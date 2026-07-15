Google Slack Bot

GoogleニュースをSlackに接続するには？ Googleニュースのトピック、検索クエリ、ソースURLを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。そしてワンクリックでSlackアプリを追加。すべてのセットアップは約2分で完了します。

Google News to Slackボットは無料ですか？ はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。

ボットはどのくらいの頻度で新しい記事をチェックしますか？ 私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しい記事をチェックします。ニュース速報が検出されると、数秒以内にお客様のSlackチャンネルに投稿されます。

Slackに投稿されるニュースをフィルタリングできますか？ もちろん！キーワードフィルターを使用して、見出し、情報源、トピックに基づいて記事を含めたり除外したりできます。出版物や言語によるフィルターも可能です。

Slackでの記事の表示方法をカスタマイズできますか？ はい！見出し、要約、ソース、リンクなど、メッセージのフォーマットをカスタマイズできます。カスタムテキストを追加し、シンプルまたはリッチな添付ファイル形式を選択できます。