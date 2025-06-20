Widget di Google News per il vostro sito web
Questi widget, incorporati nel vostro sito web, visualizzano le notizie e i titoli di Google News. Possono essere facilmente personalizzati per adattarsi al design del vostro sito web e aggiunti tramite snippet di codice.Creare un widget
Vantaggi dell'utilizzo di Google News Widgets
Feed di notizie personalizzabili
Gli utenti selezionano i contenuti di notizie (ad esempio locali, di tendenza, personalizzate) da visualizzare sul proprio sito web per una rilevanza mirata
Aumento dell'impegno
Le notizie in tempo reale sul sito web aumentano il coinvolgimento mantenendo i visitatori informati e aggiornati
Miglioramento del traffico del sito web
La visualizzazione di Google News sul sito web può aumentare il traffico attirando i visitatori con contenuti nuovi e freschi
I widget di Google News possono essere utilizzati
Aggiunta di un widget alla homepage del sito web
Gli utenti selezionano i contenuti delle notizie (locali, di tendenza, personalizzati) per fornire notizie mirate e rilevanti al proprio pubblico
Creare una pagina video
Creare un sito web dedicato alle notizie e aggiungervi un Widget di Google News in modo che gli utenti possano ricevere le ultime notizie.
Utilizzo del widget sul blog
Aggiungete il widget di Google News alla barra laterale del blog per consentire ai lettori di accedere alle notizie fresche senza lasciare il vostro blog.
Aggiunta di un widget a una pagina web di notizie
Aggiungere il Widget di Google News alla pagina web dell'evento per consentire ai visitatori di accedere rapidamente alle informazioni sull'evento e alle notizie del settore.
Vantaggi dei widget di Google News
Facile da usare
I widget di Google News sono facili da usare e non richiedono competenze tecniche o conoscenze di codifica.
Personalizzazione
Personalizzate i contenuti video sul vostro sito web con i widget di YouTube. Opzioni per le dimensioni, il layout e la combinazione di colori del player, nonché per la reattività dei dispositivi mobili.
Contenuto dinamico
I widget di Google News vengono aggiornati automaticamente e forniscono ai lettori le ultime notizie. Ciò consente al vostro sito web di rimanere aggiornato e interessante.
Migliorare il coinvolgimento
I widget di Google News possono contribuire a migliorare il coinvolgimento degli utenti mostrando loro le ultime notizie in tempo reale, che possono visualizzare direttamente sul vostro sito web o blog.
SEO migliorato
I widget di Google News possono contribuire a migliorare l'ottimizzazione del vostro sito web per i motori di ricerca, in quanto mostrano ai visitatori contenuti pertinenti e mirati che possono attirare più traffico.
Tracciamento della storia
Accedere a una timeline completa delle modifiche rilevate per facilitare le verifiche, i rapporti e le analisi.
Dove si possono utilizzare i widget di Google News?
Siti web di notizie
I siti web di notizie possono utilizzare i widget di Google News per visualizzare le notizie sugli argomenti. Questo può aiutare i visitatori a trovare rapidamente le informazioni di loro interesse e ad aumentare il tempo di permanenza sul sito web.
Blog
I blogger possono utilizzare i widget di Google News per aggiungere contenuti e valore al proprio blog. Mostrando le ultime notizie e articoli relativi all'argomento o alla nicchia del loro blog, i blogger possono attirare nuovi lettori.
Siti web aziendali
I siti web aziendali possono utilizzare i widget di Google News per visualizzare notizie relative al settore o ad argomenti correlati ai loro prodotti e servizi. Questo può contribuire ad aumentare l'interesse per l'azienda
Siti web personali
Le persone possono utilizzare i W idget di Google News sui siti web per visualizzare notizie su argomenti di loro interesse. Questo può aiutare a creare una pagina informativa che sarà di interesse per i loro cari.
Cosa amano gli utenti di RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
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May 5, 2025
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Apr 30, 2025
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