Monitoraggio delle notizie con Microsoft Teams
Notizie mirate direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Non è necessario alcun codice.Iniziare subito
Condividete facilmente gli aggiornamenti delle notizie con il vostro team
Condividete notizie da più fonti con i feed RSS reattivi di RSS.app. Aggiungete i feed di notizie ai vostri canali e mostrate gli ultimi contenuti aggiornati automaticamente.Automatizzare le notizie non è mai stato così facile. Tenete tutti informati con notizie mirate a specifici team. L'utilizzo di strumenti come Feedly e Zapier vi consente di condividere automaticamente i contenuti in tutti i vostri canali. Rimanete connessi da qualsiasi app.Non è necessario alcun codice! Basta incollare lo snippet di codice RSS nel proprio RSS Connector e scegliere la frequenza con cui si desidera ricevere i post. Tutto qui! L'integrazione tra Microsoft Teams e RSS.app è il modo più semplice per condividere le notizie con il vostro team.
Come aggiungere i feed RSS a Microsoft Teams
Generare il proprio feed in RSS.app
Incollate qualsiasi blog, notizia o link sociale nel Generatore RSS. Creeremo immediatamente un feed pronto all'uso.
Scegliete lo stile del vostro widget
Aprite la scheda Widget in RSS.app e selezionate l'aspetto del vostro feed: News Wall, List, Carousel, Imageboard, TIcker, Magazine o Feed.
Personalizzare il design
Fare clic su "Personalizza" per regolare i colori, i caratteri, il numero di post e altro ancora. Abbinate il widget allo stile del vostro sito web.
Copiare e incollare il codice incorporato
Fate clic su "Aggiungi al sito web" e copiate il codice JavaScript o iFrame. Incollatelo nel vostro sito Wix e il gioco è fatto!
Tutto ciò che serve per i feed RSS in Microsoft Teams
Aggiornamento automatico dei contenuti
RSS.app mantiene aggiornati gli aggiornamenti di Teams. Ogni volta che un nuovo contenuto appare nel vostro feed, Teams lo pubblica immediatamente.
Funziona con qualsiasi sorgente
Create feed da qualsiasi sito web, blog o pagina di social media. RSS.app trasforma qualsiasi contenuto in un feed affidabile da collegare a Teams.
Nessuna impostazione tecnica
È sufficiente copiare l'URL del feed RSS.app e incollarlo nel connettore RSS di Teams: l'automazione inizia a funzionare immediatamente.
Affidabile e coerente
RSS.app garantisce che i vostri feed siano strutturati e aggiornati, in modo che le notifiche dei vostri Teams siano sempre precise e puntuali.
Strumenti per organizzare e controllare i feed
Fardelli
Combina più feed RSS in un unico flusso. Perfetto per seguire i contenuti di diverse fonti in un unico luogo.
Collezioni
Curate manualmente i post e trasformateli in un widget personalizzato. Ideale per creare pagine a tema, hub di risorse o punti di forza del marchio.
Filtri
Nascondete i post senza immagini, rimuovete i duplicati o utilizzate i filtri per parole chiave (whitelist/blacklist) per visualizzare esattamente ciò che interessa.
Cosa amano gli utenti di RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.