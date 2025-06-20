#1 RSS.app プラットフォーム

オールインワン RSSフィードジェネレーター

あらゆるウェブサイト＆ソーシャルメディア用のカスタムフィードを生成。 サイト用のRSS＆ソーシャルウィジェットを作成、またはDiscord、Slack、Telegramに自動投稿。

RSSフィードの作成

任意のURLからRSSフィードを即座に生成 - コーディング不要

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot
ライブ・フィード・ビルダー

数秒でRSSフィードを生成

ウェブサイトをRSSフィードに。ニュース、ソーシャルメディア投稿、ウェブ更新を1つのRSSフィードに集約。

ウェブサイトからRSSフィード生成

ブログ、ニュースサイト、ソーシャルメディアプロフィールを自動的にRSSフィードに変換します。コーディングは不要です。

ウェブサイトからRSSフィード生成

ビジュアルRSSフィードビルダー

特定のウェブページセクションを選択してカスタムRSSフィードを構築。タイトル、説明、画像、日付を抽出します。

ビジュアルRSSフィードビルダー

グーグルアラート代替サービス

Googleアラートのように、キーワード検索やトレンドトピックからRSSフィードを作成。ウェブ上のあらゆるトピックを監視します。

グーグルアラート代替サービス

ニュースレターをRSSへ

メールマガジンをRSSフィードに変換。お気に入りのメルマガをRSSリーダーで読むことができます。

ニュースレターをRSSへ
フィード・インテリジェンス

RSSフィードの管理とカスタマイズ

高度なRSSフィードツールで、コンテンツフィードのフィルタリング、バンドル、翻訳、カスタマイズができます。

RSSフィードアグリゲータ＆バンドラ

複数のRSSフィードを1つの統合フィードに。統合されたフィードはどこでも利用できます。

RSSフィードアグリゲータ＆バンドラ

手動RSSフィードキュレーション

あらゆるソースから記事をハンドピックしてRSSフィードをキュレーション。カスタムコンテンツコレクションの構築。

手動RSSフィードキュレーション

RSSフィードフィルターとキーワード

キーワードによるRSSフィードのフィルタリング、重複の削除、古い投稿の非表示、高度なコンテンツフィルターの適用。

RSSフィードフィルターとキーワード

RSSフィード出力のカスタマイズ

RSSフィードのコンテンツ、タグ、投稿制限を変更できます。RSSフィードの出力形式を自由に設定できます。

RSSフィード出力のカスタマイズ

RSSフィード翻訳（30以上の言語）

RSSフィードを30以上の言語に自動翻訳。ローカライズされたコンテンツを世界中のオーディエンスに配信。

RSSフィード翻訳（30以上の言語）
数字で見る

信頼できるRSSフィードプラットフォーム

400,000+/ mo毎月作成されるRSSフィード
45M+/ mo毎月処理される記事
50,000+/ mo月刊ウィジェット
100,000+/ mo自動ボットによる毎月の投稿
RSSウィジェット

ソーシャルメディア＆ニュースウィジェットをウェブサイトに埋め込む

カスタマイズ可能なニュースウォール、カルーセル、ティッカーを作成して、ソーシャルメディアやRSSフィードをあらゆるウェブサイトに表示できます。当社のレスポンシブウィジェットはコーディング不要で、どんな画面サイズにも対応します。

RSSウィジェット無料作成
RSS.app widget builder interface showing News Wall, Ticker, and Carousel customization options for websites
embedAnywhere

ニュースウォール＆カルーセルテンプレート

ニュースウォール、カルーセル、ティッカー、その他のRSSウィジェットレイアウトからお選びください。すぐに埋め込むことができます。

responsiveDesign

HTMLとJavaScript埋め込みコード

RSSウィジェットの埋め込みコードをコピーして、あなたのウェブサイト、ブログ、アプリに貼り付けてください。どこでも使えます。

customStyling

モバイル対応デザイン

RSSウィジェットはデスクトップ、タブレット、モバイルのスクリーンに自動的に適応します。完全レスポンシブデザイン。

reusableFlexible

完全なデザイン・カスタマイズ

ウィジェットのフォント、色、間隔、CSSをカスタマイズ。あなたのブランドに完璧にマッチします。

自動投稿ボット

ニュース、RSS、ソーシャルメディアをDiscord、Slack、Telegramに自動投稿

ニュース記事、RSSフィード、ソーシャルメディアの更新をDiscord、Slack、Telegram、Eメールに自動投稿。

すべてのボットを見る
Auto-post RSS feeds to Discord, Slack, Telegram and email
discordAlerts

