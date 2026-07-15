Da RSS a e-mail
Da Telegramma a Email
Telegram logo
right arrow
Email logo

Come ricevere avvisi via e-mail dai canali di Telegram

In pochi minuti, RSS.app consente di impostare e ricevere avvisi via e-mail quando vengono pubblicati nuovi post su Telegram dai canali pubblici.

Telegram logoRicevi Telegramma via e-mail
Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Telegramma + e-mail

Creare istantaneamente un feed RSS di Telegram da qualsiasi canale pubblico per ricevere gli ultimi aggiornamenti nella propria e-mail.

Email Digest - RSS.app
to me
9:18 AM (23 minutes ago)

Feed RSS collegati all'e-mail

Twitter logoX/Twitter to EmailUSA Today logoUSA Today a EmailNPR logoNPR a e-mailTumblr logoDa Tumblr all'e-mailGoogle News logoGoogle News to EmailCNN logoCNN a e-mail
Visualizza altri esempi di e-mail

2 semplici passi per iniziare

Telegram logo
Canale Telegram

Creare un feed RSS di Telegram da qualsiasi canale pubblico con il generatore RSS

right arrow
Email logo
Abbonarsi all'e-mail Digest

Iscrivetevi al feed RSS di Telegram per ricevere avvisi e notizie via e-mail.

Telegram logoRicevi Telegramma via e-mail