Da RSS a e-mail
Da Tumblr all'e-mail
Tumblr logo
right arrow
Email logo

Come ricevere avvisi via e-mail dai feed di Tumblr

In pochi minuti, RSS.app consente di impostare e ricevere avvisi via e-mail quando vengono pubblicati nuovi post su Tumblr da utenti pubblici, hashtag o risultati di ricerca.

Tumblr logoRicevi Tumblr via e-mail
Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Tumblr + Email

Crea istantaneamente un feed RSS di Tumblr da qualsiasi feed pubblico di un utente di Tumblr, hashtag o ricerca e ricevi gli ultimi aggiornamenti nella tua e-mail.

Email Digest - RSS.app
to me
9:18 AM (23 minutes ago)

Feed RSS collegati all'e-mail

NPR logoNPR a e-mailFacebook logoDa Facebook a e-mailTelegram logoDa Telegramma a EmailGoogle News logoGoogle News to EmailTwitter logoX/Twitter to EmailPinterest logoDa Pinterest all'e-mail
Visualizza altri esempi di e-mail

2 semplici passi per iniziare

Tumblr logo
Feed di Tumblr

Creare un feed RSS di Tumblr da qualsiasi utente pubblico di Tumblr, hashtag o ricerca con il generatore di RSS.

right arrow
Email logo
Abbonarsi all'e-mail Digest

Iscrivetevi al feed RSS di Tumblr per ricevere avvisi e notizie via e-mail.

Tumblr logoRicevi Tumblr via e-mail