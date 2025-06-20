リストウィジェットでサイトの鮮度を保つ

ニュースウォールウィジェットを埋め込むには？ フィードを生成したら、リストを選択し、"ウェブサイトに追加 "をクリックします。私たちが提供するスニペットをコピーし、あなたのサイトに貼り付けると、すぐにウィジェットが表示されます。

ウィジェットをパーソナライズできますか？ はい！カスタマイズ "をクリックしてクリックしまくるだけ。色、フォント、レイアウトを思い通りに変更できます。デザインスキルは必要ありません。

リストウィジェットで複数のフィードを使用できますか？ バンドル機能を使って、複数のフィードを一つのウィジェットにまとめることができます。すべてのフィードをバンドルに追加するだけで、リストはすべてのソースからの最新の投稿を表示します。