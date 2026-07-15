Bot
RSS Feed to Slack Bot
Bot di automazione

Feed RSS per Slack Bot: condivisione automatica degli aggiornamenti all'istante

Pubblicate automaticamente i contenuti dei feed RSS nel vostro spazio di lavoro Slack. Collegate qualsiasi feed RSS: condividete articoli, notizie di settore e aggiornamenti con il vostro team in tempo reale.

Integrazione dei feed RSS

Collegate qualsiasi URL di feed RSS. Funziona con blog, siti di notizie, podcast e altro ancora.

connected line
Post automatico su Slack

Ogni nuovo elemento viene inviato automaticamente al vostro canale Slack.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il feed RSS per Slack Bot?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdere mai nuovi contenuti. Il vostro bot monitora i feed RSS 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Slack.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il feed RSS per Slack Bot

stepsStep1Title

Collegare il feed RSS

1

Inserite qualsiasi URL di feed RSS. Funziona con blog, siti di notizie, pubblicazioni di settore e altro ancora.

stepsStep2Title

Connettersi a Slack

2

Aggiungete la nostra app Slack al vostro spazio di lavoro con un solo clic. Scegliete qualsiasi canale per la pubblicazione.

stepsStep3Title

Godetevi l'automazione

3

Gli elementi del feed vengono visualizzati automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e le impostazioni di notifica.

Crea ora il tuo bot →
Feed RSS + integrazione Slack

Il modo più semplice per condividere automaticamente i contenuti RSS su Slack. Affidato ai team di prodotto, ai marketer e alle aziende di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da feed RSS a Slack

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti da qualsiasi feed RSS a Slack.

benefitsCard1Title

Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi elementi vengono pubblicati su Slack entro pochi secondi dal rilevamento.

benefitsCard2Title

Filtri intelligenti per i contenuti

Includete o escludete gli articoli per parola chiave, categoria o autore. Condividete solo ciò che è rilevante per il vostro team.

benefitsCard3Title

Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllate il modo in cui gli elementi vengono visualizzati in Slack. Personalizzate la formattazione con titolo, descrizione e allegati.

benefitsCard4Title

Supporto multicanale

Inviate elementi a più canali Slack o spazi di lavoro da un unico feed.

Vedere il feed RSS di Slack in azione

Nuova voce RSS pubblicata
Nuova voce RSS pubblicata
Automatizzato
Condivisi istantaneamente in Slack
Condivisi istantaneamente in Slack

Chi utilizza il feed RSS per Slack Bot?

Team di prodotto e di ingegneria
Team di prodotto e di ingegneria

Monitorate i blog di settore, gli aggiornamenti della documentazione e le novità tecnologiche. Mantenete il vostro team informato senza doverlo fare manualmente.

Team di marketing e contenuti
Team di marketing e contenuti

Seguite i blog dei concorrenti, le pubblicazioni di settore e le tendenze dei contenuti. Ricevete l'ispirazione per il vostro canale.

Team di leadership e strategia
Team di leadership e strategia

Rimanete informati su notizie di settore, tendenze di mercato e leadership di pensiero. Contenuti curati nel vostro Slack.

Domande frequenti: Feed RSS per il bot Slack

Come si collega un feed RSS a Slack?
È sufficiente inserire un qualsiasi URL di feed RSS. Quindi aggiungere la nostra app Slack con un solo clic. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il feed RSS per il bot Slack è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi articoli?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi elementi ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando vengono rilevati nuovi contenuti, vengono pubblicati sul vostro canale Slack in pochi secondi.
Posso filtrare gli elementi che vengono condivisi su Slack?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere gli articoli in base a titolo, contenuto, categoria o autore.
Posso personalizzare la visualizzazione degli elementi in Slack?
Sì! Personalizzate la formattazione dei messaggi, compresi titolo, descrizione, immagini e link. Scegliete tra i formati semplici o ricchi di allegati.
Quali tipi di feed RSS sono supportati?
Supportiamo tutti i feed RSS e Atom standard, compresi blog, siti di notizie, podcast, canali YouTube e qualsiasi sito web con un feed RSS.
Altre integrazioni

Volete automatizzare ancora di più?

Esplora altre potenti opzioni di automazione per il tuo flusso di lavoro

Feed RSS to Bot Slack
Impostare l'integrazione
Notizie di Google to Bot Slack
Impostare l'integrazione
TikTok to Bot Slack
Impostare l'integrazione
YouTube to Bot Slack
Impostare l'integrazione
🚀Iniziare gratis

Siete pronti ad automatizzare i vostri contenuti?

Unisciti agli oltre 10.000 team che risparmiano ore ogni settimana grazie alla condivisione automatica dei contenuti. Create il vostro primo bot in pochi minuti.

Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile