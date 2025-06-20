#1 RSS.app プラットフォーム
オールインワン RSSフィードジェネレーター
あらゆるウェブサイト＆ソーシャルメディア用のカスタムフィードを生成。 サイト用のRSS＆ソーシャルウィジェットを作成、またはDiscord、Slack、Telegramに自動投稿。
任意のURLからRSSフィードを即座に生成 - コーディング不要
数秒でRSSフィードを生成
ウェブサイトをRSSフィードに。ニュース、ソーシャルメディア投稿、ウェブ更新を1つのRSSフィードに集約。
RSSフィードの管理とカスタマイズ
高度なRSSフィードツールで、コンテンツフィードのフィルタリング、バンドル、翻訳、カスタマイズができます。
RSSフィードアグリゲータ＆バンドラ
複数のRSSフィードを1つの統合フィードに。統合されたフィードはどこでも利用できます。
手動RSSフィードキュレーション
あらゆるソースから記事をハンドピックしてRSSフィードをキュレーション。カスタムコンテンツコレクションの構築。
RSSフィードフィルターとキーワード
キーワードによるRSSフィードのフィルタリング、重複の削除、古い投稿の非表示、高度なコンテンツフィルターの適用。
RSSフィード出力のカスタマイズ
RSSフィードのコンテンツ、タグ、投稿制限を変更できます。RSSフィードの出力形式を自由に設定できます。
RSSフィード翻訳（30以上の言語）
RSSフィードを30以上の言語に自動翻訳。ローカライズされたコンテンツを世界中のオーディエンスに配信。
信頼できるRSSフィードプラットフォーム
ニュース、RSS、ソーシャルメディアをDiscord、Slack、Telegramに自動投稿
ニュース記事、RSSフィード、ソーシャルメディアの更新をDiscord、Slack、Telegram、Eメールに自動投稿。すべてのボットを見る
RSSフィードAPIとサードパーティの統合
ウェブフック、REST API、またはCSV、JSON、OPMLフォーマットへのエクスポートを介してRSSフィードを接続します。
ウェブフック（リアルタイム）
RSSフィードが更新されると、即座にウェブフック通知を受け取ります。ポーリングは不要です。
REST API
RSSフィードデータにプログラムでアクセスアプリや技術スタックにフィードを統合。
RSSをCSV、JSON、OPMLにエクスポート
RSSフィードをCSV、JSON、OPMLとしてエクスポート。スプレッドシート、データベース、その他のツールにインポート。
お気に入りのツールで動作
あらゆるユースケースに対応するRSSフィード
チームや個人がどのようにRSSフィードを利用してコンテンツを集約し、ニュースを監視し、ワークフローを自動化しているかをご覧ください。
コンテンツ・キュレーションとディスカバリー
ニッチなニュース、バイラルトレンド、インスピレーションを1つの整理されたフィードに集中させることで、クリエイティブなパイプラインを合理化します。
コンペティティブ・インテリジェンス
競合他社の製品発表、業界のブレークスルー、市場の変化をリアルタイムで追跡し、戦略的優位性を維持します。
学術＆ジャーナル・モニタリング
手作業による検索やブラウザのタブの過負荷による混乱なしに、最新の出版物や学術雑誌を常に入手できます。
リアルタイム市場アラート
SEC提出書類、財務報告書、市場を動かすニュースをインスタントアラートで監視し、競合他社よりも迅速に対応。
顧客とブランドのモニタリング
ポートフォリオに含まれるすべてのクライアントについて、ウェブやソーシャルメディア上でのブランド言及や報道追跡を自動化します。
エンタープライズ・データ・パイプライン
当社のAPIを活用して、毎日150万件以上の記事を処理し、貴社独自の社内アプリ、ダッシュボード、または独自のAIモデルに取り込むことができます。
ユーザーがRSS.appを気に入っている点
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.