Integrazioni
Microsoft Teams

Monitoraggio delle notizie con Microsoft Teams

Notizie mirate direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Non è necessario alcun codice.

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Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
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Condividete facilmente gli aggiornamenti delle notizie con il vostro team

Condividete notizie da più fonti con i feed RSS reattivi di RSS.app. Aggiungete i feed di notizie ai vostri canali e mostrate gli ultimi contenuti aggiornati automaticamente.

Automatizzare le notizie non è mai stato così facile. Tenete tutti informati con notizie mirate a specifici team. L'utilizzo di strumenti come Feedly e Zapier vi consente di condividere automaticamente i contenuti in tutti i vostri canali. Rimanete connessi da qualsiasi app.

Non è necessario alcun codice! Basta incollare lo snippet di codice RSS nel proprio RSS Connector e scegliere la frequenza con cui si desidera ricevere i post. Tutto qui! L'integrazione tra Microsoft Teams e RSS.app è il modo più semplice per condividere le notizie con il vostro team.

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Microsoft Teams semplifica la condivisione dei contenuti. Utilizzate RSS.app per aggiornare i membri del vostro team sugli ultimi feed di notizie RSS.

Come aggiungere i feed RSS a Microsoft Teams

1
Generare il proprio feed in RSS.app

Incollate qualsiasi blog, notizia o link sociale nel Generatore RSS. Creeremo immediatamente un feed pronto all'uso.

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2
Scegliete lo stile del vostro widget

Aprite la scheda Widget in RSS.app e selezionate l'aspetto del vostro feed: News Wall, List, Carousel, Imageboard, TIcker, Magazine o Feed.

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Personalizzare il design

Fare clic su "Personalizza" per regolare i colori, i caratteri, il numero di post e altro ancora. Abbinate il widget allo stile del vostro sito web.

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Copiare e incollare il codice incorporato

Fate clic su "Aggiungi al sito web" e copiate il codice JavaScript o iFrame. Incollatelo nel vostro sito Wix e il gioco è fatto!

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Tutto ciò che serve per i feed RSS in Microsoft Teams

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Aggiornamento automatico dei contenuti

RSS.app mantiene aggiornati gli aggiornamenti di Teams. Ogni volta che un nuovo contenuto appare nel vostro feed, Teams lo pubblica immediatamente.

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Funziona con qualsiasi sorgente

Create feed da qualsiasi sito web, blog o pagina di social media. RSS.app trasforma qualsiasi contenuto in un feed affidabile da collegare a Teams.

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Nessuna impostazione tecnica

È sufficiente copiare l'URL del feed RSS.app e incollarlo nel connettore RSS di Teams: l'automazione inizia a funzionare immediatamente.

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Affidabile e coerente

RSS.app garantisce che i vostri feed siano strutturati e aggiornati, in modo che le notifiche dei vostri Teams siano sempre precise e puntuali.

Strumenti per organizzare e controllare i feed

Fardelli

Combina più feed RSS in un unico flusso. Perfetto per seguire i contenuti di diverse fonti in un unico luogo.

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Collezioni

Curate manualmente i post e trasformateli in un widget personalizzato. Ideale per creare pagine a tema, hub di risorse o punti di forza del marchio.

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Filtri

Nascondete i post senza immagini, rimuovete i duplicati o utilizzate i filtri per parole chiave (whitelist/blacklist) per visualizzare esattamente ciò che interessa.

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Recensioni

Cosa amano gli utenti di RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Domande frequenti

Come posso integrare il mio feed RSS in Microsoft Teams?
Selezionare il feed che si desidera integrare con Microsoft Teams andando su "I miei feed". Sotto il feed "Panoramica", copiate l'URL XML e aggiungetelo al vostro canale Microsoft Teams tramite il connettore RSS.
Con quale frequenza viene aggiornato il feed?
Il feed si aggiorna automaticamente. Vedrete i nuovi post ogni 15-60 minuti, a seconda del vostro piano.
Devo fare qualche operazione di codifica?
Non è necessario alcun codice. Basta copiare il link del feed RSS.app e aggiungerlo a Microsoft Teams.
Posso utilizzare RSS.app con qualsiasi applicazione?
Sì. Potete collegare il vostro feed a migliaia di app utilizzando piattaforme di automazione come Zapier, Notion o Mailchimp.
Quali tipi di feed posso creare con RSS.app?
RSS.app può creare feed da quasi tutti i siti web, blog o pagine di social media, anche se non forniscono essi stessi un feed RSS.

Unitevi a migliaia di utenti di Teams che utilizzano RSS.app per tenere informati i loro team.

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