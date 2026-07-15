Google Slack Bot

ボット
Google News to Slack Bot
オートメーションボット

GoogleニュースからSlackボットへ：ニュースを即座に自動共有

Googleニュースの記事をSlackワークスペースに自動投稿。任意のトピック、キーワード、ソースを監視し、速報をリアルタイムでチームと共有できます。

グーグルニュースの統合

Googleニュースのトピック、検索クエリ、ニュースソースからRSSフィードを作成します。

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Slackへの自動投稿

すべての新しい記事は、自動的にあなたのSlackチャンネルに送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

なぜGoogle News to Slack Botを選ぶのか？

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

ニュース速報を見逃さない。ボットが24時間体制でGoogleニュースを監視し、更新情報を自動的にSlackに投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

GoogleニュースからSlackへのボット設定方法

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グーグルニュースに接続

1

Googleニュースのトピック、検索クエリ、ソースURLを入力してください。RSSフィードを自動的に作成します。

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スラックに接続

2

ワンクリックでワークスペースにSlackアプリを追加。任意のチャンネルを選んで投稿できます。

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エンジョイ・オートメーション

3

ニュース記事は自動的にSlackに表示されます。フィルター、フォーマット、通知設定をカスタマイズ。

今すぐボットを作成する
グーグルニュース＋Slackの統合

GoogleニュースをSlackに自動共有する最も簡単な方法。世界中の広報チーム、アナリスト、企業から信頼されています。

Google NewsからSlackへの自動化のための強力な機能

Google NewsとSlack間のニュース共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新。ニュース速報は、発見後数秒以内にSlackに投稿されます。

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スマート・キーワード・フィルター

キーワード、ソース、トピックによって記事を含めたり除外したりできます。チームに関連するものだけを共有する。

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カスタムメッセージフォーマット

Slackでの記事の表示方法をコントロール。見出し、要約、リッチな添付ファイルでフォーマットをカスタマイズ。

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マルチチャンネル・サポート

1つのフィードから複数のSlackチャンネルやワークスペースにニュースを送信。

GoogleニュースからSlackへの移行を見る

ニュース速報掲載
ニュース速報掲載
自動化
Slackで即座に共有
Slackで即座に共有

Google News to Slack Botは誰が使っているのか？

PR＆コミュニケーションチーム
PR＆コミュニケーションチーム

ブランドの言及、競合他社のニュース、業界の報道を監視します。チームチャンネルで即座にアラートを受け取る。

リサーチ＆アナリストチーム
リサーチ＆アナリストチーム

業界ニュース、市場の最新情報、規制の変更を追跡。Slackを離れることなく情報を入手できます。

エグゼクティブ＆リーダーシップチーム
エグゼクティブ＆リーダーシップチーム

主要トピックに関する最新ニュースをお届けします。業界の動向や競合他社の情報を入手できます。

よくある質問GoogleニュースからSlackボットへ

GoogleニュースをSlackに接続するには？
Googleニュースのトピック、検索クエリ、ソースURLを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そしてワンクリックでSlackアプリを追加。すべてのセットアップは約2分で完了します。
Google News to Slackボットは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しい記事をチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい記事をチェックします。ニュース速報が検出されると、数秒以内にお客様のSlackチャンネルに投稿されます。
Slackに投稿されるニュースをフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルターを使用して、見出し、情報源、トピックに基づいて記事を含めたり除外したりできます。出版物や言語によるフィルターも可能です。
Slackでの記事の表示方法をカスタマイズできますか？
はい！見出し、要約、ソース、リンクなど、メッセージのフォーマットをカスタマイズできます。カスタムテキストを追加し、シンプルまたはリッチな添付ファイル形式を選択できます。
Googleニュースのトピック、検索、情報源に対応していますか？
はい、私たちのボットは、トピック、検索クエリ、特定のソース、および地理的な地域のすべてのGoogleニュースのコンテンツタイプをサポートしています。
その他の統合

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