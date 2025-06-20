Monitoraggio delle notizie con Microsoft Teams

Condividete facilmente gli aggiornamenti delle notizie con il vostro team

Condividete notizie da più fonti con i feed RSS reattivi di RSS.app. Aggiungete i feed di notizie ai vostri canali e mostrate gli ultimi contenuti aggiornati automaticamente.Automatizzare le notizie non è mai stato così facile. Tenete tutti informati con notizie mirate a specifici team. L'utilizzo di strumenti come Feedly e Zapier vi consente di condividere automaticamente i contenuti in tutti i vostri canali. Rimanete connessi da qualsiasi app.Non è necessario alcun codice! Basta incollare lo snippet di codice RSS nel proprio RSS Connector e scegliere la frequenza con cui si desidera ricevere i post. Tutto qui! L'integrazione tra Microsoft Teams e RSS.app è il modo più semplice per condividere le notizie con il vostro team.