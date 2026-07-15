Bot
Reddit to Slack Bot
Bot di automazione

Bot da Reddit a Slack: condivisione automatica dei post all'istante

Pubblicate automaticamente i contenuti di Reddit nel vostro spazio di lavoro Slack. Monitorate qualsiasi subreddit, utente o ricerca e condividete i contenuti rilevanti con il vostro team in tempo reale.

Integrazione di Reddit

Creare un feed RSS da qualsiasi subreddit, utente Reddit o query di ricerca.

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Post automatico su Slack

Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale Slack.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il Reddit to Slack Bot?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdete mai i contenuti di tendenza. Il vostro bot monitora i subreddit 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Slack.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare un bot da Reddit a Slack

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Collegare Reddit

1

Inserite qualsiasi subreddit, profilo utente o query di ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Slack

2

Aggiungete la nostra app Slack al vostro spazio di lavoro con un solo clic. Scegliete qualsiasi canale per la pubblicazione.

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Godetevi l'automazione

3

I messaggi appaiono automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e le impostazioni di notifica.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione Reddit + Slack

Il modo più semplice per condividere automaticamente i contenuti di Reddit su Slack. Affidato ai team di prodotto, ai marketer e ai ricercatori di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da Reddit a Slack

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra Reddit e Slack.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I post caldi vengono condivisi su Slack entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per i contenuti

Filtrare in base al fascino, ai voti positivi, alle parole chiave o al tipo di post. Condividete solo ciò che è rilevante per il vostro team.

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Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllate il modo in cui i post vengono visualizzati in Slack. Personalizzate la formattazione con titolo, punteggio e allegati.

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Supporto multicanale

Inviate messaggi a più canali Slack o spazi di lavoro da un singolo subreddit.

Vedere Reddit to Slack in azione

Pubblicato un nuovo post su Reddit
Pubblicato un nuovo post su Reddit
Automatizzato
Condivisi istantaneamente in Slack
Condivisi istantaneamente in Slack

Chi usa il bot da Reddit a Slack?

Team di prodotto e sviluppo
Team di prodotto e sviluppo

Monitorate i subreddit di settore per raccogliere i feedback degli utenti, le richieste di funzionalità e le discussioni con i concorrenti.

Team di marketing e ricerca
Team di marketing e ricerca

Tracciare le menzioni del marchio e le discussioni del settore. Raccogliere informazioni di mercato dai subreddits rilevanti.

Team di successo del cliente
Team di successo del cliente

Monitorare i subreddit relativi all'assistenza. Ricevere avvisi quando i clienti discutono del vostro prodotto.

Domande frequenti: Bot da Reddit a Slack

Come si collega Reddit a Slack?
È sufficiente inserire l'URL di un subreddit, il profilo di un utente o una query di ricerca. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Aggiungete poi la nostra app Slack con un solo clic. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da Reddit a Slack è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi messaggi?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi post ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando vengono rilevati nuovi contenuti, vengono pubblicati sul vostro canale Slack in pochi secondi.
Posso filtrare i post che vengono condivisi su Slack?
Assolutamente! Filtrate in base all'attrattiva del post, ai voti minimi, alle parole chiave, al tipo di post (testo, link, immagine, video) e altro ancora.
Posso personalizzare la visualizzazione dei messaggi in Slack?
Sì! Personalizzate la formattazione dei messaggi, compresi titolo, punteggio, link ai commenti e contenuto. Scegliete tra i formati semplici o ricchi di allegati.
Funziona con qualsiasi subreddit?
Sì, il nostro bot supporta tutti i subreddit pubblici, i profili utente, i multireddit e le query di ricerca. I subreddit privati non sono accessibili.
Altre integrazioni

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile