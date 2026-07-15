RSS Feeds Telegram Bot

ボット
RSS Feed to Telegram Bot
オートメーションボット

TelegramボットへのRSSフィード：更新を即座に自動共有

RSSフィードコンテンツを自動的にTelegramチャンネルに投稿します。あらゆるRSSフィードを接続 - 記事、ポッドキャスト、最新情報をリアルタイムで共有。コーディングは不要です。

RSSフィードの統合

任意のRSSフィードURLを接続します。ブログ、ニュースサイト、ポッドキャストなどに対応。

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テレグラムへの自動投稿

新着アイテムはすべて、あなたのTelegramチャンネル、グループ、トピックに自動的に送信されます。

何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Telegram BotへのRSSフィードを選ぶ理由

24時間365日の自動ポスティング
24時間365日の自動ポスティング

新しいコンテンツを見逃しません。ボットが24時間RSSフィードを監視し、更新を自動的にTelegramに投稿します。

共有するものにフィルタをかける
共有するものにフィルタをかける

高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。

数分でローンチ
数分でローンチ

一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。

Telegram BotにRSSフィードを設定する方法

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RSSフィードに接続

1

RSSフィードのURLを入力。ブログ、ニュースサイト、ポッドキャスト、YouTubeなどに対応。

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コネクト・テレグラム

2

ワンクリックでTelegramチャンネル、グループ、トピックにボットを追加できます。トークンは必要ありません。

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エンジョイ・オートメーション

3

フィードアイテムは自動的にTelegramに表示されます。必要に応じてフィルター、フォーマット、スケジュールをカスタマイズ。

今すぐボットを作成する
RSSフィード＋テレグラムの統合

RSSコンテンツをTelegramに自動共有する最も簡単な方法。世界中のパブリッシャー、コンテンツクリエイター、コミュニティから信頼されています。

RSSフィードからTelegramへの自動化のための強力な機能

あらゆるRSSフィードからTelegramへのコンテンツ共有を自動化するために必要なすべてが揃っています。

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リアルタイム・アップデート

フィードは15分ごとに更新されます。新しいアイテムは、検出後数秒でTelegramに投稿されます。

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スマート・コンテンツ・フィルター

キーワード、カテゴリー、作者別にアイテムを含めたり除外したりできます。最も関連性の高いコンテンツのみを共有する。

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カスタムメッセージフォーマット

Telegramでのアイテムの表示方法をコントロール。カスタムテキスト、画像、ボタン、リッチフォーマットを追加できます。

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マルチチャンネル・サポート

1つのフィードから複数のTelegramチャンネル、グループ、トピックにアイテムを送信。

テレグラムへのRSSフィードを見る

新しいRSSアイテムを公開
新しいRSSアイテムを公開
自動化
テレグラムで即座に共有
テレグラムで即座に共有

Telegram BotへのRSSフィードは誰が使っていますか？

出版社＆ブロガー
出版社＆ブロガー

新しいブログ記事を自動的にTelegramのオーディエンスと共有。読者を簡単に増やすことができます。

ニュースチャンネル
ニュースチャンネル

複数のニュースソースからコンテンツを集約。新鮮なコンテンツでTelegramチャンネルを更新し続けましょう。

ポッドキャスト＆コンテンツクリエイター
ポッドキャスト＆コンテンツクリエイター

新しいエピソードやコンテンツを自動的に共有。公開した瞬間に視聴者に通知。

よくある質問Telegram BotへのRSSフィード

RSSフィードをTelegramに接続するには？
RSSフィードのURLを入力するだけです。そしてワンクリックでTelegramボットをあなたのチャンネルに追加します。セットアップには2分ほどかかります。
Telegram botへのRSSフィードは無料ですか？
はい！基本的な自動化機能を含む無料プランをご用意しています。プレミアムプランでは、高度なフィルター、高速リフレッシュレート、カスタムフォーマット、優先サポートがご利用いただけます。
ボットはどのくらいの頻度で新しいアイテムをチェックしますか？
私たちのボットは、すべてのプランで15分ごとに新しいアイテムをチェックします。新しいコンテンツが検出されると、数秒以内にTelegramチャンネルに投稿されます。
Telegramに共有するアイテムをフィルタリングできますか？
もちろん！キーワードフィルタを使用して、タイトル、コンテンツ、カテゴリ、または著者に基づいてアイテムを包含または除外します。
Telegramでのアイテムの表示方法をカスタマイズできますか？
はい！タイトル、説明、画像、リンクを含むメッセージフォーマットをカスタマイズします。各項目の前後にカスタムテキストを追加できます。
どのようなRSSフィードに対応していますか？
ブログ、ニュースサイト、ポッドキャスト、YouTubeチャンネル、RSSフィードを持つすべてのウェブサイトを含む、すべての標準RSSおよびAtomフィードをサポートしています。
その他の統合

もっと自動化したい？

ワークフローに必要なその他の強力な自動化オプションを検討する

RSSフィード to テレグラムボット
統合の設定
グーグルニュース to テレグラムボット
統合の設定
TikTok to テレグラムボット
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YouTube to テレグラムボット
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コーディング不要
15分のリフレッシュ・レート

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