Feed RSS per Slack Bot: condivisione automatica degli aggiornamenti all'istante
Pubblicate automaticamente i contenuti dei feed RSS nel vostro spazio di lavoro Slack. Collegate qualsiasi feed RSS: condividete articoli, notizie di settore e aggiornamenti con il vostro team in tempo reale.
Integrazione dei feed RSS
Collegate qualsiasi URL di feed RSS. Funziona con blog, siti di notizie, podcast e altro ancora.
Post automatico su Slack
Ogni nuovo elemento viene inviato automaticamente al vostro canale Slack.
Perché scegliere il feed RSS per Slack Bot?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdere mai nuovi contenuti. Il vostro bot monitora i feed RSS 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Slack.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il feed RSS per Slack Bot
Collegare il feed RSS1
Inserite qualsiasi URL di feed RSS. Funziona con blog, siti di notizie, pubblicazioni di settore e altro ancora.
Connettersi a Slack2
Aggiungete la nostra app Slack al vostro spazio di lavoro con un solo clic. Scegliete qualsiasi canale per la pubblicazione.
Godetevi l'automazione3
Gli elementi del feed vengono visualizzati automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e le impostazioni di notifica.
Feed RSS + integrazione Slack
Il modo più semplice per condividere automaticamente i contenuti RSS su Slack. Affidato ai team di prodotto, ai marketer e alle aziende di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da feed RSS a Slack
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti da qualsiasi feed RSS a Slack.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi elementi vengono pubblicati su Slack entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per i contenuti
Includete o escludete gli articoli per parola chiave, categoria o autore. Condividete solo ciò che è rilevante per il vostro team.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllate il modo in cui gli elementi vengono visualizzati in Slack. Personalizzate la formattazione con titolo, descrizione e allegati.
Supporto multicanale
Inviate elementi a più canali Slack o spazi di lavoro da un unico feed.
Vedere il feed RSS di Slack in azione
Chi utilizza il feed RSS per Slack Bot?
Team di prodotto e di ingegneria
Monitorate i blog di settore, gli aggiornamenti della documentazione e le novità tecnologiche. Mantenete il vostro team informato senza doverlo fare manualmente.
Team di marketing e contenuti
Seguite i blog dei concorrenti, le pubblicazioni di settore e le tendenze dei contenuti. Ricevete l'ispirazione per il vostro canale.
Team di leadership e strategia
Rimanete informati su notizie di settore, tendenze di mercato e leadership di pensiero. Contenuti curati nel vostro Slack.
Domande frequenti: Feed RSS per il bot Slack
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