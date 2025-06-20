リストウィジェットでサイトの鮮度を保つ

お気に入りのプラットフォームからの最新投稿を自動的に表示するウィジェットを埋め込みましょう。コーディングは不要です。

マイリスト作成ウィジェット
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何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

リストウィジェットを選ぶ理由

クリーンでコンパクトなレイアウトで最新コンテンツを表示。ブログ、サイドバー、埋め込みセクションに最適です。

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最新情報

最新の投稿や見出しを表示することで、視聴者に常に情報を提供し、興味を持ってもらうことができます。

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軽量＆クリーン

サイトに溶け込むミニマルなレイアウトを使いましょう。

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エンゲージメントを高める

訪問者の目に留まりやすい場所に新しいコンテンツをスポットライトすることで、クリックを呼び込む。

最もよく使うプラットフォームからのウィジェット

お好きなプラットフォームからフィードを生成し、即座にウィジェットに変換します。

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インスタグラム・ウィジェット

インスタグラムの公開プロフィールからフィードを作成する。

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LinkedInウィジェット

LinkedInの求人情報、ニュースレター、企業ページからフィードを作成します。

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Xウィジェット

公開されているXのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索結果からフィードを作成。

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TikTokウィジェット

公開されているTikTokプロフィールからフィードを作成。

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YouTubeウィジェット

Youtubeチャンネル、プレイリスト、検索結果からフィードを作成。

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フェイスブック・ウィジェット

Facebookの公開ページやグループからフィードを作成する。

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グーグルニュースウィジェット

サブレディットや検索結果からフィードを作成する。

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スレッドウィジェット

サブレディットや検索結果からフィードを作成する。

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Redditウィジェット

サブレディット、コメントスレッド、キーワード検索からフィードを作成。

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ブルースカイ ウィジェット

Blueskyの公開プロフィール、投稿、ハッシュタグからフィードを生成します。

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テレグラム・ウィジェット

公開されているTelegramチャンネル、グループ、メッセージ検索からフィードを構築。

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もっと見る

ウェブサイトからニッチなプラットフォームまで、追加のウィジェットとソースを探索する。

ニュースウォールウィジェットの主な特徴

フルカスタマイズ

あなたのサイトのスタイルに合わせて、レイアウト、フォントサイズ、間隔を変更できます。見た目も雰囲気も思いのままに。

フルカスタマイズ

高度なフィルター

何を表示するかをコントロール。重複や画像、リンク、説明文のない投稿をフィルタリングして、フィードをクリーンな状態に保ちましょう。

高度なフィルター

オートスクロール＆フローコントロール

ウィジェットが勝手にコンテンツをスクロールするように設定しましょう。速度、方向、一度にスキップするカードの数を選択してください。

オートスクロール＆フローコントロール

レスポンシブ・バイ・デザイン

リストウィジェットはどの画面でも美しく表示されます。デスクトップ用、タブレット用、モバイル用の設定を調整して、すべてを整列させましょう。

レスポンシブ・バイ・デザイン

コーディング不要

埋め込みコードをコピー＆ペーストするだけ。セットアップも、プラグインも、ストレスもありません。

コーディング不要

3ステップでリストウィジェット

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フィードの生成

1

好きなサイトやソースを選んでください。フィードを生成すると、リストウィジェットが自動的に作成されます。

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カスタマイズ

2

見た目を微調整したいですか？数回クリックするだけで、レイアウトやフィルターを調整できます。

addToWebsiteTitle

ウェブサイトに追加

3

コード・スニペットを入手して、あなたのサイトにドロップしてください。これだけです。

マイフィードの作成

リストウィジェットで得られるもの

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フィードをまとめる

異なるソースからの投稿を、管理しやすい1つのウィジェットにまとめる。

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サイトのスタイルに合わせる

ウェブサイトと調和する色、フォント、レイアウトを選びましょう。

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数分でセットアップ

埋め込みコードを貼り付ければ、数クリックで本番稼動。

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コンパクトなレイアウト

サイドバーやブログのフッター、ランディングページのカラムなど、狭いエリアにも自然にフィットする。

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オートスクロール

無限スクロールを有効にするか、ページネーションを使用して、ユーザーがより多くの記事をリストで直接探せるようにします。

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既製デザイン

プリセットから始めても、数ステップで自分だけのルックを作ることもできます。

最も人気のあるウェブサイト・ビルダー

世界有数のウェブサイト・ビルダーにウィジェットを接続、埋め込み：Shopify、WordPress、Webflowなど。プラグインや余分な設定は必要ありません。1行のコードを貼り付けるだけで、すぐに使えます。

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ショップファイ

Shopifyで商品、ブログ、最新情報を表示する。

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ウィックス

Wixサイトに最新のアップデートを直接表示できます。

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HTML

どんなHTMLページにも数秒でウィジェットを埋め込めます。

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ワードプレス

ワードプレスサイトにライブニュースウィジェットを追加。

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スクエアスペース

新鮮なコンテンツでサイトを強化しましょう。

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ウェブリー

Weeblyのライブニュースで訪問者を惹きつけましょう。

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ドラパル

ニュースフィードでDrupalサイトを自動更新。

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Joomla

コーディングなしでJoomlaのライブコンテンツを共有します。

誰がリストウィジェットを使用しますか？

ブログ、ダッシュボード、フッター、あらゆる種類のコンテンツ主体のサイトに最適。

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ブロガー＆ライター

手動でサイトを更新することなく、最新の投稿、ニュースレター、記事を紹介できます。

useCasesPeopleTitle

Eコマースストア

商品のニュースやキャンペーン、お知らせをサイトに直接表示することで、買い物客の関心を引きつけましょう。

useCasesBookSquareTitle

メディア

自分のサイトや信頼できる情報源から新鮮な見出しを掲載し、読者に常に情報を提供する。

useCasesCourtHouseTitle

社内チーム

社内ダッシュボードで、アップデートのハイライト、業界記事の共有、最近のチーム投稿を表示するために使用します。

SEOとアクセシビリティのために構築

リストウィジェットは、より多くの人があなたのサイトを見つけて利用できるように作られています。高速読み込み、SEOフレンドリー、完全アクセス可能です。

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高速パフォーマンス

軽量設計と遅延読み込みにより、ページを素早く表示し、コアウェブバイタルを高く保ちます。

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SEOフレンドリーなマークアップ

セマンティックHTMLと構造化データは、検索エンジンがあなたのコンテンツをインデックスするのに役立ちます。

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WCAG準拠

スクリーンリーダーとキーボードのサポートにより、すべてのユーザーが完全にアクセス可能。

レビュー

ユーザーがRSS.appを気に入っている点

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

よくある質問

ニュースウォールウィジェットを埋め込むには？
フィードを生成したら、リストを選択し、"ウェブサイトに追加 "をクリックします。私たちが提供するスニペットをコピーし、あなたのサイトに貼り付けると、すぐにウィジェットが表示されます。
ウィジェットをパーソナライズできますか？
はい！カスタマイズ "をクリックしてクリックしまくるだけ。色、フォント、レイアウトを思い通りに変更できます。デザインスキルは必要ありません。
リストウィジェットで複数のフィードを使用できますか？
バンドル機能を使って、複数のフィードを一つのウィジェットにまとめることができます。すべてのフィードをバンドルに追加するだけで、リストはすべてのソースからの最新の投稿を表示します。
リスト・ウィジェットから投稿を共有できますか？
もちろんです。ウィジェットの設定でソーシャル共有ボタンを有効にすれば、訪問者は個々の投稿を共有することができます。

準備はいいですか？

すでにリストウィジェットを使用している数千人のお客様に加わりましょう。
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