RSSフィードを一記事ずつ作成する

ジャーナリストや編集者は、さまざまなソースからトップニュースを集め、キュレーションされたコンテンツストリームを読者に直接配信することができる。

企業は、自社ブランドに関する言及を収集し、業界ニュースを追跡し、レポートやニュースレター用に共有可能なウィジェットを作成することができる。

ブロガー、ポッドキャスター、インフルエンサーは、トピックに特化したコレクションを構築し、魅力的なコンテンツハブとして公開することができる。

研究・教育

学生、研究者、専門家は、プロジェクト、研究、プレゼンテーションをサポートするために、関連するソースをキュレーションされたフィードに整理することができます。