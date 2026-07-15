Bot da Reddit a Telegram: condivisione automatica dei post all'istante
Pubblicate automaticamente i contenuti di Reddit sul vostro canale Telegram. Monitorate qualsiasi subreddit, utente o ricerca: condividete i contenuti migliori in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione di Reddit
Creare un feed RSS da qualsiasi subreddit, utente Reddit o query di ricerca.
Post automatico su Telegram
Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram.
Perché scegliere il bot da Reddit a Telegram?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdete mai i contenuti di tendenza. Il vostro bot monitora i subreddit 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Telegram.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot da Reddit a Telegram
Collegare Reddit1
Inserite qualsiasi subreddit, profilo utente o query di ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Telegram2
Aggiungete il nostro bot al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram con un solo clic. Non sono necessari token.
Godetevi l'automazione3
I messaggi appaiono automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e la pianificazione secondo le vostre esigenze.
Integrazione Reddit + Telegram
Il modo più semplice per condividere automaticamente i contenuti di Reddit su Telegram. Affidato dai community manager, dai curatori di contenuti e dagli appassionati di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da Reddit a Telegram
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra Reddit e Telegram.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I post caldi vengono condivisi su Telegram entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per i contenuti
Filtrare in base a stile, upvotes, parole chiave o tipo di post. Condividete solo i contenuti migliori di qualsiasi subreddit.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllate il modo in cui i post appaiono in Telegram. Aggiungete testo personalizzato, immagini, pulsanti e formattazione ricca.
Supporto multicanale
Inviate messaggi a più canali, gruppi o argomenti di Telegram da un singolo subreddit.
Vedere Reddit to Telegram in azione
Chi usa il bot da Reddit a Telegram?
Curatori della comunità
Condividete automaticamente i migliori contenuti di Reddit con il vostro pubblico di Telegram. Curatela senza sforzo manuale.
Gruppi di interesse di nicchia
Tenete aggiornata la vostra community di Telegram con discussioni rilevanti sui subreddit e post di tendenza.
Notizie e osservatori di tendenze
Monitorate i subreddit delle ultime notizie e condividete i contenuti di tendenza su Telegram in tempo reale.
Domande frequenti: Bot da Reddit a Telegram
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