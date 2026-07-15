Widget HTML di Google News: Creare, integrare ed estendere l'esperienza del web
Liberate la versatilità di Google News HTML Widget. Integrate facilmente blocchi di notizie personalizzati, aumentate il coinvolgimento e ampliate la vostra presenza online.
Feed di notizie di Google
Il vostro widget di Google News
Aggiungi al sito web
Perché Google News HTML Widget?
Semplicità
La nostra applicazione offre un'interfaccia intuitiva, che rende la creazione e la personalizzazione dei widget un compito facile all'interno di questo ambiente applicativo.
Flessibilità
Avete la possibilità di creare widget di notizie che abbracciano diversi argomenti e fonti, garantendo la massima rilevanza per gli interessi del vostro pubblico specifico.
Uso gratuito
Offriamo un piano gratuito che consente di iniziare a utilizzare RSS.app senza sostenere alcuna spesa nell'ambito di questa applicazione.
Quali vantaggi ottengono gli utenti?
Informazioni attuali
Gli utenti hanno accesso a notizie aggiornate regolarmente, che li aiutano a rimanere informati sugli ultimi eventi e tendenze.
Personalizzazione
Il widget consente agli utenti di selezionare argomenti o parole chiave di loro interesse, rendendo i contenuti più pertinenti ai loro interessi.
Convenienza e accessibilità
Le notizie sono disponibili direttamente sul vostro sito web o all'interno della vostra app, offrendo comodità e facendo risparmiare tempo agli utenti, eliminando la necessità di passare ad altre fonti.
Varietà di fonti
Il widget aggrega notizie da varie fonti, consentendo agli utenti di ottenere informazioni da prospettive e fonti diverse.
Interattività
Alcuni widget possono offrire funzioni interattive come commenti, valutazioni e la possibilità di condividere le notizie sui social media, consentendo agli utenti di interagire con i contenuti.
Migliorare l'esperienza dell'utente
L'implementazione di un widget di notizie può migliorare l'esperienza complessiva dell'utente sul vostro sito web o all'interno della vostra app, rendendola più informativa e coinvolgente.
Aggiungete il widget di Google News al vostro sito web
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Crea alimentazione
Incorporare e personalizzare il widget
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List
Carousel
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Magazine
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Personalizzare
Come creare un widget con RSS.app
Creare un nuovo feed
1
Iniziate creando un nuovo feed di notizie di Google per gli ultimi aggiornamenti.
Scegliere il widget
2
Scegliete il widget più adatto alle vostre esigenze e copiate il codice
Inserire il codice
3
Incollate il codice del widget copiato sul vostro sito web o nella vostra applicazione.
Iniziare subito
Dove si possono utilizzare i widget RSS di Google News?
Proprietari di siti web
Automatizzate la visualizzazione di contenuti come elenchi di prodotti, testimonianze o notizie di settore per mantenere il vostro sito sempre aggiornato.
Blogger
Diffondere automaticamente contenuti rilevanti da blog o fonti di notizie che la pensano allo stesso modo, mantenendo il pubblico informato
Istituti di formazione
Tenere aggiornati studenti e docenti con le ultime notizie, gli orari e gli annunci.
Agenzie di comunicazione
Aggregare contenuti provenienti da varie fonti per fornire una visione completa degli eventi attuali.
Siete pronti a migliorare la vostra esperienza web? Iniziate subito a utilizzare i widget HTML di Google News!
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