Bot
RSS Feed to Email Bot
Bot di automazione

Feed RSS to Email Bot: ricevere gli aggiornamenti nella casella di posta elettronica

Ricevete i contenuti dei feed RSS direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Collegate qualsiasi feed RSS per ricevere automaticamente articoli, podcast e aggiornamenti. Non è necessario alcun codice.

Integrazione dei feed RSS

Collegate qualsiasi URL di feed RSS. Funziona con blog, siti di notizie, podcast e altro ancora.

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Invio automatico alle e-mail

Ogni nuovo articolo viene consegnato automaticamente alla vostra casella di posta elettronica o al digest.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il Bot da Feed RSS a Email?

Avvisi automatici 24/7
Avvisi automatici 24/7

Non perdetevi mai i nuovi contenuti. Ricevi notifiche via e-mail per i nuovi articoli dei feed che ti interessano.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot per la trasmissione dei feed RSS alle e-mail

stepsStep1Title

Collegare il feed RSS

1

Inserite qualsiasi URL di feed RSS. Funziona con blog, siti di notizie, podcast e altro ancora.

stepsStep2Title

Collegare l'e-mail

2

Inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete tra avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali.

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Godetevi l'automazione

3

Gli articoli arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza e il formato delle e-mail.

Crea ora il tuo bot →
Feed RSS + integrazione e-mail

Il modo più semplice per ricevere gli aggiornamenti RSS via e-mail. Perfetto per la curatela dei contenuti, il monitoraggio delle notizie e per rimanere informati.

Potenti funzioni per l'automazione da feed RSS a e-mail

Tutto ciò che serve per automatizzare gli avvisi RSS direttamente nella vostra e-mail.

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Modalità istantanea o Digest

Ricevere avvisi e-mail in tempo reale o consolidare in digest giornalieri/settimanali per ridurre l'ingombro della casella di posta.

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Filtri intelligenti per i contenuti

Includete o escludete gli articoli per parola chiave, categoria o autore. Ricevere solo i contenuti più rilevanti.

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Modelli di e-mail personalizzati

Controllate il modo in cui gli elementi appaiono nelle e-mail. Includete titolo, contenuto, immagini e testo formattato.

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Indirizzi e-mail multipli

Inviate avvisi a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un unico feed.

Vedere il feed RSS per e-mail in azione

Nuova voce RSS pubblicata
Nuova voce RSS pubblicata
Automatizzato
Consegnati istantaneamente alla casella di posta elettronica
Consegnati istantaneamente alla casella di posta elettronica

Chi utilizza il bot per la conversione dei feed RSS in e-mail?

Lavoratori della conoscenza
Lavoratori della conoscenza

Rimanete informati sui blog e sulle pubblicazioni del settore. Ricevete ogni giorno contenuti curati nella vostra casella di posta elettronica.

Ricercatori e analisti
Ricercatori e analisti

Monitorare i feed accademici, i rapporti di settore e le fonti di notizie. Archiviate i contenuti importanti nella vostra e-mail.

Professionisti impegnati
Professionisti impegnati

Tenetevi aggiornati sui blog e sulle newsletter preferite senza dover visitare più siti. Tutto in un unico posto.

Domande frequenti: Feed RSS a Bot e-mail

Come si collega un feed RSS alla posta elettronica?
È sufficiente inserire l'URL di un qualsiasi feed RSS. Quindi inserire il proprio indirizzo e-mail e scegliere le preferenze di consegna. La configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot RSS Feed to Email è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include funzioni di base per l'automazione delle e-mail. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, modelli personalizzati e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi articoli?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi articoli ogni 15 minuti su tutti i piani. Potete ricevere e-mail istantanee o digest consolidati in base alle vostre preferenze.
Posso filtrare gli elementi che vengono inviati alla mia e-mail?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere gli articoli in base a titolo, contenuto, categoria o autore.
Posso ricevere un digest giornaliero o settimanale invece delle e-mail istantanee?
Sì! Scegliete tra avvisi istantanei via e-mail, digest giornalieri o riepiloghi settimanali. Le e-mail di digest consolidano tutti i nuovi articoli in un'unica e-mail di facile lettura.
Quali tipi di feed RSS sono supportati?
Supportiamo tutti i feed RSS e Atom standard, compresi blog, siti di notizie, podcast, canali YouTube e qualsiasi sito web con un feed RSS.
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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile