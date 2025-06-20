RSSフィードを一記事ずつ作成する
手動で記事を追加したり、既存のフィードから選択して、カスタムコレクションを作成します。ニュースレター、プレス・ラウンドアップ、個人的なリーディングリストに最適です。コレクションを作る
なぜRSSコレクションを使うのか？
整理整頓
お気に入りの投稿を一箇所にまとめ、簡単にアクセスでき、きれいに表示されます。
フルコントロール
フィードから記事を選んだり、手動で記事リンクを追加したりして、ゼロから構築する。
インスタント・パブリッシング
数回クリックするだけで、コレクションをRSSフィードやウィジェットに変えることができます。
RSSコレクションでできること
新しいコレクションを始める
お気に入りの記事を1つの場所にまとめ、シンプルなダッシュボードからすべてを管理できます。
あらゆるフィードから投稿を引き出す
ワンクリックでフィードを閲覧し、コレクションにアイテムを追加できます。
閲覧しながらキュレーション
キュレートモードを使って、フィードを見ながら直接投稿を選んで保存。
手動で投稿を追加する
記事を1つずつ追加し、タイトル、著者、画像などを編集して、コレクションをゼロから構築。
XMLまたはウィジェットとして公開する
コレクションをRSSフィードとして公開したり、カスタマイズ可能なレイアウトでサイトに埋め込むことができます。
簡単な3ステップであなたのコレクションを
コレクションの作成1
新しいコレクションを開始し、名前を付けます。
投稿を追加する2
フィードから記事を追加したり、URLを貼り付けたり、コンテンツを直接キュレーションしたり。
シェア＆パブリッシュ3
コレクションをライブRSSフィードにしたり、ウィジェットとしてサイトに公開することができます。
コレクションを利用するメリット
整理整頓
選択した投稿を1つの場所にまとめ、簡単にアクセスできるようにします。
複数のソースをミックス
異なるフィード、ウェブサイト、リンクからの投稿をまとめる。
保存する前に編集する
各投稿のタイトル、画像、説明をカスタマイズする。
共有と埋め込みが簡単
コレクションをウィジェットやRSSフィードとして公開できます。
コラボレーションの合理化
チームやコミュニティが、すでにクリーニングされフィルタリングされたフィードを共有するのに最適です。
キュレーションの時間を節約
無限にあるコンテンツを選別する代わりに、最も重要な投稿を素早く選択することができる。
あらゆるユースケースに対応
ニュースルーム
ジャーナリストや編集者は、さまざまなソースからトップニュースを集め、キュレーションされたコンテンツストリームを読者に直接配信することができる。
ブランド＆マーケティング
企業は、自社ブランドに関する言及を収集し、業界ニュースを追跡し、レポートやニュースレター用に共有可能なウィジェットを作成することができる。
コンテンツ・クリエーター
ブロガー、ポッドキャスター、インフルエンサーは、トピックに特化したコレクションを構築し、魅力的なコンテンツハブとして公開することができる。
研究・教育
学生、研究者、専門家は、プロジェクト、研究、プレゼンテーションをサポートするために、関連するソースをキュレーションされたフィードに整理することができます。
ユーザーがRSS.appを気に入っている点
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.