リストウィジェットでサイトの鮮度を保つ

リストウィジェットを選ぶ理由
クリーンでコンパクトなレイアウトで最新コンテンツを表示。ブログ、サイドバー、埋め込みセクションに最適です。
最新情報
最新の投稿や見出しを表示することで、視聴者に常に情報を提供し、興味を持ってもらうことができます。
軽量＆クリーン
サイトに溶け込むミニマルなレイアウトを使いましょう。
エンゲージメントを高める
訪問者の目に留まりやすい場所に新しいコンテンツをスポットライトすることで、クリックを呼び込む。
最もよく使うプラットフォームからのウィジェット
お好きなプラットフォームからフィードを生成し、即座にウィジェットに変換します。
インスタグラム・ウィジェット
インスタグラムの公開プロフィールからフィードを作成する。
LinkedInウィジェット
LinkedInの求人情報、ニュースレター、企業ページからフィードを作成します。
Xウィジェット
公開されているXのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索結果からフィードを作成。
TikTokウィジェット
公開されているTikTokプロフィールからフィードを作成。
YouTubeウィジェット
Youtubeチャンネル、プレイリスト、検索結果からフィードを作成。
フェイスブック・ウィジェット
Facebookの公開ページやグループからフィードを作成する。
グーグルニュースウィジェット
サブレディットや検索結果からフィードを作成する。
スレッドウィジェット
サブレディットや検索結果からフィードを作成する。
Redditウィジェット
サブレディット、コメントスレッド、キーワード検索からフィードを作成。
ブルースカイ ウィジェット
Blueskyの公開プロフィール、投稿、ハッシュタグからフィードを生成します。
テレグラム・ウィジェット
公開されているTelegramチャンネル、グループ、メッセージ検索からフィードを構築。
もっと見る
ウェブサイトからニッチなプラットフォームまで、追加のウィジェットとソースを探索する。
ニュースウォールウィジェットの主な特徴
フルカスタマイズ
あなたのサイトのスタイルに合わせて、レイアウト、フォントサイズ、間隔を変更できます。見た目も雰囲気も思いのままに。
高度なフィルター
何を表示するかをコントロール。重複や画像、リンク、説明文のない投稿をフィルタリングして、フィードをクリーンな状態に保ちましょう。
オートスクロール＆フローコントロール
ウィジェットが勝手にコンテンツをスクロールするように設定しましょう。速度、方向、一度にスキップするカードの数を選択してください。
レスポンシブ・バイ・デザイン
リストウィジェットはどの画面でも美しく表示されます。デスクトップ用、タブレット用、モバイル用の設定を調整して、すべてを整列させましょう。
コーディング不要
埋め込みコードをコピー＆ペーストするだけ。セットアップも、プラグインも、ストレスもありません。
3ステップでリストウィジェット
フィードの生成1
好きなサイトやソースを選んでください。フィードを生成すると、リストウィジェットが自動的に作成されます。
カスタマイズ2
見た目を微調整したいですか？数回クリックするだけで、レイアウトやフィルターを調整できます。
ウェブサイトに追加3
コード・スニペットを入手して、あなたのサイトにドロップしてください。これだけです。
リストウィジェットで得られるもの
フィードをまとめる
異なるソースからの投稿を、管理しやすい1つのウィジェットにまとめる。
サイトのスタイルに合わせる
ウェブサイトと調和する色、フォント、レイアウトを選びましょう。
数分でセットアップ
埋め込みコードを貼り付ければ、数クリックで本番稼動。
コンパクトなレイアウト
サイドバーやブログのフッター、ランディングページのカラムなど、狭いエリアにも自然にフィットする。
オートスクロール
無限スクロールを有効にするか、ページネーションを使用して、ユーザーがより多くの記事をリストで直接探せるようにします。
既製デザイン
プリセットから始めても、数ステップで自分だけのルックを作ることもできます。
最も人気のあるウェブサイト・ビルダー
世界有数のウェブサイト・ビルダーにウィジェットを接続、埋め込み：Shopify、WordPress、Webflowなど。プラグインや余分な設定は必要ありません。1行のコードを貼り付けるだけで、すぐに使えます。
誰がリストウィジェットを使用しますか？
ブログ、ダッシュボード、フッター、あらゆる種類のコンテンツ主体のサイトに最適。
ブロガー＆ライター
手動でサイトを更新することなく、最新の投稿、ニュースレター、記事を紹介できます。
Eコマースストア
商品のニュースやキャンペーン、お知らせをサイトに直接表示することで、買い物客の関心を引きつけましょう。
メディア
自分のサイトや信頼できる情報源から新鮮な見出しを掲載し、読者に常に情報を提供する。
社内チーム
社内ダッシュボードで、アップデートのハイライト、業界記事の共有、最近のチーム投稿を表示するために使用します。
SEOとアクセシビリティのために構築
リストウィジェットは、より多くの人があなたのサイトを見つけて利用できるように作られています。高速読み込み、SEOフレンドリー、完全アクセス可能です。
高速パフォーマンス
軽量設計と遅延読み込みにより、ページを素早く表示し、コアウェブバイタルを高く保ちます。
SEOフレンドリーなマークアップ
セマンティックHTMLと構造化データは、検索エンジンがあなたのコンテンツをインデックスするのに役立ちます。
WCAG準拠
スクリーンリーダーとキーボードのサポートにより、すべてのユーザーが完全にアクセス可能。
ユーザーがRSS.appを気に入っている点
Jun 20, 2025
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Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
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May 5, 2025
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
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