ディスコードボット

ニュース、RSSフィード、ソーシャルメディアのアップデートを任意のDiscordサーバーまたはチャンネルに自動投稿します。

slackNotifications

スラックボット

ニュース、RSSフィード、ソーシャルメディアアラートを公開または非公開のSlackチャンネルに自動投稿。

telegramMessages

テレグラムボット

ニュース、RSSフィード、ソーシャルメディアの更新をTelegramチャンネル、グループ、DMに自動投稿。

emailDigests

メールダイジェスト

ニュース、RSS、ソーシャルメディアのダイジェストをEメールで受信。

RSS API & インテグレーション

RSSフィードAPIとサードパーティの統合

ウェブフック、REST API、またはCSV、JSON、OPMLフォーマットへのエクスポートを介してRSSフィードを接続します。

connectFeedsToApps

ウェブフック（リアルタイム）

RSSフィードが更新されると、即座にウェブフック通知を受け取ります。ポーリングは不要です。

fullFeedAccessApi

REST API

RSSフィードデータにプログラムでアクセスアプリや技術スタックにフィードを統合。

exportOrIntegrateFeeds

RSSをCSV、JSON、OPMLにエクスポート

RSSフィードをCSV、JSON、OPMLとしてエクスポート。スプレッドシート、データベース、その他のツールにインポート。

お気に入りのツールで動作

ZapierZapier
n8nn8n
MakeMake
IFTTTIFTTT
BubbleBubble
MailchimpMailchimp
ClayClay
NotionNotion
AirtableAirtable
BufferBuffer
HootsuiteHootsuite
CodaCoda
ConfluenceConfluence
Google SheetsGoogle Sheets
ZapierZapier
n8nn8n
MakeMake
IFTTTIFTTT
BubbleBubble
MailchimpMailchimp
ClayClay
NotionNotion
AirtableAirtable
BufferBuffer
HootsuiteHootsuite
CodaCoda
ConfluenceConfluence
Google SheetsGoogle Sheets
RSS.app ソリューション

あらゆるユースケースに対応するRSSフィード

チームや個人がどのようにRSSフィードを利用してコンテンツを集約し、ニュースを監視し、ワークフローを自動化しているかをご覧ください。

forContentCreators

コンテンツ・キュレーションとディスカバリー

ニッチなニュース、バイラルトレンド、インスピレーションを1つの整理されたフィードに集中させることで、クリエイティブなパイプラインを合理化します。

forProductManagers

コンペティティブ・インテリジェンス

競合他社の製品発表、業界のブレークスルー、市場の変化をリアルタイムで追跡し、戦略的優位性を維持します。

forResearchers

学術＆ジャーナル・モニタリング

手作業による検索やブラウザのタブの過負荷による混乱なしに、最新の出版物や学術雑誌を常に入手できます。

forInvestorsAndAnalysts

リアルタイム市場アラート

SEC提出書類、財務報告書、市場を動かすニュースをインスタントアラートで監視し、競合他社よりも迅速に対応。

forAgencies

顧客とブランドのモニタリング

ポートフォリオに含まれるすべてのクライアントについて、ウェブやソーシャルメディア上でのブランド言及や報道追跡を自動化します。

forCommunityManagers

エンタープライズ・データ・パイプライン

当社のAPIを活用して、毎日150万件以上の記事を処理し、貴社独自の社内アプリ、ダッシュボード、または独自のAIモデルに取り込むことができます。

レビュー

ユーザーがRSS.appを気に入っている点

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

RSS.app

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