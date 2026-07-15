Google Slack Bot

GoogleニュースからSlackボットへ：ニュースを即座に自動共有
Googleニュースの記事をSlackワークスペースに自動投稿。任意のトピック、キーワード、ソースを監視し、速報をリアルタイムでチームと共有できます。
グーグルニュースの統合
Googleニュースのトピック、検索クエリ、ニュースソースからRSSフィードを作成します。
Slackへの自動投稿
すべての新しい記事は、自動的にあなたのSlackチャンネルに送信されます。
なぜGoogle News to Slack Botを選ぶのか？
24時間365日の自動ポスティング
ニュース速報を見逃さない。ボットが24時間体制でGoogleニュースを監視し、更新情報を自動的にSlackに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
GoogleニュースからSlackへのボット設定方法
グーグルニュースに接続1
Googleニュースのトピック、検索クエリ、ソースURLを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。
スラックに接続2
ワンクリックでワークスペースにSlackアプリを追加。任意のチャンネルを選んで投稿できます。
エンジョイ・オートメーション3
ニュース記事は自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、通知設定をカスタマイズ。
グーグルニュース＋Slackの統合
GoogleニュースをSlackに自動共有する最も簡単な方法。世界中の広報チーム、アナリスト、企業から信頼されています。
Google NewsからSlackへの自動化のための強力な機能
Google NewsとSlack間のニュース共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新。ニュース速報は、発見後数秒以内にSlackに投稿されます。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、ソース、トピックによって記事を含めたり除外したりできます。チームに関連するものだけを共有する。
カスタムメッセージフォーマット
Slackでの記事の表示方法をコントロール。見出し、要約、リッチな添付ファイルでフォーマットをカスタマイズ。
マルチチャンネル・サポート
1つのフィードから複数のSlackチャンネルやワークスペースにニュースを送信。
GoogleニュースからSlackへの移行を見る
Google News to Slack Botは誰が使っているのか？
PR＆コミュニケーションチーム
ブランドの言及、競合他社のニュース、業界の報道を監視します。チームチャンネルで即座にアラートを受け取る。
リサーチ＆アナリストチーム
業界ニュース、市場の最新情報、規制の変更を追跡。Slackを離れることなく情報を入手できます。
エグゼクティブ＆リーダーシップチーム
主要トピックに関する最新ニュースをお届けします。業界の動向や競合他社の情報を入手できます。
よくある質問GoogleニュースからSlackボットへ
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