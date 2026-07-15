Twitter Discord Bot

X / TwitterからDiscordへのボット：ツイートを即座に自動共有
新しいツイートを自動的にDiscordサーバーに投稿。X / Twitter のプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索を監視し、更新をリアルタイムで共有します。コーディングは不要です。
X / ツイッターの統合
任意のX / Twitterプロフィール、ハッシュタグ、リスト、または検索クエリからRSSフィードを作成します。
ディスコードへの自動投稿
新しいツイートはすべて、ウェブフック経由であなたのDiscordチャンネルに自動的に送信されます。
なぜX / TwitterからDiscordへのボットを選ぶのか？
24時間365日の自動ポスティング
ツイートを見逃さない。ボットが24時間体制でX / Twitterを監視し、新しいコンテンツを自動的にDiscordに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
X / TwitterからDiscordへのボット設定方法
コネクトX / ツイッター1
X / Twitterのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索を入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
ディスコードに接続2
あなたのサーバーにDiscordウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。わずか30秒です。
エンジョイ・オートメーション3
新しいツイートは自動的にDiscordに表示されます。フィルター、フォーマット、投稿スケジュールをカスタマイズできます。
X / Twitter + Discordの統合
ツイートをDiscordに自動共有する最も簡単な方法。世界中のゲームコミュニティ、ファングループ、マーケティングチームから信頼されています。
X / TwitterからDiscordへの自動化のための強力な機能
X / TwitterとDiscord間のコンテンツ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。新しいツイートは発見後数秒でDiscordに投稿されます。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、ハッシュタグ、作者でツイートを含めたり除外したりできます。あなたのコミュニティにとって重要なものだけを共有しましょう。
カスタム埋め込みフォーマット
ツイートがDiscordにどのように表示されるかをコントロールできます。画像、作者情報、リッチフォーマットで埋め込みをカスタマイズ。
マルチチャンネル・サポート
1つのフィードから複数のDiscordチャンネルやサーバーにツイートを送信できます。
X / TwitterからDiscordへの移行を見る
X / TwitterをDiscordボットの外観にカスタマイズする
ウェブフックを簡単に追加でき、高度な編集機能とユニークなボットを作成できます。
ウェブフックを追加する
X / TwitterからDiscordへのボットを作成した後、設定に移動してウェブフックを追加し、ツイートがDiscordサーバーに表示される方法をカスタマイズします。
ボット名の変更
Webhookの作成に成功すると、新しいオプションセットが利用可能になり、好みに応じてボットの名前をカスタマイズしたり編集したりすることができます。
アバターのアップロード
さらに、私たちのプラットフォームは、あなたのボットのアバターを簡単に変更する機能を提供し、Discordコミュニティ内であなたのボットの特徴的で認識可能な存在を保証します。
カード要素
タイトル、説明文、画像、作者などをカスタマイズできます。ボットのコンテンツをカスタマイズして、パーソナライズされたタッチを実現しましょう。
誰がX / TwitterからDiscordへのボットを使用していますか？
ゲーミング・コミュニティー
ゲームアップデート、esportsニュース、X / Twitterからの開発者発表でDiscordサーバーを常に最新の状態に保ちましょう。
ファン・コミュニティ＆グループ
お気に入りのクリエイター、有名人、ブランドの投稿をDiscordコミュニティで自動的に共有できます。
ビジネス＆マーケティングチーム
ブランドに関する言及、競合他社の活動、業界ニュースを監視します。更新情報をチームチャンネルに直接共有
RSSフィードの統合でDiscordを強化する
RSSフィードの統合、チャンネル、ウェブフック、カスタムボット、エンベッド、マルチサーバー対応、メンション、アクション、高度なフィルター機能でDiscordを強化します。
Discordチャンネル
Discordから直接希望するチャンネルに接続または変更することで、RSSコンテンツを簡単に管理し、コミュニティにとって最も関連性の高い場所に表示することができます。
ディスコード埋め込み
埋め込みDiscordメッセージの外観をサーバーのスタイルに合わせて調整し、RSSコンテンツを視覚的にアピールし、ブランディングと一致させます。
マルチサーバー対応
1つのインターフェースから複数のDiscordサーバーを接続・管理し、さまざまなコミュニティでRSSフィードの更新を効率的に配信できます。
言及と役割
関連するRSSコンテンツが投稿された際に、メンションを使用して特定のユーザーや役割に通知し、重要な更新が適切なオーディエンスに迅速に届くようにします。
ディスコード・アクション
定義された条件やトリガーに基づいて、RSSフィードから特定の記事を公開する自動アクションを設定し、コンテンツ管理と配信を効率化。
ディスコード・フィルター
高度なフィルターを設定することで、サーバーに表示されるRSSコンテンツを正確にコントロールし、コミュニティにとって最も適切な情報をハイライトすることができます。
よくある質問X / TwitterからDiscordへのボット
もっと自動化したい？
ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する
コンテンツを自動化する準備はできていますか？
10,000以上のチームが自動コンテンツ共有で毎週時間を節約しています。最初のボットを数分で作成
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