Bot da Reddit a Slack: condivisione automatica dei post all'istante
Pubblicate automaticamente i contenuti di Reddit nel vostro spazio di lavoro Slack. Monitorate qualsiasi subreddit, utente o ricerca e condividete i contenuti rilevanti con il vostro team in tempo reale.
Integrazione di Reddit
Creare un feed RSS da qualsiasi subreddit, utente Reddit o query di ricerca.
Post automatico su Slack
Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale Slack.
Perché scegliere il Reddit to Slack Bot?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdete mai i contenuti di tendenza. Il vostro bot monitora i subreddit 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Slack.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare un bot da Reddit a Slack
Collegare Reddit1
Inserite qualsiasi subreddit, profilo utente o query di ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Slack2
Aggiungete la nostra app Slack al vostro spazio di lavoro con un solo clic. Scegliete qualsiasi canale per la pubblicazione.
Godetevi l'automazione3
I messaggi appaiono automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e le impostazioni di notifica.
Integrazione Reddit + Slack
Il modo più semplice per condividere automaticamente i contenuti di Reddit su Slack. Affidato ai team di prodotto, ai marketer e ai ricercatori di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da Reddit a Slack
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra Reddit e Slack.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I post caldi vengono condivisi su Slack entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per i contenuti
Filtrare in base al fascino, ai voti positivi, alle parole chiave o al tipo di post. Condividete solo ciò che è rilevante per il vostro team.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllate il modo in cui i post vengono visualizzati in Slack. Personalizzate la formattazione con titolo, punteggio e allegati.
Supporto multicanale
Inviate messaggi a più canali Slack o spazi di lavoro da un singolo subreddit.
Vedere Reddit to Slack in azione
Chi usa il bot da Reddit a Slack?
Team di prodotto e sviluppo
Monitorate i subreddit di settore per raccogliere i feedback degli utenti, le richieste di funzionalità e le discussioni con i concorrenti.
Team di marketing e ricerca
Tracciare le menzioni del marchio e le discussioni del settore. Raccogliere informazioni di mercato dai subreddits rilevanti.
Team di successo del cliente
Monitorare i subreddit relativi all'assistenza. Ricevere avvisi quando i clienti discutono del vostro prodotto.
Domande frequenti: Bot da Reddit a Slack
Volete automatizzare ancora di più?
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