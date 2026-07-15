RSS Feeds Telegram Bot

TelegramボットへのRSSフィード：更新を即座に自動共有
RSSフィードコンテンツを自動的にTelegramチャンネルに投稿します。あらゆるRSSフィードを接続 - 記事、ポッドキャスト、最新情報をリアルタイムで共有。コーディングは不要です。
RSSフィードの統合
任意のRSSフィードURLを接続します。ブログ、ニュースサイト、ポッドキャストなどに対応。
テレグラムへの自動投稿
新着アイテムはすべて、あなたのTelegramチャンネル、グループ、トピックに自動的に送信されます。
Telegram BotへのRSSフィードを選ぶ理由
24時間365日の自動ポスティング
新しいコンテンツを見逃しません。ボットが24時間RSSフィードを監視し、更新を自動的にTelegramに投稿します。
共有するものにフィルタをかける
高度なフィルターでフィードの細部までコントロール。キーワード、タイトル、画像、またはテキストの変更によって、フィードを含めたり除外したりできます。
数分でローンチ
一度設定すれば、あとは実行させるだけ。コーディングや手動アップデートは必要ありません。
Telegram BotにRSSフィードを設定する方法
RSSフィードに接続1
RSSフィードのURLを入力。ブログ、ニュースサイト、ポッドキャスト、YouTubeなどに対応。
コネクト・テレグラム2
ワンクリックでTelegramチャンネル、グループ、トピックにボットを追加できます。トークンは必要ありません。
エンジョイ・オートメーション3
フィードアイテムは自動的にTelegramに表示されます。必要に応じてフィルター、フォーマット、スケジュールをカスタマイズ。
RSSフィード＋テレグラムの統合
RSSコンテンツをTelegramに自動共有する最も簡単な方法。世界中のパブリッシャー、コンテンツクリエイター、コミュニティから信頼されています。
RSSフィードからTelegramへの自動化のための強力な機能
あらゆるRSSフィードからTelegramへのコンテンツ共有を自動化するために必要なすべてが揃っています。
リアルタイム・アップデート
フィードは15分ごとに更新されます。新しいアイテムは、検出後数秒でTelegramに投稿されます。
スマート・コンテンツ・フィルター
キーワード、カテゴリー、作者別にアイテムを含めたり除外したりできます。最も関連性の高いコンテンツのみを共有する。
カスタムメッセージフォーマット
Telegramでのアイテムの表示方法をコントロール。カスタムテキスト、画像、ボタン、リッチフォーマットを追加できます。
マルチチャンネル・サポート
1つのフィードから複数のTelegramチャンネル、グループ、トピックにアイテムを送信。
テレグラムへのRSSフィードを見る
Telegram BotへのRSSフィードは誰が使っていますか？
出版社＆ブロガー
新しいブログ記事を自動的にTelegramのオーディエンスと共有。読者を簡単に増やすことができます。
ニュースチャンネル
複数のニュースソースからコンテンツを集約。新鮮なコンテンツでTelegramチャンネルを更新し続けましょう。
ポッドキャスト＆コンテンツクリエイター
新しいエピソードやコンテンツを自動的に共有。公開した瞬間に視聴者に通知。
よくある質問Telegram BotへのRSSフィード
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