Reddit to Email Bot: ricevere i post nella casella di posta elettronica
Ricevete i post di Reddit direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Monitorate qualsiasi subreddit, utente o ricerca e ricevete avvisi via e-mail in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione di Reddit
Creare un feed RSS da qualsiasi subreddit, utente Reddit o query di ricerca.
Invio automatico alle e-mail
Ogni nuovo post viene consegnato automaticamente alla vostra casella di posta elettronica o al digest.
Perché scegliere il Bot Reddit to Email?
Avvisi automatici 24/7
Non perdere mai i contenuti di tendenza. Ricevi notifiche via e-mail per i nuovi post dei subreddit che ti interessano.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot Reddit to Email
Collegare Reddit1
Inserite qualsiasi subreddit, profilo utente o query di ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Collegare l'e-mail2
Inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete tra avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali.
Godetevi l'automazione3
I messaggi arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza e il formato delle e-mail.
Integrazione Reddit + Email
Il modo più semplice per monitorare Reddit via e-mail. Perfetto per seguire le discussioni, le menzioni dei marchi e le tendenze del settore.
Potenti funzioni per l'automazione di Reddit to Email
Tutto ciò di cui avete bisogno per automatizzare gli avvisi di Reddit direttamente nella vostra e-mail.
Modalità istantanea o Digest
Ricevere avvisi e-mail in tempo reale o consolidare in digest giornalieri/settimanali per ridurre l'ingombro della casella di posta.
Filtri intelligenti per i contenuti
Filtrare in base all'attrattiva, ai voti positivi, alle parole chiave o al tipo di post. Ricevere solo i post più rilevanti.
Modelli di e-mail personalizzati
Controllare il modo in cui i post appaiono nelle e-mail. Includete titolo, contenuto, punteggio e testo formattato.
Indirizzi e-mail multipli
Inviate avvisi a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un singolo subreddit.
Vedere Reddit to Email in azione
Chi usa il bot Reddit to Email?
Ricercatori di mercato
Monitorate le discussioni del settore e il feedback degli utenti. Ricevete gli aggiornamenti nella vostra casella di posta per analizzarli.
Team Brand e PR
Tenere traccia delle menzioni del marchio e delle discussioni con i clienti. Ricevere avvisi istantanei per le situazioni sensibili al tempo.
Curatori di contenuti
Scoprite i contenuti di tendenza dei subreddit di nicchia. Ricevi l'ispirazione direttamente nella tua e-mail.
Domande frequenti: Bot da Reddit a Email
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