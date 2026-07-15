Feed RSS to Email Bot: ricevere gli aggiornamenti nella casella di posta elettronica
Ricevete i contenuti dei feed RSS direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Collegate qualsiasi feed RSS per ricevere automaticamente articoli, podcast e aggiornamenti. Non è necessario alcun codice.
Integrazione dei feed RSS
Collegate qualsiasi URL di feed RSS. Funziona con blog, siti di notizie, podcast e altro ancora.
Invio automatico alle e-mail
Ogni nuovo articolo viene consegnato automaticamente alla vostra casella di posta elettronica o al digest.
Perché scegliere il Bot da Feed RSS a Email?
Avvisi automatici 24/7
Non perdetevi mai i nuovi contenuti. Ricevi notifiche via e-mail per i nuovi articoli dei feed che ti interessano.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot per la trasmissione dei feed RSS alle e-mail
Collegare il feed RSS1
Inserite qualsiasi URL di feed RSS. Funziona con blog, siti di notizie, podcast e altro ancora.
Collegare l'e-mail2
Inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete tra avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali.
Godetevi l'automazione3
Gli articoli arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza e il formato delle e-mail.
Feed RSS + integrazione e-mail
Il modo più semplice per ricevere gli aggiornamenti RSS via e-mail. Perfetto per la curatela dei contenuti, il monitoraggio delle notizie e per rimanere informati.
Potenti funzioni per l'automazione da feed RSS a e-mail
Tutto ciò che serve per automatizzare gli avvisi RSS direttamente nella vostra e-mail.
Modalità istantanea o Digest
Ricevere avvisi e-mail in tempo reale o consolidare in digest giornalieri/settimanali per ridurre l'ingombro della casella di posta.
Filtri intelligenti per i contenuti
Includete o escludete gli articoli per parola chiave, categoria o autore. Ricevere solo i contenuti più rilevanti.
Modelli di e-mail personalizzati
Controllate il modo in cui gli elementi appaiono nelle e-mail. Includete titolo, contenuto, immagini e testo formattato.
Indirizzi e-mail multipli
Inviate avvisi a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un unico feed.
Vedere il feed RSS per e-mail in azione
Chi utilizza il bot per la conversione dei feed RSS in e-mail?
Lavoratori della conoscenza
Rimanete informati sui blog e sulle pubblicazioni del settore. Ricevete ogni giorno contenuti curati nella vostra casella di posta elettronica.
Ricercatori e analisti
Monitorare i feed accademici, i rapporti di settore e le fonti di notizie. Archiviate i contenuti importanti nella vostra e-mail.
Professionisti impegnati
Tenetevi aggiornati sui blog e sulle newsletter preferite senza dover visitare più siti. Tutto in un unico posto.
Domande frequenti: Feed RSS a Bot e-mail
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