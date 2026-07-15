Come ricevere avvisi via e-mail dalla CNN
In pochi minuti, RSS.app consente di impostare e ricevere avvisi via e-mail quando vengono pubblicati nuovi articoli sulla CNN da qualsiasi pagina o parola chiave di ricerca.Ricevi la CNN via e-mail
Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
CNN + Email
Creare istantaneamente un feed RSS CNN da qualsiasi pagina o risultato di ricerca e ricevere gli ultimi aggiornamenti nella propria e-mail.
Email Digest - RSS.app
to me
9:18 AM (23 minutes ago)
2 semplici passi per iniziare
Ricevi la CNN via e-mail
CNN
Creare il feed RSS della CNN da qualsiasi pagina o ricerca utilizzando il generatore RSS
Abbonarsi all'e-mail Digest
Abbonatevi al feed RSS della CNN per ricevere avvisi e digest via e-mail.