Bot
Reddit to Discord Bot
Bot di automazione

Bot da Reddit a Discord: condivisione automatica dei post all'istante

Pubblicate automaticamente i contenuti di Reddit sul vostro server Discord. Monitorate qualsiasi subreddit, utente o ricerca: condividete i contenuti migliori in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione di Reddit

Creare un feed RSS da qualsiasi subreddit, utente Reddit o query di ricerca.

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Post automatico su Discord

Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale Discord tramite webhook.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da Reddit a Discord?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdere mai i contenuti di tendenza. Il bot monitora i subreddit 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Discord.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot da Reddit a Discord

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Collegare Reddit

1

Inserite qualsiasi subreddit, profilo utente o query di ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Discord

2

Create un webhook Discord nel vostro server e incollate l'URL. Ci vogliono solo 30 secondi.

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Godetevi l'automazione

3

I messaggi appaiono automaticamente su Discord. Personalizzate i filtri, la formattazione e il programma di pubblicazione.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione Reddit + Discord

Il modo più semplice per condividere automaticamente i contenuti di Reddit su Discord. Affidato alle comunità di gioco, ai server di hobby e ai gruppi di discussione di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da Reddit a Discord

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra Reddit e Discord.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I messaggi caldi vengono condivisi su Discord entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per i contenuti

Filtrare in base a stile, upvotes, parole chiave o tipo di post. Condividete solo i contenuti migliori di qualsiasi subreddit.

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Formattazione incorporata personalizzata

Controllare il modo in cui i messaggi vengono visualizzati in Discord. Personalizzate gli embed con titolo, punteggio e formattazione ricca.

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Supporto multicanale

Inviare messaggi a più canali o server Discord da un singolo subreddit.

Vedere Reddit to Discord in azione

Pubblicato un nuovo post su Reddit
Pubblicato un nuovo post su Reddit
Automatizzato
Condiviso in Discord istantaneamente
Condiviso in Discord istantaneamente

Personalizzare l'aspetto del bot Reddit to Discord

È possibile aggiungere facilmente un webhook, che offre funzionalità di modifica avanzate e la possibilità di creare un bot unico.

Aggiungere un webhook
Aggiungere un webhook

Dopo aver creato il bot Reddit to Discord, andare nelle impostazioni per aggiungere un webhook e personalizzare il modo in cui i post appaiono nel server Discord.

Cambiare il nome del bot
Cambiare il nome del bot

Dopo la creazione del webhook, è disponibile una nuova serie di opzioni che consentono di personalizzare e modificare il nome del bot in base alle proprie preferenze.

Carica Avatar
Carica Avatar

Inoltre, la nostra piattaforma vi offre la possibilità di modificare facilmente l'avatar del vostro bot, garantendo una presenza distintiva e riconoscibile del vostro bot all'interno della comunità Discord.

Elementi della carta
Elementi della carta

Controllate il modo in cui il vostro bot viene presentato: personalizzate il titolo, la descrizione, le immagini, l'autore e altro ancora con la nostra piattaforma. Personalizzate il contenuto del vostro bot.

Chi usa il bot da Reddit a Discord?

Comunità di gioco
Comunità di gioco

Condividete i post rilevanti del subreddit con il vostro server Discord. Tenere aggiornati i membri sulle novità e le discussioni del gioco.

Server per hobby e interessi
Server per hobby e interessi

Condividere automaticamente i contenuti dei subreddit di nicchia. Mantenete la vostra comunità impegnata con nuove discussioni.

Server di meme e intrattenimento
Server di meme e intrattenimento

Pubblicazione automatica dei contenuti più importanti dai subreddits di meme. Mantenete il vostro server attivo con i post di tendenza.

Migliorare Discord con l'integrazione dei feed RSS

Migliorate il vostro Discord con l'integrazione dei feed RSS, con canali, webhook, bot personalizzati, embed, supporto multi-server, menzioni, azioni e filtri avanzati.

Canali Discord
Canali Discord

Collegate o modificate i canali desiderati direttamente da Discord per gestire e visualizzare facilmente i contenuti RSS dove sono più rilevanti per la vostra comunità.

Incorporazione di Discord
Incorporazione di Discord

Adattare l'aspetto dei messaggi Discord incorporati allo stile del vostro server, rendendo i contenuti RSS visivamente attraenti e coerenti con il vostro branding.

Supporto per più server
Supporto per più server

Collegare e gestire più server Discord da un'unica interfaccia, consentendo di distribuire in modo efficiente gli aggiornamenti dei feed RSS in varie comunità

Menzioni e ruoli
Menzioni e ruoli

Utilizzate le menzioni per notificare a utenti o ruoli specifici la pubblicazione di contenuti RSS rilevanti, assicurando che gli aggiornamenti importanti raggiungano tempestivamente il pubblico giusto.

Azioni Discord
Azioni Discord

Impostate azioni automatiche per pubblicare post specifici da feed RSS in base a condizioni o trigger definiti, semplificando la gestione e la distribuzione dei contenuti.

Filtri Discord
Filtri Discord

Configurate filtri avanzati per controllare con precisione quali contenuti RSS vengono visualizzati sul vostro server, consentendovi di evidenziare le informazioni più pertinenti per la vostra comunità.

Domande frequenti: Bot da Reddit a Discord

Come si collega Reddit a Discord?
È sufficiente inserire l'URL di un subreddit, il profilo di un utente o una query di ricerca. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi creare un webhook Discord e incollare l'URL. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da Reddit a Discord è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi messaggi?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi messaggi ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando vengono rilevati nuovi contenuti, vengono pubblicati sul vostro canale Discord in pochi secondi.
Posso filtrare i messaggi che vengono condivisi su Discord?
Assolutamente! Filtrate in base all'attrattiva del post, ai voti minimi, alle parole chiave, al tipo di post (testo, link, immagine, video) e altro ancora.
Posso personalizzare la visualizzazione dei messaggi in Discord?
Sì! Personalizzare gli embed di Discord, compresi titolo, punteggio, link ai commenti e contenuto. Aggiungete testo personalizzato e attivate o disattivate i rich embed.
Funziona con qualsiasi subreddit?
Sì, il nostro bot supporta tutti i subreddit pubblici, i profili utente, i multireddit e le query di ricerca. I subreddit privati non sono accessibili.
Altre integrazioni

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile