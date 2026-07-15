Widget HTML di Google News: Creare, integrare ed estendere l'esperienza del web

Liberate la versatilità di Google News HTML Widget. Integrate facilmente blocchi di notizie personalizzati, aumentate il coinvolgimento e ampliate la vostra presenza online.

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Il vostro widget di Google News
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  • Technology News

    https://news.google.com/search?q=technology%20news&hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen

  • Business News

    https://news.google.com/search?q=Business%20News&hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen

  • Sports News

    https://news.google.com/search?q=sports%20news%20today&hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen

Perché Google News HTML Widget?

  • Semplicità

    Semplicità

    La nostra applicazione offre un'interfaccia intuitiva, che rende la creazione e la personalizzazione dei widget un compito facile all'interno di questo ambiente applicativo.

  • Flessibilità

    Flessibilità

    Avete la possibilità di creare widget di notizie che abbracciano diversi argomenti e fonti, garantendo la massima rilevanza per gli interessi del vostro pubblico specifico.

  • Uso gratuito

    Uso gratuito

    Offriamo un piano gratuito che consente di iniziare a utilizzare RSS.app senza sostenere alcuna spesa nell'ambito di questa applicazione.

Quali vantaggi ottengono gli utenti?

  • Informazioni attuali

    Informazioni attuali

    Gli utenti hanno accesso a notizie aggiornate regolarmente, che li aiutano a rimanere informati sugli ultimi eventi e tendenze.

  • Personalizzazione

    Personalizzazione

    Il widget consente agli utenti di selezionare argomenti o parole chiave di loro interesse, rendendo i contenuti più pertinenti ai loro interessi.

  • Convenienza e accessibilità

    Convenienza e accessibilità

    Le notizie sono disponibili direttamente sul vostro sito web o all'interno della vostra app, offrendo comodità e facendo risparmiare tempo agli utenti, eliminando la necessità di passare ad altre fonti.

  • Varietà di fonti

    Varietà di fonti

    Il widget aggrega notizie da varie fonti, consentendo agli utenti di ottenere informazioni da prospettive e fonti diverse.

  • Interattività

    Interattività

    Alcuni widget possono offrire funzioni interattive come commenti, valutazioni e la possibilità di condividere le notizie sui social media, consentendo agli utenti di interagire con i contenuti.

  • Migliorare l'esperienza dell'utente

    Migliorare l'esperienza dell'utente

    L'implementazione di un widget di notizie può migliorare l'esperienza complessiva dell'utente sul vostro sito web o all'interno della vostra app, rendendola più informativa e coinvolgente.

Aggiungete il widget di Google News al vostro sito web

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Come creare un widget con RSS.app

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Iniziate creando un nuovo feed di notizie di Google per gli ultimi aggiornamenti.

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Scegliete il widget più adatto alle vostre esigenze e copiate il codice

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Incollate il codice del widget copiato sul vostro sito web o nella vostra applicazione.

Iniziare subito

Dove si possono utilizzare i widget RSS di Google News?

  • Proprietari di siti web

    Proprietari di siti web

    Automatizzate la visualizzazione di contenuti come elenchi di prodotti, testimonianze o notizie di settore per mantenere il vostro sito sempre aggiornato.

  • Blogger

    Blogger

    Diffondere automaticamente contenuti rilevanti da blog o fonti di notizie che la pensano allo stesso modo, mantenendo il pubblico informato

  • Istituti di formazione

    Istituti di formazione

    Tenere aggiornati studenti e docenti con le ultime notizie, gli orari e gli annunci.

  • Agenzie di comunicazione

    Agenzie di comunicazione

    Aggregare contenuti provenienti da varie fonti per fornire una visione completa degli eventi attuali.

Siete pronti a migliorare la vostra esperienza web? Iniziate subito a utilizzare i widget HTML di Google News!

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