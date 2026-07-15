Bot
Reddit to Email Bot
Bot di automazione

Reddit to Email Bot: ricevere i post nella casella di posta elettronica

Ricevete i post di Reddit direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Monitorate qualsiasi subreddit, utente o ricerca e ricevete avvisi via e-mail in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione di Reddit

Creare un feed RSS da qualsiasi subreddit, utente Reddit o query di ricerca.

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Invio automatico alle e-mail

Ogni nuovo post viene consegnato automaticamente alla vostra casella di posta elettronica o al digest.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il Bot Reddit to Email?

Avvisi automatici 24/7
Avvisi automatici 24/7

Non perdere mai i contenuti di tendenza. Ricevi notifiche via e-mail per i nuovi post dei subreddit che ti interessano.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot Reddit to Email

stepsStep1Title

Collegare Reddit

1

Inserite qualsiasi subreddit, profilo utente o query di ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.

stepsStep2Title

Collegare l'e-mail

2

Inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete tra avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali.

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Godetevi l'automazione

3

I messaggi arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza e il formato delle e-mail.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione Reddit + Email

Il modo più semplice per monitorare Reddit via e-mail. Perfetto per seguire le discussioni, le menzioni dei marchi e le tendenze del settore.

Potenti funzioni per l'automazione di Reddit to Email

Tutto ciò di cui avete bisogno per automatizzare gli avvisi di Reddit direttamente nella vostra e-mail.

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Modalità istantanea o Digest

Ricevere avvisi e-mail in tempo reale o consolidare in digest giornalieri/settimanali per ridurre l'ingombro della casella di posta.

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Filtri intelligenti per i contenuti

Filtrare in base all'attrattiva, ai voti positivi, alle parole chiave o al tipo di post. Ricevere solo i post più rilevanti.

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Modelli di e-mail personalizzati

Controllare il modo in cui i post appaiono nelle e-mail. Includete titolo, contenuto, punteggio e testo formattato.

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Indirizzi e-mail multipli

Inviate avvisi a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un singolo subreddit.

Vedere Reddit to Email in azione

Pubblicato un nuovo post su Reddit
Pubblicato un nuovo post su Reddit
Automatizzato
Consegnati istantaneamente alla casella di posta elettronica
Consegnati istantaneamente alla casella di posta elettronica

Chi usa il bot Reddit to Email?

Ricercatori di mercato
Ricercatori di mercato

Monitorate le discussioni del settore e il feedback degli utenti. Ricevete gli aggiornamenti nella vostra casella di posta per analizzarli.

Team Brand e PR
Team Brand e PR

Tenere traccia delle menzioni del marchio e delle discussioni con i clienti. Ricevere avvisi istantanei per le situazioni sensibili al tempo.

Curatori di contenuti
Curatori di contenuti

Scoprite i contenuti di tendenza dei subreddit di nicchia. Ricevi l'ispirazione direttamente nella tua e-mail.

Domande frequenti: Bot da Reddit a Email

Come si collega Reddit alla posta elettronica?
È sufficiente inserire un URL di un subreddit, un profilo utente o una query di ricerca. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete le vostre preferenze di consegna. La configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot Reddit to Email è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include funzioni di base per l'automazione delle e-mail. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, modelli personalizzati e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi messaggi?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi post ogni 15 minuti su tutti i piani. È possibile ricevere e-mail istantanee o digest consolidati in base alle proprie preferenze.
Posso filtrare quali messaggi vengono inviati alla mia e-mail?
Assolutamente! Filtrate in base all'attrattiva del post, ai voti minimi, alle parole chiave, al tipo di post (testo, link, immagine, video) e altro ancora.
Posso ricevere un digest giornaliero o settimanale invece delle e-mail istantanee?
Sì! Scegliete tra avvisi istantanei via e-mail, digest giornalieri o riepiloghi settimanali. Le e-mail di digest consolidano tutti i nuovi post in un'unica e-mail di facile lettura.
Funziona con qualsiasi subreddit?
Sì, il nostro bot supporta tutti i subreddit pubblici, i profili utente, i multireddit e le query di ricerca. I subreddit privati non sono accessibili.
Altre integrazioni

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile