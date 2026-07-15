YouTube Discord Bot

YouTubeからDiscordへのボット：動画を即座に自動共有
新しいYouTube動画をDiscordサーバーに自動投稿。YouTube チャンネル、プレイリスト、検索を監視し、更新をリアルタイムで共有します。コーディングは不要です。
YouTubeとの統合
YouTubeチャンネル、プレイリスト、検索クエリからRSSフィードを作成。
ディスコードへの自動投稿
すべての新しいビデオは、ウェブフックを介して自動的にあなたのDiscordチャンネルに送信されます。
YouTubeからDiscordへのボットを選ぶ理由
24時間365日の自動ポスティング
ビデオを見逃さない。ボットが24時間YouTubeを監視し、新しいコンテンツを自動的にDiscordに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
YouTubeからDiscordへのボット設定方法
YouTubeに接続する1
YouTubeチャンネルのURL、プレイリスト、検索クエリを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。
ディスコードに接続2
あなたのサーバーにDiscordウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。わずか30秒です。
エンジョイ・オートメーション3
新しいビデオが自動的にDiscordに表示されます。フィルター、フォーマット、投稿スケジュールをカスタマイズできます。
YouTube + Discordの統合
YouTube動画をDiscordに自動共有する最も簡単な方法。世界中のゲームコミュニティ、ファングループ、コンテンツクリエイターに信頼されています。
YouTubeからDiscordへの自動化のための強力な機能
YouTubeとDiscord間のビデオ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。新しい動画は発見後数秒でDiscordに投稿されます。
スマート・キーワード・フィルター
キーワード、タイトル、再生時間によって動画を含めたり除外したりできます。コミュニティにとって重要なものだけを共有しましょう。
カスタム埋め込みフォーマット
Discord での動画の表示方法をコントロール。サムネイル、説明、豊富なフォーマットで埋め込みをカスタマイズ。
マルチチャンネル・サポート
1つのフィードから複数のDiscordチャンネルやサーバーに動画を送信できます。
YouTubeからDiscordへの移行を見る
YouTubeをDiscordボットにカスタマイズする
ウェブフックを簡単に追加でき、高度な編集機能とユニークなボットを作成できます。
ウェブフックを追加する
YouTubeからDiscordへのボットを作成した後、設定に移動してウェブフックを追加し、動画をDiscordサーバーに表示する方法をカスタマイズします。
ボット名の変更
Webhookの作成に成功すると、新しいオプションセットが利用可能になり、好みに応じてボットの名前をカスタマイズしたり編集したりすることができます。
アバターのアップロード
さらに、私たちのプラットフォームは、あなたのボットのアバターを簡単に変更する機能を提供し、Discordコミュニティ内であなたのボットの特徴的で認識可能な存在を保証します。
カード要素
タイトル、説明文、画像、作者などをカスタマイズできます。ボットのコンテンツをカスタマイズして、パーソナライズされたタッチを実現しましょう。
誰がYouTubeからDiscordへのボットを使うのか？
ゲーミング・コミュニティー
ゲームコンテンツ、チュートリアル、esports ハイライトを Discord サーバーに自動的に更新します。
コンテンツクリエーターのファンサーバー
お気に入りのYouTuberの新しい動画がアップロードされた瞬間に、Discordコミュニティで共有しましょう。
教育・学習グループ
教育ビデオ、チュートリアル、コースコンテンツを学習グループチャンネルに直接投稿できます。
RSSフィードの統合でDiscordを強化する
RSSフィードの統合、チャンネル、ウェブフック、カスタムボット、エンベッド、マルチサーバー対応、メンション、アクション、高度なフィルター機能でDiscordを強化します。
Discordチャンネル
Discordから直接希望するチャンネルに接続または変更することで、RSSコンテンツを簡単に管理し、コミュニティにとって最も関連性の高い場所に表示することができます。
ディスコード埋め込み
埋め込みDiscordメッセージの外観をサーバーのスタイルに合わせて調整し、RSSコンテンツを視覚的にアピールし、ブランディングと一致させます。
マルチサーバー対応
1つのインターフェースから複数のDiscordサーバーを接続・管理し、さまざまなコミュニティでRSSフィードの更新を効率的に配信できます。
言及と役割
関連するRSSコンテンツが投稿された際に、メンションを使用して特定のユーザーや役割に通知し、重要な更新が適切なオーディエンスに迅速に届くようにします。
ディスコード・アクション
定義された条件やトリガーに基づいて、RSSフィードから特定の記事を公開する自動アクションを設定し、コンテンツ管理と配信を効率化。
ディスコード・フィルター
高度なフィルターを設定することで、サーバーに表示されるRSSコンテンツを正確にコントロールし、コミュニティにとって最も適切な情報をハイライトすることができます。
よくある質問YouTubeからDiscordへのボット
もっと自動化したい？
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コンテンツを自動化する準備はできていますか？
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