Bot
Reddit to Telegram Bot
Bot di automazione

Bot da Reddit a Telegram: condivisione automatica dei post all'istante

Pubblicate automaticamente i contenuti di Reddit sul vostro canale Telegram. Monitorate qualsiasi subreddit, utente o ricerca: condividete i contenuti migliori in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione di Reddit

Creare un feed RSS da qualsiasi subreddit, utente Reddit o query di ricerca.

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Post automatico su Telegram

Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da Reddit a Telegram?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdete mai i contenuti di tendenza. Il vostro bot monitora i subreddit 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Telegram.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot da Reddit a Telegram

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Collegare Reddit

1

Inserite qualsiasi subreddit, profilo utente o query di ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Telegram

2

Aggiungete il nostro bot al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram con un solo clic. Non sono necessari token.

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Godetevi l'automazione

3

I messaggi appaiono automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e la pianificazione secondo le vostre esigenze.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione Reddit + Telegram

Il modo più semplice per condividere automaticamente i contenuti di Reddit su Telegram. Affidato dai community manager, dai curatori di contenuti e dagli appassionati di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da Reddit a Telegram

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra Reddit e Telegram.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I post caldi vengono condivisi su Telegram entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per i contenuti

Filtrare in base a stile, upvotes, parole chiave o tipo di post. Condividete solo i contenuti migliori di qualsiasi subreddit.

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Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllate il modo in cui i post appaiono in Telegram. Aggiungete testo personalizzato, immagini, pulsanti e formattazione ricca.

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Supporto multicanale

Inviate messaggi a più canali, gruppi o argomenti di Telegram da un singolo subreddit.

Vedere Reddit to Telegram in azione

Pubblicato un nuovo post su Reddit
Pubblicato un nuovo post su Reddit
Automatizzato
Condiviso in Telegram all'istante
Condiviso in Telegram all'istante

Chi usa il bot da Reddit a Telegram?

Curatori della comunità
Curatori della comunità

Condividete automaticamente i migliori contenuti di Reddit con il vostro pubblico di Telegram. Curatela senza sforzo manuale.

Gruppi di interesse di nicchia
Gruppi di interesse di nicchia

Tenete aggiornata la vostra community di Telegram con discussioni rilevanti sui subreddit e post di tendenza.

Notizie e osservatori di tendenze
Notizie e osservatori di tendenze

Monitorate i subreddit delle ultime notizie e condividete i contenuti di tendenza su Telegram in tempo reale.

Domande frequenti: Bot da Reddit a Telegram

Come faccio a collegare Reddit a Telegram?
È sufficiente inserire un URL di un subreddit, un profilo utente o una query di ricerca. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi aggiungete il nostro bot Telegram al vostro canale con un solo clic. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da Reddit a Telegram è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi messaggi?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi post ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando vengono rilevati nuovi contenuti, vengono pubblicati sul vostro canale Telegram in pochi secondi.
Posso filtrare i post che vengono condivisi su Telegram?
Assolutamente! Filtrate in base all'attrattiva del post, ai voti minimi, alle parole chiave, al tipo di post (testo, link, immagine, video) e altro ancora.
Posso personalizzare la visualizzazione dei messaggi in Telegram?
Sì! Personalizzate il formato del messaggio, compresi titolo, punteggio, link ai commenti e contenuto. Aggiungete un testo personalizzato prima o dopo ogni messaggio.
Funziona con qualsiasi subreddit?
Sì, il nostro bot supporta tutti i subreddit pubblici, i profili utente, i multireddit e le query di ricerca. I subreddit privati non sono accessibili.
Altre integrazioni

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile