gruppi o argomenti di Telegram da un'unica fonte di Facebook.
Guardate Facebook a Telegram in azione
Chi usa il bot da Facebook a Telegram?
Responsabili dei social media
Il cross-post dei contenuti del cliente da Facebook a Telegram avviene automaticamente. Risparmiate ore di condivisione manuale.
Amministratori della Comunità
Tenete aggiornata la vostra comunità Telegram con i contenuti e le discussioni pertinenti della pagina Facebook.
Marchi e aziende
Estendete la portata di Facebook a Telegram. Condividete automaticamente annunci, promozioni e aggiornamenti.
Domande frequenti: Bot da Facebook a Telegram
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