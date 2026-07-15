YouTube Discord Bot

ボット
YouTube to Discord Bot
オートメーションボット

YouTubeからDiscordへのボット：動画を即座に自動共有

新しいYouTube動画をDiscordサーバーに自動投稿。YouTube チャンネル、プレイリスト、検索を監視し、更新をリアルタイムで共有します。コーディングは不要です。

YouTubeとの統合

YouTubeチャンネル、プレイリスト、検索クエリからRSSフィードを作成。

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ディスコードへの自動投稿

すべての新しいビデオは、ウェブフックを介して自動的にあなたのDiscordチャンネルに送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

YouTubeからDiscordへのボットを選ぶ理由

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

ビデオを見逃さない。ボットが24時間YouTubeを監視し、新しいコンテンツを自動的にDiscordに投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

YouTubeからDiscordへのボット設定方法

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YouTubeに接続する

1

YouTubeチャンネルのURL、プレイリスト、検索クエリを入力してください。自動的にRSSフィードを作成します。

stepsStep2Title

ディスコードに接続

2

あなたのサーバーにDiscordウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。わずか30秒です。

stepsStep3Title

エンジョイ・オートメーション

3

新しいビデオが自動的にDiscordに表示されます。フィルター、フォーマット、投稿スケジュールをカスタマイズできます。

今すぐボットを作成する
YouTube + Discordの統合

YouTube動画をDiscordに自動共有する最も簡単な方法。世界中のゲームコミュニティ、ファングループ、コンテンツクリエイターに信頼されています。

YouTubeからDiscordへの自動化のための強力な機能

YouTubeとDiscord間のビデオ共有を自動化するために必要なものはすべて揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新されます。新しい動画は発見後数秒でDiscordに投稿されます。

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スマート・キーワード・フィルター

キーワード、タイトル、再生時間によって動画を含めたり除外したりできます。コミュニティにとって重要なものだけを共有しましょう。

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カスタム埋め込みフォーマット

Discord での動画の表示方法をコントロール。サムネイル、説明、豊富なフォーマットで埋め込みをカスタマイズ。

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マルチチャンネル・サポート

1つのフィードから複数のDiscordチャンネルやサーバーに動画を送信できます。

YouTubeからDiscordへの移行を見る

新しいビデオをアップロード
新しいビデオをアップロード
自動化
即座にDiscordで共有
即座にDiscordで共有

YouTubeをDiscordボットにカスタマイズする

ウェブフックを簡単に追加でき、高度な編集機能とユニークなボットを作成できます。

ウェブフックを追加する
ウェブフックを追加する

YouTubeからDiscordへのボットを作成した後、設定に移動してウェブフックを追加し、動画をDiscordサーバーに表示する方法をカスタマイズします。

ボット名の変更
ボット名の変更

Webhookの作成に成功すると、新しいオプションセットが利用可能になり、好みに応じてボットの名前をカスタマイズしたり編集したりすることができます。

アバターのアップロード
アバターのアップロード

さらに、私たちのプラットフォームは、あなたのボットのアバターを簡単に変更する機能を提供し、Discordコミュニティ内であなたのボットの特徴的で認識可能な存在を保証します。

カード要素
カード要素

タイトル、説明文、画像、作者などをカスタマイズできます。ボットのコンテンツをカスタマイズして、パーソナライズされたタッチを実現しましょう。

誰がYouTubeからDiscordへのボットを使うのか？

ゲーミング・コミュニティー
ゲーミング・コミュニティー

ゲームコンテンツ、チュートリアル、esports ハイライトを Discord サーバーに自動的に更新します。

コンテンツクリエーターのファンサーバー
コンテンツクリエーターのファンサーバー

お気に入りのYouTuberの新しい動画がアップロードされた瞬間に、Discordコミュニティで共有しましょう。

教育・学習グループ
教育・学習グループ

教育ビデオ、チュートリアル、コースコンテンツを学習グループチャンネルに直接投稿できます。

RSSフィードの統合でDiscordを強化する

RSSフィードの統合、チャンネル、ウェブフック、カスタムボット、エンベッド、マルチサーバー対応、メンション、アクション、高度なフィルター機能でDiscordを強化します。

Discordチャンネル
Discordチャンネル

Discordから直接希望するチャンネルに接続または変更することで、RSSコンテンツを簡単に管理し、コミュニティにとって最も関連性の高い場所に表示することができます。

ディスコード埋め込み
ディスコード埋め込み

埋め込みDiscordメッセージの外観をサーバーのスタイルに合わせて調整し、RSSコンテンツを視覚的にアピールし、ブランディングと一致させます。

マルチサーバー対応
マルチサーバー対応

1つのインターフェースから複数のDiscordサーバーを接続・管理し、さまざまなコミュニティでRSSフィードの更新を効率的に配信できます。

言及と役割
言及と役割

関連するRSSコンテンツが投稿された際に、メンションを使用して特定のユーザーや役割に通知し、重要な更新が適切なオーディエンスに迅速に届くようにします。

ディスコード・アクション
ディスコード・アクション

定義された条件やトリガーに基づいて、RSSフィードから特定の記事を公開する自動アクションを設定し、コンテンツ管理と配信を効率化。

ディスコード・フィルター
ディスコード・フィルター

高度なフィルターを設定することで、サーバーに表示されるRSSコンテンツを正確にコントロールし、コミュニティにとって最も適切な情報をハイライトすることができます。

よくある質問YouTubeからDiscordへのボット

YouTubeをDiscordに接続するには？
YouTubeチャンネルのURL、プレイリスト、検索クエリを入力するだけ。RSS.appが自動的にRSSフィードを作成します。その後、Discordウェブフックを作成し、URLを貼り付けます。セットアップには2分ほどかかります。
YouTubeからDiscordへのボットは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しいビデオをチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいビデオをチェックします。新しい動画が検出されると、数秒以内にDiscordチャンネルに投稿されます。
Discordに投稿されるビデオをフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルタを使用して、タイトル、説明、または再生時間に基づいて動画を含めたり除外したりできます。動画の種類（通常、短編、ライブストリーム）でもフィルタリングできます。
Discordでのビデオの表示方法をカスタマイズできますか？
はい！タイトル、説明、サムネイル、リンクを含むDiscordエンベッドをカスタマイズできます。カスタムテキストを追加し、リッチエンベッドを有効または無効にします。
YouTubeのチャンネル、プレイリスト、検索に対応していますか？
はい、私たちのボットは、チャンネル、プレイリスト、検索クエリ、さらには特定のビデオシリーズやライブストリームなど、YouTubeのすべてのコンテンツタイプをサポートしています。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to ディスコードボット
統合の設定
グーグルニュース to ディスコードボット
統合の設定
TikTok to ディスコードボット
統合の設定
YouTube to ディスコードボット
統合の設定
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