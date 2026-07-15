Bot da Reddit a Discord: condivisione automatica dei post all'istante
Pubblicate automaticamente i contenuti di Reddit sul vostro server Discord. Monitorate qualsiasi subreddit, utente o ricerca: condividete i contenuti migliori in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione di Reddit
Creare un feed RSS da qualsiasi subreddit, utente Reddit o query di ricerca.
Post automatico su Discord
Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale Discord tramite webhook.
Perché scegliere il bot da Reddit a Discord?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdere mai i contenuti di tendenza. Il bot monitora i subreddit 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Discord.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot da Reddit a Discord
Collegare Reddit1
Inserite qualsiasi subreddit, profilo utente o query di ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Discord2
Create un webhook Discord nel vostro server e incollate l'URL. Ci vogliono solo 30 secondi.
Godetevi l'automazione3
I messaggi appaiono automaticamente su Discord. Personalizzate i filtri, la formattazione e il programma di pubblicazione.
Integrazione Reddit + Discord
Il modo più semplice per condividere automaticamente i contenuti di Reddit su Discord. Affidato alle comunità di gioco, ai server di hobby e ai gruppi di discussione di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da Reddit a Discord
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra Reddit e Discord.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I messaggi caldi vengono condivisi su Discord entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per i contenuti
Filtrare in base a stile, upvotes, parole chiave o tipo di post. Condividete solo i contenuti migliori di qualsiasi subreddit.
Formattazione incorporata personalizzata
Controllare il modo in cui i messaggi vengono visualizzati in Discord. Personalizzate gli embed con titolo, punteggio e formattazione ricca.
Supporto multicanale
Inviare messaggi a più canali o server Discord da un singolo subreddit.
Vedere Reddit to Discord in azione
Personalizzare l'aspetto del bot Reddit to Discord
È possibile aggiungere facilmente un webhook, che offre funzionalità di modifica avanzate e la possibilità di creare un bot unico.
Aggiungere un webhook
Dopo aver creato il bot Reddit to Discord, andare nelle impostazioni per aggiungere un webhook e personalizzare il modo in cui i post appaiono nel server Discord.
Cambiare il nome del bot
Dopo la creazione del webhook, è disponibile una nuova serie di opzioni che consentono di personalizzare e modificare il nome del bot in base alle proprie preferenze.
Carica Avatar
Inoltre, la nostra piattaforma vi offre la possibilità di modificare facilmente l'avatar del vostro bot, garantendo una presenza distintiva e riconoscibile del vostro bot all'interno della comunità Discord.
Elementi della carta
Controllate il modo in cui il vostro bot viene presentato: personalizzate il titolo, la descrizione, le immagini, l'autore e altro ancora con la nostra piattaforma. Personalizzate il contenuto del vostro bot.
Chi usa il bot da Reddit a Discord?
Comunità di gioco
Condividete i post rilevanti del subreddit con il vostro server Discord. Tenere aggiornati i membri sulle novità e le discussioni del gioco.
Server per hobby e interessi
Condividere automaticamente i contenuti dei subreddit di nicchia. Mantenete la vostra comunità impegnata con nuove discussioni.
Server di meme e intrattenimento
Pubblicazione automatica dei contenuti più importanti dai subreddits di meme. Mantenete il vostro server attivo con i post di tendenza.
Migliorare Discord con l'integrazione dei feed RSS
Migliorate il vostro Discord con l'integrazione dei feed RSS, con canali, webhook, bot personalizzati, embed, supporto multi-server, menzioni, azioni e filtri avanzati.
Canali Discord
Collegate o modificate i canali desiderati direttamente da Discord per gestire e visualizzare facilmente i contenuti RSS dove sono più rilevanti per la vostra comunità.
Incorporazione di Discord
Adattare l'aspetto dei messaggi Discord incorporati allo stile del vostro server, rendendo i contenuti RSS visivamente attraenti e coerenti con il vostro branding.
Supporto per più server
Collegare e gestire più server Discord da un'unica interfaccia, consentendo di distribuire in modo efficiente gli aggiornamenti dei feed RSS in varie comunità
Menzioni e ruoli
Utilizzate le menzioni per notificare a utenti o ruoli specifici la pubblicazione di contenuti RSS rilevanti, assicurando che gli aggiornamenti importanti raggiungano tempestivamente il pubblico giusto.
Azioni Discord
Impostate azioni automatiche per pubblicare post specifici da feed RSS in base a condizioni o trigger definiti, semplificando la gestione e la distribuzione dei contenuti.
Filtri Discord
Configurate filtri avanzati per controllare con precisione quali contenuti RSS vengono visualizzati sul vostro server, consentendovi di evidenziare le informazioni più pertinenti per la vostra comunità.
Domande frequenti: Bot da Reddit a Discord
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